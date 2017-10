Formel 1: So sehen Sie das Qualifying heute live im TV und im Live-Stream

Kann sich Lewis Hamilton vorzeitig zum Formel 1-Weltmeister 2017 krönen? So sehen Sie das Qualifying heute live im TV und im Live-Stream.

War es das schon für Sebastian Vettel? Nach Lewis Hamiltons neuerlichem Triumph beim Grand Prix von Suzuka hat der deutsche Ferrari-Pilot nur noch sehr theoretische Chancen, sich zum Weltmeister der Formel 1-Saison 2017 zu krönen. Vier Rennen vor Schluss hat der 30-Jährige Vettel bereits 59 Zähler Rückstand auf seinen britischen Konkurrenten im McLaren-Mercedes. Holt Hamilton beim Großen Preis der USA in Austin am Sonntag 16 Zähler mehr als sein Kontrahent im Ferrari, könnte er seinen vierten Weltmeisterschafts-Titel einfahren - und damit mit Vettel gleichziehen.

Konkret bedeutet das: Gewinnt Hamilton und Vettel kommt nicht über Rang sechs hinaus, oder wird Hamilton Zweiter und Vettel höchstens Neunter, darf der Mercedes-Pilot bereits jubeln.

Gerade die Statistik dürfte dem 30-jährigen Deutschen keine große Hoffnung machen. Vier der bisher fünf ausgetragen Rennen auf dem Circuit of the Americas hat Lewis Hamilton für sich entscheiden können. Auch der Trend der letzten Wochen und Monate spricht eher für den Mercedes-Piloten als für das Ferrari-Aushängeschild. Beim Grand Prix von Suzuka musste Vettel zuletzt aufgrund einer defekten Zündkerze die Segel streichen. In Malaysia hatten Motorenprobleme den 30-Jährigen und seinen Teamkollegen Kimi Räikkonen eingebremst.

Mut könnten Vettel jedoch einige spektakulären Aufholjagden der Rennsport-Geschichte machen. Auch der vierfache Weltmeister selbst dürfte gerne an das Finale der Saison 2012 zurückdenken, als er den sicher geglaubten Champion Fernando Alonso in einem packenden Finish noch niederringen konnte. Ob ihm so ein solcher Schlussspurt noch einmal gelingen kann, wird sich am Sonntag erweisen - unter diesem Link können Sie nachlesen, wie Sebastian Vettel noch Formel-1-Weltmeister werden kann.

Kuriose Höhenunterschiede in Austin

Im Jahre 2012 hat die Stadt Austin Indianapolis abgelöst - nach vier Jahren Pause des US-amerikanischen Grand Prix‘ in der F1-Serie. Seither rast die internationale Rennfahrer-Elite im NASCAR-Bundesstaat Texas um die Wette. Kurios: Während der Fahrt müssen die Cracks um Red Bull-Newcomer Max Verstappen Höhenunterschiede von 40 Metern überwinden. Sonst erfüllt der Circuit of The Americas eher den Tatbestand einer durchschnittlichen Rennstrecke. Einige Passagen ähneln der Kursführung in Hockenheim, Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 320 km/h können erreicht werden. Mercedes-Hero Lewis Hamilton dürfte die Charakteristik der Strecke wenig interessieren. Ihm dürfte es hauptsächlich darum gehen, seinen vierten Weltmeister-Titel einzufahren.

Formel 1: Der Große Preis der USA heute live im Free-TV bei RTL

Fernseh-Sportler können aufatmen: Die gesamte Renn-Saison wird auch im Jahr 2017 komplett im Free-TV übertragen. RTL wird den Großen Preis der USA mit umfassender Berichterstattung begleiten. Bereits am Samstag wird ab 23.15 Uhr vom Qualifying aus Austin berichtet. Am Sonntag wird es dann ernst: RTL beginnt seinen Countdown schon um 20 Uhr, um auf einen packenden Renntag einzustimmen. Ab 21 Uhr startet Lewis Hamilton die Jagd auf den WM-Titel. In Anschluss an den Großen Preis der USA sendet RTL Siegerehrung und Renn-Highlights.

Formel 1: Der Große Preis der USA heute im Live-Stream bei TV Now

Wenn Sie das packende Rennen am Wochenende nicht vom heimischen Sofa aus verfolgen können, bietet Ihnen RTL eine praktische Alternative. Die RTL Group zeigt sämtliche Programme seiner Sender im Live-Stream bei TV Now. Nach 30 kostenlosen Testtagen belaufen sich die Kosten für das Abonnement auf 2,99 Euro monatlich. Die entsprechende App für Smartphone und Tablet kann im iTunes- und Google Play Store heruntergeladen werden. Hierbei fallen keine Gebühren an.

Formel 1: Der Große Preis der USA heute live im Pay-TV bei Sky

Auch bei Sky müssen Sie auf keinen Grand Prix der Rennsport-Saison 2017 verzichten. Der Pay-TV-Sender meldet sich bereits am Freitag ab 16.55 Uhr live aus Austin, um das erste freie Training zu übertragen. Kommentator Sascha Roos wird wie gewohnt von F1-Experte Marc Surer begleitet. Ab 20.55 Uhr wird das erfahrene Duo das zweite freie Training live analysieren.

AmSamstag bittet Moderatorin Tanja Bauer ab 17.55 Uhr dann zur abschließenden Trainingsfahrt. Das Qualifying zum mit Spannung erwarteten Großen Preis überträgt Sky um 22.50 Uhr live. Ob sich Lewis Hamilton bereits vorzeitig zum F1-Champion krönen kann, entscheidet sich amSonntag. Ab 20 Uhr können Sie sich mit den Vorberichten auf die heiße Phase der WM einstimmen, ab 20.55 Uhr quietschen dann die Reifen. Analysen und Interviews zum Rennausgang werden ab 22.45 Uhr gesendet.

Formel 1: Der Große Preis der USA heute im Live-Stream bei Sky Go

Als Sky-Kunde können Sie den Großen Preis der USA auch im mobilen Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Kostenlosen Zugang für alle Abonnenten gibt es mit der entsprechenden App, die im iTunes- und Google Play Store heruntergeladen werden.

Formel 1 live bei Sky: Jetzt Abo abschließen!

Alle Rennen live erleben, dazu Interviews und packende Hintergrundanalysen - all das gibt‘s bei Sky. Unser Angebot: Hier können Sie extragünstig das Sky Sport-Paket buchen (Partnerlink). Besonderer Service für alle Sky-Kunden: Direkt nach Abschluss Ihres Abonnements können Sie den Großen Preis der USA live über Sky Go verfolgen.

Formel 1: Der Rennkalender 2017