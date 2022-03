Formel 1: Erst die Millionen, dann die Moral - Die wichtigsten Antworten vor dem zweiten Grand-Prix

Max Verstappen (l) und Lewis Hamilton lieferten sich in Saudi-Arabien mehrere enge Duelle. © Amr Nabil/AP/dpa

Der Formel-1-Grand-Prix findet in dieser Saison in Saudi-Arabien statt. Das Rennen in Dschidda am Wochenende wirft viele Fragen auf - Antworten finden Sie hier.

81 Hinrichtungen an nur einem Tag vermeldete Saudi-Arabien – wo Weltmeister Max Verstappen, Mercedes-Star Lewis Hamilton und Co. am Wochenende fahren – zuletzt. „Wenn wir solche Nachrichten hören, ist das ziemlich alarmierend“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali vor dem zweiten Rennen des Jahres (Sonntag, 19.00 Uhr) bei Sky Sports.

Formel 1: Grand Prix in Dschidda

Einen Grund, das Spektakel in Dschidda wegen der Menschenrechtsverletzungen in der absoluten Monarchie abzusagen, sieht Domenicali aber nicht. Im Gegenteil. Die Formel 1 helfe dabei, dem Thema „einen anderen Stellenwert in den Nachrichten“ zu geben, die Missstände könnten so in „ein intensives Rampenlicht“ gestellt werden, sagte der Italiener.

Domenicalis Argumentation wird von Sport-Managern, die das viele Geld aus Saudi-Arabien gerne einnehmen, immer wieder verwendet, um ihre Events in zweifelhaften Staaten zu rechtfertigen. Laut Menschenrechtsorganisationen nutze unter anderem Saudi-Arabien internationale Großveranstaltungen aber vor allem dazu, „von seinen weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen abzulenken“, wie es von Human Rights Watch heißt – das sogenannte Sportswashing. Die tz beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem GP:



Formel-1-Grand-Prix in Saudi-Arabien: Wer ist der Favorit?

Ferrari erlebte eine Wiederauferstehung, Bahrain-Sieger Charles Leclerc und Carlos Sainz hatten das schnellste Auto und den besten Motor. Es ist kaum vorstellbar, dass die Scuderia nach dem Doppelsieg ihren Vorsprung innerhalb einer Woche verliert. Red Bull hat die Gründe für den Doppelausfall gefunden. Motorsport-Chefberater Helmut Marko zur tz: „Um es einfach darzustellen: Ein Vakuum im System der Benzinzuführung hat dazu geführt, dass der Motor kein Benzin mehr bekam. Ich denke, wir können das Problem schon in Saudi-Arabien lösen.“ Red Bull konnte auch positive Aspekte vom Null-Punkte-Auftritt beim ersten Saisonrennen mitnehmen. Marko: „Grundsätzlich waren wir schnell genug. Wir konnten nur im entscheidenden Moment das Potenzial nicht abrufen. In Saudi-Arabien werden wir wieder um den Sieg mitkämpfen.“ Doch ist das wirklich so einfach? Denn aus dem Umfeld von Red Bull erfuhr die tz auch: Ferrari hat einen entscheidenden Vorteil in Sachen Motor, der ca. 0,4 Sekunden pro Runde bringt.

Formel 1: Rennen in Dschidda - Holt Mercedes auf?

Bis jetzt ist der spektakulär designte Silberpfeil noch nicht der große Wurf unter dem neuen Reglement, Lewis Hamilton und George Russell leiden unter dem sogenannten Bouncing, dem Gehüpfe des W13 auf den Geraden. Das Problem ist zwar nicht mehr so stark wie bei den Testfahrten, die Lösung kostete aber Tempo. Wirklich optimistisch sind sie bei Mercedes nicht. „Jetzt müssen wir weiter lernen, herausfinden, wie wir“ das Potenzial des Wagens „freisetzen können, und in der Zwischenzeit unsere Chancen auf Punkte bestmöglich ausschöpfen“, sagte Teamchef Toto Wolff.

Mick Schumacher: Kann er sich in Saudi-Arabien beweisen?

Mick Schumacher hatte ein „bittersüßes“ Rennen in Bahrain. Sein Haas ist endlich konkurrenzfähig, doch für die ersten WM-Punkte der Karriere reichte es auch wegen einer für ihn unglücklichen Safety-Car-Phase am Ende nicht. Umso schwieriger, dass Teamkollege Kevin Magnussen als Fünfter glänzte. Das soll sich in Saudi-Arabien ändern.