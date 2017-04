Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von China heute live im TV und im Live-Stream

Ein Traum in Rot: Australien-Sieger Sebastian Vettel in seiner „Gina“.

Shanghai - Die Formel-1-Saison 2017 geht im Reich der Mitte in ihre zweite Runde. So können Sie den Großen Preis von China heute live im TV und im Live-Stream sehen.

Was war das für ein Auftakt in die neue Formel-1-Saison 2017. Ganz Italien trug am 26. März zur Feier des Tages rot. Zum ersten Mal seit 553 Tagen, seit dem 20. September 2015 beim Großen Preis von Singapur, überquerte wieder ein Ferrari als erster Bolide die Ziellinie. Sebastian Vettel hieß der Sieger beim mit Spannung erwarteten Saisonauftakt in Melbourne.

Sebastian Vettel lässt Tifosi jubeln

Der Heppenheimer konnte dank eines taktischen Kniffs Pole-Setter und Favorit Lewis Hamilton und dessen Mercedes hinter sich lassen. Der Brite musste relativ früh zum Reifenwechsel, nachdem er sich trotz aller Bemühungen nicht von Vettels Ferrari lösen konnte und kam nach seinem Stop hinter Red Bulls Max Verstappen wieder auf die Strecke, hinter dem er mehrere Runden fest hing und einige Zeit verlor. Währenddessen drehte der Deutsche in Führung liegend eine schnelle Runde nach der anderen und konnte so nach seinem Boxenstopp an Hamilton vorbeiziehen. Den Rest des Rennens kontrollierte der viermalige Weltmeister. Dritter wurde am Ende der Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg, Valtteri Bottas. Nico Hülkenberg verpasste in seinem neuen Team Renault als elfter nur knapp die Punkteränge. Pascal Wehrlein musste seinen ersten Rennstart bei Sauber absagen. Der Sigmaringer laboriert noch an einer Rückenverletzung, die er sich bei einem Unfall beim Race of Champions im Januar zugezogen hatte. Auch für das Rennen in Shanghai wird Wehrlein nicht rechtzeitig fit. Er wird in China erneut von Ersatzfahrer Antonio Giovinazzi vertreten.

Formel 1: Ferrari auf Augenhöhe mit Mercedes? China und Bahrain werden es zeigen

Viele Ferraristi träumen jetzt schon vom ersten Fahrertitel seit 2007, als Kimi Räikkönen in einem spektakulären Finale die WM-Krone holte. Doch wie gut ist die „rote Göttin“ im Vergleich zum Silberpfeil wirklich? Zwar zeigt Vettels Sieg in Australien, dass die Italiener deutlich näher an Mercedes dran sind, als noch im letzten Jahr, doch ob man gleich um den Titel mitfahren kann, bleibt abzuwarten. Zum Einen ist die Strecke im Albert Park in Melbourne eigentlich ein Stadtkurs und daher nicht besonders aussagekräftig. Desweiteren war es klar der Strategie-Fehler der Silberpfeile, der Vettel auf die Siegerstraße brachte. Die Strecken in Shanghai und Sakhir dürften da deutlich mehr Aufschluss über die wahren Kräfteverhältnisse geben. Nach dem Stop-and-Go-Layout in Melbourne folgen nun zwei Strecken, auf denen es viele schnelle Kurvenkombinationen und schier endlos lange Geraden gibt, auf denen Mercedes seine Motor-Power ausspielen kann. Auf diesen Strecken wird sich zeigen, ob Ferrari wirklich mit dem Branchenprimus der letzten Jahre mithalten kann.

Lesen Sie im Folgenden, wie Sie am Sonntag, 9. April 2017, den Großen Preis von China live im TV und im Live-Stream sehen können.

Formel 1: Der Große Preis von China heute live im Free-TV bei RTL

Seit 1993 ist die Königsklasse des Motorsports im Free-TV bei RTL zu sehen. Der Kölner Privatsender sendet auch an diesem Wochenende live aus Shanghai. Ab 8 Uhr am Samstagmorgen meldet sich Moderator Florian König mit Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda, der als Experte fungieren wird, aus der chinesischen Metropole. Dann wird zunächst eine Zusammenfassung der freien Trainings vom Vortag und aus der Nacht gezeigt. Um 9 Uhr beginnt die Qualifikation für die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Kommentiert wird das Ganze von Heiko Wasser und Ex-F1-Pilot Christian Danner.

