Formel 1: So sehen Sie das Qualifying zum Großen Preis von Japan heute live im TV und Live-Stream

In Suzuka gilt es für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, den Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton zu verkürzen. Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie den Großen Preis von Japan live im TV und im Live-Stream sehen können.

Suzuka - Der Zweikampf zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton um den Formel-1-Titel 2017 spitzt sich weiter zu. Vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka beträgt der Rückstand des viermaligen Weltmeisters Vettel auf den Briten 34 Punkte. Und das obwohl die Scuderia Ferrari bei den letzten beiden Rennen in Singapur und Malaysia die Favoritenrolle inne hatte.

Doch das Team aus Maranello konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Auf dem Stadtkurs in Singapur schieden Sebastian Vettel und sein Teamkollege Kimi Räikkönen nach einer Kollision mit Max Verstappen (Red Bull) bereits in Runde eins aus. Den Sieg fuhr Vettels ärgster WM-Rivale Lewis Hamilton ein.

Auch vergangene Woche in Sepang hatte der Traditionsrennstall mit dem springenden Pferd mit großen technischen Problemen zu kämpfen. Diese hinderten den 30-jährigen Vettel an der Teilnahme am Qualifying. Der Heppenheimer musste somit von ganz hinten starten. Der nächste Schock dann am Sonntag: Kimi Räikkönen musste bereits vor dem Start aufgrund von Motorenproblemen die Segel streichen. Dabei wäre der Finne als Zweiter ins Rennen gegangen.

Sebastian Vettel gelang es immerhin noch, durch das Feld zu pflügen und schrammte am Ende denkbar knapp am Podium vorbei. Nach dieser Aufholjagd wurde selbst der kuriose Crash mit Williams-Youngster Lance Stroll in der Auslaufrunde zur Nebensache. Eine Startplatz-Strafe in Suzuka hat Vettel nicht zu befürchten. Einziger Wermutstropfen: Sein Rückstand auf WM-Leader Hamilton wuchs um weitere sechs Punkte an, da der Brite als Zweiter die schwarz-weiß karierte Flagge sah.

Nun kann sich Sebastian Vettel keinen Ausrutscher mehr erlauben. In den letzten fünf Grand Prix‘ muss er Top-Resultate liefern! Einfache Rechnung: Sollte Vettel die verbleibenden Rennen alle gewinnen und Hamilton jedes Mal den zweiten Platz belegen, wäre der deutsche Formel-1-Fahrer Weltmeister. In Suzuka sollte er damit beginnen.

Wie gewohnt findet am Samstag zunächst das Qualifying statt. Am Sonntag geht es dann ans Eingemachte auf dem 5,807 Kilometer langen Suzuka International Racing Course. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie den Großen Preis von Japan live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Japan heute live im Free-TV bei RTL

Formel-1-Fans aufgepasst! Denn an diesem Rennwochenende klingelt der Wecker wieder sehr früh. Beim Free-TV-Sender RTL geht es am Samstag bereits um 7 Uhr los. Allerdings ist dieses Mal nicht Moderator Florian König im Einsatz. Denn der 50-Jährige berichtet am Sonntag für RTL vom WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Aserbaidschan live aus Kaiserslautern. Ersetzt wird König in Japan von Alex Hofmann, der bereits beim Großen Preis von Italien durch die Sendung führte. Als Experte wird Ex-Formel-1-Pilot und Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender Niki Lauda fungieren.

Das Qualifying zum Großen Preis von Japan startet am Samstag um 8 Uhr MESZ (15 Uhr Ortszeit) und wird von Heiko Wasser und Christian Danner kommentiert. Anschließend wird das Qualifikationstraining bis ca. 9.15 Uhr analysiert.

Am Sonntag sendet der Privatsender bereits ab 6 Uhr live aus Suzuka, da die Startampel um 7 Uhr MESZ (14 Uhr Ortszeit) erlischt. Im Anschluss an den Grand Prix, der über 53 Runden geht, gibt es natürlich noch die Siegerehrung, Highlights, Analysen und Interviews.

Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Japan heute im Live-Stream von RTL

Das TV-Programm von RTL - somit auch der Große Preis von Japan 2017 - ist nicht nur im TV zu sehen, sondern auch über das Online-Streamingportal TV Now. Dies ist jedoch nur mit einem gültigen TV-Now-Plus-Abonnement möglich, nur damit können Sie den Live-Stream freischalten. Nach einer Testphase von 30 Tagen fallen pro Monat Kosten in Höhe von 2,99 Euro an. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Mit dem Abo können Sie sich übrigens das Programm der kompletten RTL-Gruppe via Live-Streams ansehen. Dazu gehören beispielsweise Vox, RTL II, Nitro und n-tv. Darüber hinaus gibt es die TV Now Plus-App bei iTunes (für Apple-Geräte) und im Google Play Store (für Android-Geräte).

Hinweis: Wer keinen Wert darauf legt, den Großen Preis von Japan live zu verfolgen oder einfach ausschlafen möchte, kann die TV-Übertragung von RTL auch im Re-Live bei TV Now sehen. Das ist sogar kostenlos möglich.

Wichtig: Live-Streams verbrauchen eine sehr hohe Datenmenge. Sie sollten daher auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückgreifen. Andernfalls ist das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht.

Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Japan heute live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky sendet am Samstag ab 7.50 Uhr live aus Asien auf den Kanälen Sky Sport 1 beziehungsweise Sky Sport 1 HD. Vor Ort sind Moderatorin Tanja Bauer sowie die Kommentatoren Sascha Roos und Marc Surer. Wer den Kampf um die Startplätze im wahrsten Sinne des Wortes „hautnah“ miterleben möchte, sollte auf Sky Sport 3/Sky Sport 3 HD umschalten. Dort finden die Fernsehzuschauer eine Onboard-Kamera. Wer sich hingegen für den Trubel in der Boxengasse interessiert, ist auf Sky Sport 8/Sky Sport 8 HD richtig. Doch das ist noch nicht alles: Auf Sky Sport 9/Sky Sport 9 HD gibt es die sogenannte Sky Timing Page mit allen Rundenzeiten und Informationen zu den Piloten der Formel 1 und auf Sky Sport 10/Sky Sport 10 HD eine Übersicht, auf der zu sehen ist, wo sich die Fahrer auf der Strecke befinden.

Am Rennsonntag ist Sky ab 6 Uhr „on air“ und berichtet bis 9.30 Uhr aus Suzuka. Die zusätzlichen Kameraperspektiven und Informationen können Sie auch während des Rennens abrufen. Die Kanäle sind die gleichen wie am Samstag.

Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Japan heute im Live-Stream von Sky

Für Sky-Kunden bietet sich mit dem Streamingdienst Sky Go noch eine weitere Option, um den Großen Preis von Japan zu sehen. Sie benötigen dazu lediglich das Sky Sport Paket. Dann können Sie sich im Portal mit Ihrer E-Mail-Adresse beziehungsweise Sky-Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und den entsprechenden Live-Stream anklicken. Dieser ist über jeden gängigen Webbrowser aufrufbar.

Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten steht Ihnen die Sky Go-App bei iTunes oder im Google Play Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Formel 1 live bei Sky - hier Abo bestellen

Formel 1: Die letzten zehn Sieger des Großen Preises von Japan

Jahr Sieger Nationalität Rennstall 2016 Nico Rosberg Deutschland Mercedes 2015 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 2014 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 2013 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull 2012 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull 2011 Jenson Button Großbritannien McLaren Mercedes 2010 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull 2009 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull 2008 Fernando Alonso Spanien Renault 2007 Lewis Hamilton Großbritannien McLaren Mercedes

Formel 1: Der Rennkalender 2017 im Überblick

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ/MEZ) Start Rennen (MESZ/MEZ) Erster Zweiter Dritter 24.-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) 14.-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 28.-30.04.2017 Russland/Sotschi 14 Uhr 14 Uhr Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 25.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) 23.-25.06.2017 Aserbaidschan/Baku 15 Uhr 15 Uhr Daniel Ricciardo (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) Lance Stroll (Williams) 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Kimi Räikkönen (Ferrari) 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) Valtteri Bottas (Mercedes) 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) 29.09.-01.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr 20.-22.10.2017 USA/Austin 21 Uhr 21 Uhr 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/São Paolo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

