Formel 1: So sehen Sie das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko heute live im TV und im Live-Stream

Lewis Hamilton hat in Mexiko Matchball Nummer eins. Kann er sich seinen vierten WM-Titel schon im Oktober sichern? So sehen Sie den Großen Preis von Mexiko live im TV und im Live-Stream.

Mexiko könnte der Ort sein, an dem Sebastian Vettels Träume vom WM-Titel 2017 enden. Nach dem zweiten Platz beim Grand Prix der USA beträgt der Rückstand des viermaligen Weltmeisters auf seinen Kontrahenten Lewis Hamilton schon 66 Punkte - bei noch 75 zu vergebenen Zählern. Drei Rennen vor dem Ende der Formel-1-Saison eine beinahe aussichtslose Situation.

In Austin landete der britische Dreifach-Weltmeister erneut vor Vettel und sammelte seinen neunten Sieg im Jahr 2017 ein. Der letzte Sieg von Vettel datiert auf dem 30. Juli, als der Ferrari-Pilot auf dem Hungaroring vor Hamilton und Max Verstappen seine WM-Führung auf 14 Punkte ausbauen konnte. Seitdem waren zwei zweite Plätze in Belgien und den USA das höchste der Gefühle für den Heppenheimer.

Sein WM-Rivale Hamilton befindet sich seit August im wahrsten Sinne des Wortes auf der Überholspur. Fünf der sechs Rennen gewann der Mercedes-Fahrer seitdem und hat nun beste Aussichten auf WM-Titel Nummer vier. Einzig beim Großen Preis von Malaysia konnte Max Verstappen im Red Bull den Briten im Silberpfeil auf den zweiten Platz verweisen.

Bitter: Hamilton jubelt beim Ferrari-Heimspiel

Besonders bitter für Vettel und Ferrari: Ausgerechnet auf der Heimstrecke der Scuderia in Monza hat Hamilton die Führung in der Fahrer-WM vom Deutschen erobert und baute Sie seitdem kontinuierlich aus. Vettel landete seit seinem Sieg in Ungarn zweimal auf Platz zwei, einmal auf Platz drei und wurde einmal Vierter. Allerdings fiel der Weltmeister der Jahre 2010 bis 2013 auch zweimal aus und büßte so viele Punkte im WM-Duell ein.

In Mexiko reicht Lewis Hamilton schon ein fünfter Platz zum vorzeitigen Gewinn des Weltmeistertitels. Wie Sebastian Vettel trotzdem noch triumphieren und den Titel mit nach Heppenheim nehmen könnte, können Sie hier nachlesen.

GP von Mexiko: High-Speed im Baseballstadion

Seit 2015 ist der Große Preis von Mexiko wieder Teil des Rennkalenders der Formel 1. Nachdem bereits von 1963 bis 1970 sowie von 1986 bis 1992 WM-Rennen in Mexiko ausgetragen wurden (1962 zählte das Rennen nicht zur Weltmeisterschaft), findet der mexikanische Grand Prix nun zum dritten Mal in den 2000er-Jahren im Autódromo Hermanos Rodríguez, der nach den Rennfahrer-Brüdern Pedro und Ricardo Rodríguez benannt ist, statt. Die Strecke zählt zu den schnellsten Strecken der Formel 1 und führt sogar durch ein Baseballstadion, dessen Tribünen auch beim Rennen gut besucht sein dürften.

2015 gewann Nico Rosberg vor Lewis Hamilton, während 2016 Hamilton vor Rosberg triumphierte. Sebastian Vettel, der unbedingt einen Sieg benötigt, um die kleine Restchance auf den WM-Titel möglicherweise aufrechtzuerhalten, wurde einmal Vierter in Mexiko. 2016 konnte er das Rennen nicht beenden.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko heute live im Free-TV bei RTL und n-tv

Die ganze Rennsaison 2017 wird im Free-TV live von RTL übertragen. Allerdings zeigt der Privatsender das Qualifying zum Grand Prix von Mexiko dieses Mal nicht live. Denn laut Programmankündigung zeigt RTL das Qualifying erst Sonntagnacht um 0.30 Uhr. Stattdessen berichtet am Samstag der Sender n-tv live aus Mexiko-Stadt. Los geht‘s um 20 Uhr. Moderator Nico Holter bekommt vor Ort Unterstützung vom Formel-1-Experten Christian Danner. Kommentiert wird das Renngeschehen von Peter Reichert.

