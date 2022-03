Formel-1-Qualifying im Live-Ticker: Wie schlagen sich die Fahrer nach dem Explosions-Schock?

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Fuhr im Training die schnellste Runde: Charles Leclerc im Ferrari. © Hassan Ammar/AP/dpa

Das Rennen in Saudi-Arabien findet wohl statt - trotz der Explosion in einem Öllager. Das Qualifying im Live-Ticker.

Dschidda - Die Formel 1* spielt mit dem Feuer: Die dunklen Rauchwolken stiegen immer noch in den Himmel über Dschidda empor, als WM-Spitzenreiter Charles Leclerc vom Ferrari-Team* nach kurzer Nacht ins Fahrerlager trottete. Trotz eines Anschlags jemenitischer Rebellen in Sicht- und Riechweite des Jeddah Corniche Circuit soll das zweite Saisonrennen wie geplant am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky) über die Bühne gehen. Dies teilten Formel 1 und Automobil-Weltverband FIA mit.

Die Entscheidung fiel spät: Die Piloten, die bis tief in die Nacht allem Anschein nach auch über einen Boykott diskutiert hatten, machen zähneknirschend mit bei der Show. In einer Stellungnahme bezeichnete die Fahrervereinigung GPDA den Freitag als „schwierigen Tag für die Formel 1 und stressigen für die Formel-1-Fahrer“.

Formel 1 in Saudi-Arabien: Konzentration auf den GP schwierig

Es sei mit der Rauchwolke vor Augen schwierig gewesen, voll fokussiert auf das Rennfahren auf der gefährlichen Hochgeschwindigkeitsstrecke zu bleiben, erklärten die Piloten um Weltmeister Max Verstappen und Rekordchampion Lewis Hamilton. Deswegen habe man sich bis in die Nacht ausgetauscht. Dabei sei eine „Vielzahl von Optionen“ diskutiert worden, wie es vielsagend heißt.

Erst nachdem saudi-arabische Regierungsvertreter erklärt hätten, die Sicherheitsmaßnahmen würden „auf ein Maximum hochgefahren“, seien die Piloten zur Entscheidung gekommen, wie geplant ins Auto zu steigen. Die Fahrer äußerten weiter ihre Hoffnung, man werde den Grand Prix wegen eines „guten Rennens“ in Erinnerung behalten und nicht wegen des Vorfalls vom Freitag. Das allerdings dürfte schwierig werden.

Formel 1: Jemenitische Huthi-Rebellen greifen Raffinerie in Sichtweite des GPs an

Jemenitische Huthi-Rebellen hatten am Freitagnachmittag eine Ölraffinerie in Sichtweite des Kurses angegriffen. Während des ersten freien Trainings war nach einer Explosion plötzlich eine große Rauchwolke zu sehen, es roch nach verbranntem Öl.

Mit einer Viertelstunde Verspätung wurde das zweite Training gestartet, die folgenden Medientermine wurden allesamt gestrichen. Es begann ein Gesprächsmarathon zwischen der Formel 1, der FIA, den Teamchefs, den Fahrern und der saudischen Seite. (cg mit dpa)