Nächste Ferrari-Panne: Feuerlöscher explodiert in Vettel-Cockpit

Sebastian Vettel fuhr an die Box und stieg aus, dabei zeichnete sich am Gesäß eine weiße Stelle an seinem Overall ab.

Die Pannenserie bei der Scuderia Ferrari und Sebastian Vettel setzt sich fort: Im freien Training nahm der Heppenheimer plötzlich das Tempo heraus und funkte an die Box, dass er das Gefühl habe, eine Säure laufe aus.

Mexiko-Stadt - Da wurde es Sebastian Vettel plötzlich kühl am Gesäß. Im zweiten Freitags-Training zum Großen Preis von Mexiko explodierte im Ferrari-Cockpit des viermaligen Formel-1-Weltmeisters mitten in der Fahrt der Feuerlöscher. „Irgendetwas ist geplatzt. Auf meinem Sitz verteilt sich Säure“, rief er via Funk an den Kommandostand. Später berichtete der Heppenheimer, dass es erst auf der Haut gebrannt habe, danach sei es kalt geworden.

Vettel fuhr an die Box. Als er ausstieg, zeichnete sich auf dem Rennoverall des 30-Jährigen in Po-Höhe ein weißer Fleck vom Löschmittel ab. Der Feuerlöscher wurde ausgetauscht. Nach etwa 15 Minuten durfte Vettel wieder auf die Strecke. Der Vorfall ist der skurillste von vielen Pannen der Scuderia in den vergangenen Wochen - und verglichen mit den technischen Problemen und ihren Folgen eher eine Kleinigkeit.

Seb's out of the car and is now out of these overalls! ⬇️ #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Tjau7fkMM2 — Formula 1 (@F1) 27. Oktober 2017

Unter anderen durch etliche Unzulänglichkeiten an seinem Wagen hatte Vettel den Anschluss im Titelkampf mit seinem Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton verloren, der am Sonntag in Mexiko-Stadt vorzeitig Weltmeister werden kann. So war Vettel beim Rennen in Japan wegen einer fehlerhaften Zündkerze im Wert von 59 Euro ausgeschieden, vor dem US-Grand Prix in Austin musste das Chassis an seinem Wagen ausgewechselt werden.

Formel 1: Die 20 Rennstrecken der Saison 2017 im Überblick Zur Fotostrecke

Lesen Sie auch: So wird Sebastian Vettel noch Formel-1-Weltmeister

dpa/SID