Übrigens: Formel-1-Fans sollten bereits um 19.15 Uhr auf n-tv umschalten. Denn der Nachrichtensender zeigt eine 30-minütige Zusammenfassung des dritten Freien Trainings.

Die Berichterstattung zum Rennen - das natürlich live von RTL gezeigt wird - beginnt dann am Sonntag um 19.05 Uhr mit dem Countdown zum Rennen, ehe um 20 Uhr die Ampeln beim Großen Preis von Mexiko ausgehen. Der drittletzte Grand Prix im Jahr 2017 wird erneut von Heiko Waßer kommentiert, der den ehemaligen Formel-1-Fahrer Christian Danner als Co-Kommentator an seiner Seite hat. Moderator Florian König wird an diesem Wochenende nicht durch die Sendung führen. Der 50-Jährige berichtet am Samstagabend für RTL live aus Cardiff vom Box-Kampf zwischen Klitschko-Bezwinger Anthony Joshua und Carlos Takam. Ersetzt wird er in Mexiko von Anna Fleischhauer. Als Experte fungiert DTM-Pilot Timo Glock.

Im Anschluss an das Rennen zeigt RTL die Highlights des Mexiko-GP sowie die Siegerehrung. Interviews werden wie gewohnt von Kai Ebel geführt.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko heute im Live-Stream bei TV now

Das Rennen, bei dem möglicherweise der Weltmeister 2017 gekürt wird, können Sie nicht nur im TV verfolgen. Via TV Now können Sie das Programm des TV-Senders RTL im Live-Stream ansehen. 30 Tage kann man kostenlos testen, ehe das Abonnement 2,99 Euro im Monat kostet. Die zugehörige App TV Now Plus kann kostenfrei bei iTunes oder im Google Play Store heruntergeladen werden.

Hier geht‘s zum kostenlosen Live-Stream von n-tv, mit dem Sie das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko am Samstag live verfolgen können.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko heute live im Pay-TV bei Sky

Bei Sky verpassen Sie keines der insgesamt 20 Rennen der Formel 1 im Jahr 2017. Auch das Qualifying am Samstag wird hier gezeigt. Die Übertragung auf Sky Sport 1/Sky Sport 1 HD startet um 19.50 Uhr und ist bis 21.30 Uhr angesetzt.

Am Renn-S onntag beginnt der Pay-TV-Sender seine Übertragung um 19 Uhr mit den Vorberichten zum Grand Prix von Mexiko City auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Ab 19.55 Uhr folgt dann der Einstieg in das 18. Rennen der Saison, das von Kommentator Sascha Roos mit Experte Marc Surer begleitet wird. Die Moderation übernimmt ansonsten Tanja Bauer. Auf den Sendern Sky Sport 3, 4, 5 und 6 sowie Sky Sport 3 HD, 4 HD, 5 HD und 6 HD besteht außerdem die Möglichkeit, das Rennen aus verschiedenen Kameraperspektiven, zum Beispiel der Onboard-Perspektive, zu sehen.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko heute im Live-Stream bei Sky Go

Für Kunden, die nicht die Möglichkeit haben, das Qualifying oder das Rennen am Fernseher zu verfolgen, hat Sky eine Alternative. Via Sky Go können Sie am Handy oder Tablet ganz bequem den mexikanischen Grand Prix ansehen. Die Sky-Go-App, die dazu benötigt wird, können Sie bei iTunes oder im Google Play Store herunterladen.

Formel 1: Der Rennkalender 2017

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ/MEZ) Start Rennen (MESZ/MEZ) Erster Zweiter Dritter 24.-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) 14.-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 28.-30.04.2017 Russland/Sotschi 14 Uhr 14 Uhr Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 25.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) 23.-25.06.2017 Aserbaidschan/Baku 15 Uhr 15 Uhr Daniel Ricciardo (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) Lance Stroll (Williams) 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Kimi Räikkönen (Ferrari) 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) Valterri Bottas (Mercedes) 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) 29.09.-01.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Daniel Ricciardo (Red Bull) 20.-22.10.2017 USA/Austin 23 Uhr 21 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/Sao Paulo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

sh