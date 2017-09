Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Malaysia live im TV und Livestream

Beim Nachtrennen in Singapur flog Sebastian Vettel früh raus. Kann der Ferrari-Pilot beim Großen Preis von Malaysia die Scharte auswetzen? So sehen Sie das Qualifying und das Rennen live im TV und im Livestream.

Sepang - Die Formel-1-Saison 2017 biegt langsam aber sich auf die Zielgerade ein und wenn Sebastian Vettel sich noch die fünfte WM-Krone aufsetzen will, muss sich der Heppenheimer mächtig ins Zeug legen. Mit drei Siegen in den drei Rennen nach der Sommerpause ist Lewis Hamilton in der Fahrerwertung an seinem ärgsten Titelkontrahenten vorbeigezogen und weist vor dem Malaysia-GP in Sepang 28 Punkte Vorsprung auf. In Singapur erhielten die Träume auf den Gesamtsieg von Vettel einen jähen Dämpfer, als der Ferrari-Pilot schon kurz nach dem Start aufgrund einer Kollision mit Teamkollege Kimi Räikkönen sowie Red-Bull-Pilot Max Verstappen die Segel streichen musste.

In den noch verbleibenden sechs Rennen muss Vettel alles daransetzen, das Crash-Desaster von Singapur, an dem er selbst alles andere als unschuldig war, auszumerzen. „Wir versprechen, dass es nicht vorbei ist, es wird nur schwerer. Wir versprechen, bis zur letzten Kurve der Weltmeisterschaft zu kämpfen“, versicherte Maurizio Arrivabene, Ferrari-Teamchef und damit Vorgesetzter von Vettel, den Anhängern vor dem 15. von 20 Saisonrennen am Sonntag. Kontrahent Hamilton bewegt sich mit scheinbar traumwandlerischer Sicherheit auf seinen vierten WM-Titel zu, mit einem Triumph am Ende dieser Saison würde der Brite mit Vettel in dieser gewichtigen Wertung gleichziehen.

Malaysia-GP 2017: Mercedes-Streit nach letztjähriger Rennauflage

Doch Hamilton selbst weiß nur zu gut, dass schon ein kleiner Fehler das Pendel umschlagen lassen kann: Im vergangenen Jahr war es der Mercedes-Pilot, der beim Malaysia-GP in Führung liegend seinen Wagen in Runde 41 mit Motorschaden abstellen musste. Daraufhin wütete der 32-Jährige enorm und witterte sogar Sabotage im eigenen Team. Für Vettel gilt: Der Rückstand auf Hamilton ist nicht gering, der Vorsprung auf den Drittplatzierten der Fahrerwertung, Valtteri Bottas, aber auch nicht allzu groß (23 Zähler). Somit besitzt auch der finnische Rivale theoretisch noch Chancen auf den ganz großen Coup. Für Spannung ist beim Großen Preis von Malaysia 2017 also gesorgt. Außerdem findet in dem asiatischen Staat die Abschiedsvorstellung der „Königsklasse“ statt. Malaysia, seit 1999 im Rennkalender, wird zum letzten Mal als Austragungsort fungieren. Grund: Der Sport ist für den Ausrichter zu teuer und nicht mehr so attraktiv.

Hier haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Qualifying zum Großen Preis von Malaysia in Sepang live im TV und im Livestream verfolgen können, sowie natürlich das Hauptevent: das Rennen am Sonntag.