Da das Rennen am Sonntag bereits um 8 Uhr startet, sendet RTL ab 7 Uhr einen Countdown aus dem Reich der Mitte, bis um 8 Uhr die Reifen quietschen.

Formel 1: Der Große Preis von China heute im Live-Stream bei TV Now

Einen Live-Stream des RTL-Programms finden Sie heute bei TV Now. Dort gibt es zu jedem der zur RTL Group gehörenden Sender, also auch RTL 2 oder Vox, einen Stream zum aktuellen Programm. So können Sie hier die Formel 1 und damit den Großen Preis von China live sehen, sollten Sie gerade keinen Fernseher zur Verfügung haben. Allerdings ist TV Now mit gewissen Kosten verbunden. Nach einem kostenlosen Testmonat müssen Sie 2,99 monatlich zahlen, um das Angebot weiterhin nutzen zu können.

Formel 1: Der Große Preis von China heute live im Pay-TV bei Sky

Ein wesentlich umfangreicheres Formel-1-Angebot bietet heute der Pay-TV-Sender Sky. Die Sendeanstalt aus dem Münchner Norden sendet bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus China. Auf Sky Sport 1 und HD 1 begrüßt Sie Moderatorin Tanja Bauer vom „Shanghai International Circuit“. Die Sendung vom ersten Freien Training beginnt um 3. 55 Uhr und wird von Sascha Roos und Experte Marc Surer kommentiert. Um7.55 Uhr ist dann das zweite Freie Training zu sehen.

Am Samstag überträgt Sky auch das dritte Freie Training ab 5.55 Uhr. Das Qualifying ist wie die letzte Trainingseinheit auf Sky Sport 1 und HD 1 zu sehen. Pünktlich zum Kampf um die Pole Position schaltet Sky weitere Optionen frei. Auf Sky Sport 3 und HD 3 können Sie den Fahrer Onboard verfolgen, auf Sky Sport 8 und HD 8 ist bei Sky Pitlane die Boxengasse einsehbar, bei Sky Sport 9 und HD 9 gibt es die Sky Timing Page mit allen Zeiten und auf Sky Sport 11 und HD 11 können Sie mit Sky Track Position sehen, wo sich welcher Fahrer auf der Strecke befindet.

Das Rennen am Sonntagm orgen geht um 8 Uhr los, Sky ist ab 7 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Die Hauptübertragung gibt es erneut auf Sky Sport 1 und HD 1 zu sehen, die Optionen Onboard, Pitlane und Timing Page werden jeweils auf Sky Sport 8 und HD 8, 9 und HD 9 sowie 10 und HD 10 gezeigt. Im Anschluss gibt es noch die Siegerehrung, sowie Analysen und Highlights zu sehen.

Formel 1: Der Große Preis von China heute im Live-Stream bei Sky Go

Wenn Sie ein Sky-Abo inklusive Sport Paket besitzen, können Sie die Formel 1 heute auch im Live-Stream via Sky Go sehen. Das Angebot, in dem Streams zu allen Sky-Kanälen enthalten sind, ist für Kunden des Privatsenders kostenlos und im Abonnement inklusive. Sky Go ist sowohl über den PC, als auch über Smartphone und Tablet aufrufbar, für die es eine eigens entwickelte App bei iTunes und Google Play gibt.

Achtung: Sie sollten unbedingt darauf achten, dass Sie beim Streamen in einem stabilen WLAN sind - ansonsten kann ihr Datenvolumen in Windeseile aufgebraucht sein.

Formel 1: Der Rennkalender 2017

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ) Start Rennen (MESZ) Sieger Zweiter Dritter 24-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valterri Bottas (Mercedes) 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr 14-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr 28.-30.04.2017 Russland/Sotchi 14 Uhr 14 Uhr 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr 26.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr 23.-25.06.2017 Europa/Baku 15 Uhr 15 Uhr 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr 29.09-1.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr 20.-22.10.2017 USA/Austin 21 Uhr 21 Uhr 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/São Paolo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

