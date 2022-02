Spektakulärer Neueinstieg in der Formel 1? Sohn von US-Legende will mit eigenem Team antreten

Von: Momir Takac

Teilen

Michael Andretti will 2024 mit einem eigenen Team in der Formel 1 an den Start gehen. © Joe Portlock/Motorsport Images/Shutterstock/imago images

In der Formel 1 könnte 2024 ein neues Team dabei sein. Der Sohn des früheren Weltmeisters Mario Andretti plant den Einstieg mit einem eigenen Rennstall.

New York - Am 20. März geht die Formel 1 in die neue Saison. Als erstes röhren die Motoren in Bahrain. Mit von der Partie sind zehn Teams - und auch Lewis Hamilton, über dessen Rücktritt lange spekuliert worden war. Doch schon bald könnten es elf Rennställe sein. Ein im amerikanischen Motorsport großer Name plant einen Einstieg 2024.

Neues Formel-1-Team 2024? Michael Andretti hat ganz konkrete Pläne

Der Sohn des früheren Formel-1-Weltmeisters Mario Andretti - er holte sich 1978 den Titel im Lotus - will sogar mit einem eigenen Team in der Formel 1 antreten. Michael Andretti habe beim Motorsport-Weltverband Fia einen Antrag für einen Start zur Saison 2024 hinterlegt, teilte Vater Mario via Twitter mit.

Das Unternehmen Andretti Global besitze alle nötigen Ressourcen und erfülle sämtliche Voraussetzungen, schrieb der ehemalige Rennfahrer weiter. Man erwarte nun die Entscheidung der Fia. Als erstes amerikanisches Team überhaupt war 2016 Haas in die Formel 1 eingestiegen.

Formel 1 erfreut sich in den USA immer größerer Beliebtheit

Michael Andretti liebäugelt bereits seit Längerem mit einem Engagement in der Königsklasse des Motorsports. Im vergangenen Jahr wollte er mit seinem Konzern den Rennstall Alfa Romeo schlucken. Die Übernahme scheiterte jedoch. Nun soll es also ein eigenes Projekt sein. Der frühere Rennfahrer ist mit dem Team Andretti Autosport bereits in der IndyCar-Serie vertreten.

Ein wirtschaftliches Kalkül ist dabei unübersehbar. In den USA fristete die Formel 1 bislang eher ein Nischendasein, doch das Interesse stieg zuletzt deutlich an. Mit dafür verantwortlich ist die Netflix-Serie „Drive to Survive“, die einen großen Erfolg feiert. Dazu wird in diesem Jahr erstmals in Miami gefahren. Auch Austin bleibt bis 2026 im Rennkalender. Zudem gibt es Gerüchte, dass die Formel 1 auch in Las Vegas Halt macht.