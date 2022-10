Formel 1: Neues Rivalen-Duo bei Alpine - Mick Schumacher bleiben nur noch zwei Optionen

Von: Vinzent Fischer

Mit dem Wechsel von Pierre Gasly zu Alpine bleibt Mick Schumacher neben Haas nur noch ein Cockpit übrig. © IMAGO / Motorsport Images

Die Weltmeisterschaft in der Formel 1 ist entschieden. Doch Unklarheit herrscht noch immer bei Mick Schumacher. Wo fährt er in der neuen Saison?

Kannapolis - Nach dem Regel-Chaos beim Großen Preis von Japan ist die Weltmeisterschaft der Formel 1 seit Sonntag vorzeitig entschieden. Nach starken Regenfall endete das Rennen bereits nach 28 Runden. Obwohl damit weniger als die vorgeschriebenen 75 Prozent der 53 Runden absolviert wurden, vergab die FIA anders als von vielen erwartet die volle Punktzahl.

Formel 1: Weltmeisterschaft nach Regel-Chaos in Suzuka entschieden - Gasly wechselt zu Alpine

Max Verstappen (25) ist vorzeitig Weltmeister - auch wenn er es zu Beginn selbst nicht glauben konnte. Spätestens jetzt kommt das Personal-Karussell unter den Piloten in die heiße Phase. Denn die meisten Entscheidungen sind eigentlich schon gefallen. Und damit werden die Optionen für einen Fahrer immer weniger: Mick Schumacher (23). Der Vertrag des Youngsters bei Haas läuft nach dieser Saison aus.

Denn am Sonntag wurde bekannt, dass Pierre Gasly (26) Alpha Tauri verlässt und in der kommenden Saison das zweite Cockpit von Alpine neben Stammpilot Esteban Ocon (26) übernehmen wird. Beim Rennen in Suzuka erlebte Gasly einen Schock-Moment, als er beinahe mit einem Traktor kollidiert wäre. Ocon und Gasly gelten als langjährige Rivalen. Alpha Tauri hat in Nyck de Vries (27) von Williams bereits einen Ersatz für den abgewanderten Franzosen gefunden.

Nach Gasly-Wechsel zu Alpine: Wo fährt Schumacher nächstes Jahr? - ihm bleiben nur noch zwei Optionen

Damit ist klar: Mick Schumacher bleiben nur noch zwei Optionen. Nach dem Abgang von de Vries gibt es bei Williams einen Konkurrenten weniger um den freien Platz neben Alex Albon (26). Sein Partner Nicholas Latifi (27) fährt bisher eine schwache Saison, konnte am Sonntag in Suzuka jedoch erstmals punkten. Sein Abgang steht schon fest. Ein Wechsel Schumachers dorthin ist aktuell reine Spekulation.

Deutlich wahrscheinlicher ist, dass der 23-Jährige seinen Vertrag bei Haas verlängert. Nach Informationen von Sport1 soll das bereits beim nächsten Rennen in Austin geschehen. Dann soll Schumacher einen Einjahresvertrag unterschreiben. Ab 2024 gilt er dann als Top-Favorit auf das Cockpit von Sauber, bei dem der deutsche Autobauer Audi neu einsteigen wird.

Haas-Chef Steiner versöhnlich: „Besser, als jemand Neues zu holen“

Haas-Chef Günther Steiner (57) untermauerte die Gerüchte um einen Verbleib Schumachers nach dem Rennen in Suzuka. „Wenn man jemanden haben kann, mit dem man schon zwei Jahre zusammengearbeitet hat, ist das immer besser, als jemand Neues zu holen. Man braucht dann keine Eingewöhnungszeit“, sagte er im Anschluss an das Rennen. Es deutet also vieles auf eine Vertragsverlängerung hin. (vfi)