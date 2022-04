Unterwäsche-Kontrolle in der Formel 1 - Fahrer sind nicht begeistert: „Wenn es sie glücklich macht“

Von: Marius Epp

Teilen

Den Formel-1-Fahrern geht es wohl bald an die Wäsche. © imago/HochZwei

Die Sicherheit der Fahrer hat in der Formel 1 höchste Priorität. Nun soll sogar die Unterwäsche kontrolliert werden – das Fahrerlager reagiert wenig begeistert.

London – Safety first: Die Formel 1 möchte beim Thema Sicherheit nichts dem Zufall überlassen. Auch die Piloten müssen sich zu ihrem eigenen Schutz an eine Reihe Vorschriften halten – dazu gehört zum Beispiel die Pflicht zum Tragen von feuerfester Kleidung. Und damit sind nicht nur die Overalls gemeint.

Alle Kleidungsstücke bis hin zur Unterwäsche müssen aus feuerfesten Materialien sein, so schreiben es die Regularien vor. Doch offenbar hat die FIA Zweifel, ob die Fahrer die Regeln einhalten. Deswegen soll es den Fahrern jetzt wortwörtlich an die Wäsche gehen.

Formel 1: Rennleitung will bei Unterwäsche härter durchgreifen

Damit die Fahrer in Zukunft nicht mehr nachlässig mit den Regeln umgehen, will die Rennleitung um Rennleiter Niels Wittich in Zukunft stichprobenartige Unterwäsche-Kontrollen durchführen. Bei den Fahrern stößt die Ankündigung nur auf wenig Zuspruch. „Eigentlich will ich das nicht kommentieren, aber wenn sie meinen Hintern kontrollieren wollen, bitte“, sagte AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly. „Ich habe nichts zu verbergen. Aber wenn es sie glücklich macht, bitteschön.“

Auch Lewis Hamilton zeigte sich verwundert über den Vorstoß. „Ich verstehe nicht, warum sie sich an so kleinen Dingen wie der Unterwäsche aufreiben. Wollen wir wirklich über so etwas reden?“, fragte er und beschwerte sich über die „längste Fahrerbesprechung meines Lebens“.

Video: Formel 1 in Melbourne: Charles Leclerc gewinnt – Max Verstappen fällt aus

Formel 1: Lewis Hamilton wird sich nicht an Schmuckverbot halten

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo gab zu: „Es war das erste Mal, dass ich von feuerfester Unterwäsche gehört habe.“ Wie wichtig feuerfeste Kleidung ist, zeigte der Horror-Unfall von Romain Grosjean 2020. Obwohl im Auto um ihn herum alles in Flammen aufging, erlitt er „nur“ an den Händen Verbrennungen.

Zusätzlich zur Unterwäsche erinnerte die FIA noch an eine weitere Sicherheitsvorschrift: Das Tragen von Schmuck ist im Auto verboten. Allerdings kündigte Hamilton bereits an, sich nicht daran zu halten. Er könne seine Ohr-Piercings nicht herausnehmen, sie seien „buchstäblich angeschweißt“. Für ihn sei der Schmuck persönlich, daher werde er ihn nicht abnehmen. (epp)