Formel 1: Großer Preis von Malaysia live im Free-TV bei RTL

Wie gewohnt können Formel-1-Fans das Rennen in Malaysia beim Free-TV-Sender RTL live verfolgen: Das Qualifying beginnt am Samstag um 11 Uhr, RTL ist live ab 10 Uhr auf Sendung. Der Kampf um die Startplätze wird inklusive Nachbericht bis um 12.15 Uhr übertragen. Am Sonntag früh um 8 Uhr geht RTL dann wieder auf Sendung, wenn die heiße Phase mit Vorberichterstattung und Countdown eingeläutet wird. Moderator Florian König und Experte Niki Lauda werden die Zuschauer mit Wissenswertem rund um den Malaysia-GP informieren.Als Kommentatoren fungieren Heiko Wasser und Christian Danner. Die Interviews rund um das Rennen führt bei RTL traditionsgemäß Kai Ebel. Das Rennen in Malaysia beginnt um 9 Uhr. Nach der Siegerehrung gibt es noch Nachberichte und Interviews von Beteiligten. Die TV-Live-Übertragung des Events ist bis 11.25 Uhr terminiert.

+ Lewis Hamilton feierte in Singapur den dritten Sieg in Folge nach der Sommerpause. © AFP

Formel 1: Großer Preis von Malaysia im Livestream von RTL

Nicht nur im TV können Anhänger die Formel 1 live erleben, den Großen Preis von Malaysia gibt es auch auf der Streaming-Plattform TV Now der Mediengruppe RTL zu sehen. Hierfür benötigt man jedoch ein gültiges TV Now-Plus-Abonnement. Eine 30-tätige Testphase kann man gratis abschließen, danach fallen für die Nutzung des Angebots monatliche Kosten in Höhe von 2,99 Euro an. Positiv: Das Abo, zu dem auch sämtliche Angebote der Sendergruppe wie Vox, RTL II, Nitro und auch n-tv gehören, ist jederzeit kündbar. Neben dem Webbrowser lässt sich TV Now auch per App nutzen: Apple-User werden wie gehabt bei iTunes fündig, Android-User finden den Gratis-Download im Google Play Store.

Tipp: Bei Livestreams sollten Sie immer eine stabile WLAN-Verbindung bevorzugen, sonst droht das Datenkontingent eines Mobilfunkvertrages schnell aufgebraucht zu sein und Sie surfen für den Rest des Monats mit gedrosselter Geschwindigkeit. Oder aber der Faktor Kosten erhöht sich rasant.

Formel 1: Großer Preis von Malaysia live im Pay-TV bei Sky

Sky-Kunden gucken beim Großen Preis von Malaysia 2017 natürlich nicht in die Röhre: Der Pay-TV-Sender schaltet sich beim Qualifying am Samstag ab 10.50 Uhr live hinzu, wenn die Teamchefs der Formel 1 ihre Schützlinge zum Kampf gegen die Uhr auf die Rennstrecke schicken. Die Übertragung endet um 12.30 Uhr. Am Rennsonntag sendet Sky zeitgleich mit RTL ab 8 Uhr auf den Kanälen Sky Sport 1 beziehungsweise Sky Sport 1 HD. Moderatorin Tanja Bauer führt durch die Sendung, als Kommentatoren fungieren Sascha Roos und Marc Surer.

Formel 1: Großer Preis von Malaysia im Live-Stream von Sky

Auch bei Sky können Sie das Formel-1-Wochenende in Sepang 2017 online genießen. Über die Streamingplattform Sky Go müssen Sie sich lediglich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder der Sky-Kundennummer in Verbindung mit der vierstelligen Sky-PIN anmelden und schon können Sie den entsprechenden Livestream auswählen.

Möchten Sie das Formel-1-Vergnügen beim Großen Preis von Malaysia auf einem mobilen Endgerät nutzen, können Sie die Sky Go-App sowohl bei iTunes als auch im Google Play Store herunterladen. Der Download selbst kostet nichts. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die App nicht mit sämtlichen Android-Geräten funktionabel ist. Hier finden Sie eine Übersicht, auf welchen Geräten das der Fall ist.

Formel 1: Die letzten fünf Sieger des Großen Preises von Malaysia

Jahr Sieger Nationalität Rennstall 2016 Daniel Ricciardo Australien Red Bull 2015 Sebastian Vettel Deutschland Ferrari 2014 Lewis Hamilton England Mercedes 2013 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull 2012 Fernando Alonso Spanien Ferrari

