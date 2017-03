Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Australien heute live im TV und im Live-Stream

München/Melbourne - Die Formel-1-Saison 2017 beginnt in Australien. So sehen Sie das erste Rennen in Melbourne heute live im TV und im Live-Stream.

Ladies and Gentlemen, please start your engines! Die lange Winterpause ist vorbei, endlich geht es wieder los. Die Formel 1 startet in diesem Jahr in ihre 68. Saison, seit 1950 gibt es die Königsklasse des Motorsports. In diesem Jahr bricht eine Art neue Ära an. Der langjährige Chef Bernie Ecclestone verkaufte seine Anteile an das amerikanische Unternehmen Liberty Media und dessen Eigentümer Chase Carey.

Formel 1: Wer beerbt Weltmeister Rosberg?

Gleich die vielleicht wichtigste zu Beginn: Wer wird Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg? Nachdem der Wahl-Monegasse im Dezember seinen Rücktritt ankündigte, wurde wochenlang spekuliert, wer seinen heiß begehrten Platz im dominierenden Mercedes bekommen würde. Am Ende fiel die Entscheidung auf Valterri Bottas, der von Williams zu den Silberpfeilen wechselt. Doch kann der Finne bereits in seinem ersten Jahr das schwere Erbe seines Vorgängers antreten? Es wird eine große Herausforderung, immerhin hat er mit Lewis Hamilton einen der härtesten Teamkollegen im gesamten Fahrerfeld. Anthony Hamilton, Lewis Vater, bezeichnete seinen Sohn vor den Testfahrten in Barcelona gar als „Karriere-Killer“. Der 32-Jährige, der 2008 mit McLaren, sowie 2014 und 2015 mit Mercedes bereits drei WM-Titel gewann, will alles daran setzen nach der schmerzlichen Niederlage im letzten Jahr gegen Erzfeind Rosberg, mit dem er in jungen Jahren noch gut befreundet war, sich die Krone der Formel 1 zurückzuholen. Die Silberpfeile sind nach den drei dominanten Jahren 2014 bis 2016 auch der klare Favorit für 2017. Und dahinter?

Formel 1: Platzt für Vettel der Knoten bei Ferrari?

Es könnte endlich das Jahr für Sebastian Vettel bei Ferrari werden. Im dritten Jahr bei den Roten soll nun endlich um den ersten Titel seit 2007 gekämpft werden. Ende des Jahres läuft sein Vertrag in Maranello aus, ein Flirt mit den Silberpfeilen gab es bereits, da auch Bottas Vertrag nur bis Ende 2017 läuft. Bei den Testfahrten in Barcelona überzeugte die neue „rote Göttin“ mit dem offiziellen Namen SF70-H, die der Vierfach-Weltmeister liebevoll „Gina“ genannt hat, mit den schnellsten Zeiten an den acht Tagen, an denen getestet wurde. Doch schnelle Zeiten sind eben nur die halbe Miete. Auch bei den Tests 2016 war die Scuderia das schnellste Auto, in der Saison gab es dann nicht mal einen Sieg. Allerdings gibt es heute mehr Grund zu Hoffnung. Denn das wichtigste bei den Testfahrten sind die Longruns und Rennsimulationen, sowie die Zuverlässigkeit des Autos. Und die war in diesem Jahr wirklich stark. Nach Mercedes spulten die Italiener die zweitmeisten Runden ab. Wenn man sich die Simulation über eine Renndistanz ansieht, ist Ferrari auf einem Niveau mit den Silberpfeilen. Knapp dahinter landet Red Bull. Die Österreicher sind bislang ein einziges Fragezeichen. Genau wie auch bei Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes muss man sich die Frage stellen: Wie viel Power des Motors hat das Team bereits preis gegeben? Mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo muss im wohl abtriebsstärksten Auto von Star-Designer Adrian Newey zu rechnen sein. Im Mittelfeld sind die üblichen Verdächtigen zu finden. Williams, Force India (beide von Mercedes-Motoren angetrieben), Toro Rosso und Renault kämpfen um Platz vier hinter den drei großen Teams. Auch Haas will dort ein Wörtchen mitreden. Sauber muss irgendwie den Anschluss finden, während McLaren einem nur Leid tun kann. Das einst so große Traditionsteam hat mit dem extrem unzuverlässigen und dazu noch schwachen Honda-Motor zu kämpfen. Zuletzt wurde gar über eine Rückkehr zu Mercedes-Aggregaten diskutiert. Die Karten werden wohl erst in Australien endgültig auf den Tisch gelegt.

Formel 1: Neue Regeln sorgen für schnelle Zeiten

Zur neuen Saison hat der Weltverband FIA ein neues Reglement auf den Weg gebracht. Die Boliden und Reifen werden damit ein gutes Stück breiter und wirken dadurch deutlich aggressiver. Die „Biester“, wie Lewis Hamilton sie nennt, sind pro Runde bis zu fünf Sekunden schneller als in den vergangenen Jahren. Durch die breiteren Chassis ist der Abtrieb in den Kurven wesentlich höher, was schnellere Geschwindigkeiten ermöglicht. Allerdings wird durch die stärkeren Fliehkräfte auch die Belastung für die Fahrer deutlich höher. Mercedes-Neuzugang zeigte sich komplett begeistert: „So viel Abtrieb hatte ich noch nie. Das Fahrgefühl ist komplett anders als beim alten Auto.“

Ob die Rennen dadurch spektakulärer werden, wird man sehen.

Wo Sie den Auftakt in die neue Saison beim Großen Preis von Australien in Melbourne an diesem Wochenende live im TV und im Live-Stream können, erfahren Sie im Folgenden.

Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Australien heute live im Free-TV bei RTL

Der Privatsender RTL überträgt, wie bereits die letzten Jahre auch, die Formel 1 live im deutschen Free-TV. An diesem Wochenende heißt es für alle Motorsport-Fans früh aufstehen. Am Samstag zeigt RTL eine Aufzeichnung des freien Trainings ab 6.00 Uhr. Moderator Florian König wird mit Experte und Mercedes Aufsichtsrats-Chef Niki Lauda im Albert Park zu Melbourne vor Ort sein. Auch Boxengassen-Reporter Kai Ebel ist natürlich in Australien mit dabei. Doch die Besetzung beim Kölner Privatsender ist nicht bei jedem Rennen gleich. Bei manchen Grand Prixs werden andere Experten zum Einsatz kommen. Dies sind DTM-Pilot Timo Glock und Ex-Rennfahrer Christian Danner, der heute zusammen mit Heiko Wasser auch das Kommentatoren-Duo bilden wird. Das Qualifying am Samstag wird um 7.00 Uhr beginnen.

Am Sonntag wird ebenfalls ab 6.00 Uhr ein Countdown gesendet. Um 7.00 Uhr startet dann das Rennen. Da nicht alle Zuschauer Frühaufsteher sind, zeigt RTL ab 9:45 Uhr die Wiederholung des Geschehens.

Wichtig: In der Nacht auf Sonntag ist Zeitumstellung! Beachten Sie bei den Übertragungszeiten unbedingt, dass die Uhr am Sonntagmorgen von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt wird.

Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Australien heute im Live-Stream bei tvnow.de

Das Live-Stream-Angebot von RTL findet sich nicht direkt auf der Website von RTL, sondern auf tvnow.de. Dort sind alle Live-Streams der RTL Group aufgelistet, darunter auf Vox, RTL 2 und n-tv. Jedoch ist dieses Angebot nicht kostenlos. Nach einem Gratis-Monat kostet TV Now 2,99 monatlich. Hier wird das TV-Programm von RTL live gestreamt und somit auch das heutige Rennen in Melbourne gezeigt. Die Streaming-Zeiten richten sich nach den oben genannten Übertragungszeiten im Fernsehen. Die TVNow-App finden Sie für Smartphone und Tablet auch im iTunes- und im Google Play Store.

Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Australien heute live im Pay-TV bei Sky

Es könnte das letzte Jahr von Sky auf dem Formel-1-Zirkus sein. Wie auch bei RTL laufen die Rechte des Pay-TV-Senders Ende 2017 aus, was dann unter den neuen Besitzern von Liberty Media, zu denen unter anderem auch Discovery und damit Eurosport gehören, passiert, ist völlig offen.

In dieser Saison überträgt Sky aber wie bisher. Es werden alle Sessions live, in voller Länge und ohne Werbeunterbrechung gezeigt. Bereits Freitagnacht ab 1:55 Uhr zeigt die Sendeanstalt aus dem Münchner Norden das Erste Freie Training aus dem Albert Park in Melbourne. Tanja Bauer wird Sie dort als Moderatorin begrüßen. Am Mikrofon wird Sascha Roos das Geschehen kommentieren, an seiner Seite wird der langjährige Experte Marc Surer zu hören sein. Ab 5:55 Uhr läuft dann auch das Zweite Freie Training, wie auch die erste Session, live auf Sky Sport 2 und HD 2. Am Samstag zeigt Sky dann das Dritte Freie Training ab 3:55 Uhr (Sky Sport 2 und HD 2) und das Qualifying. Den Kampf um die erste Pole des Jahres gibt es ab 6:50 Uhr ebenfalls auf Sky Sport 2 und HD 2. Zusätzlich dazu bietet der Pay-TV-Sender mehrere Optionen, wie Sky Onboard (Sky Sport 3 und HD 3), Sky Pitlane (Sky Sport 8 und HD 8), Sky Timing Page (Sky Sport 9 und HD 9), sowie Sky Track Positions auf Sky Sport 10 und HD 10 an.

Am Sonntag läuft es ähnlich ab. Die Vorberichte beginnen um 6.00 Uhr, das Rennen eine Stunde später um 7.00 Uhr. Zu sehen ist das Ganze auf Sky Sport 1 und HD 1. Die weiteren Optionen sind wie in der Qualifikation auf den oben genannten Kanälen zu finden. Nach Rennende wird die Siegerehrung, Analysen und Interviews zu sehen sein.

Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Australien heute im Live-Stream bei Sky Go

Sky bietet neben seinem TV-Programm auch seinen Live-Stream für unterwegs an. Das Angebot mit dem Namen Sky Go ist bei Sky-Kunden inklusive. Dort wird auch der Große Preis von Australien live zu sehen sein. Sollten Sie Sky Go lieber auf ihren mobilen Endgeräten, anstatt auf ihrem PC ansehen möchten, gibt es die jeweiligen Apps zum Download im iTunes- und Google Play Store.

Formel 1 live bei Sky - hier Abo bestellen

Formel 1: Der Rennkalender 2017

Der Kalender wurde 2017 um ein Rennen reduziert. Der Große Preis von Deutschland am Hockenheimring wird in dieser Saison nicht stattfinden. So wird der Große Preis der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi am 26. November der 20. und letzte Grand Prix des Jahres sein.

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ) Start Rennen (MESZ) 24-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr 14-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr 28.-30.04.2017 Russland/Sotchi 14 Uhr 14 Uhr 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr 26.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr 23.-25.06.2017 Europa/Baku 15 Uhr 15 Uhr 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr 29.09-1.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr 20.-22.10.2017 USA/Austin 21 Uhr 21 Uhr 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/São Paolo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

Formel 1: Die 20 Rennstrecken der Saison 2017 im Überblick Zur Fotostrecke

tor