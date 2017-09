Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Singapur live im TV und Live-Stream

Das WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel geht in Singapur in die nächste Runde. Wir verraten Ihnen, wo Sie das Nachtrennen live im TV und im Live-Stream sehen können.

Singapur - Nach dem Debakel von Monza sind Sebastian Vettel und die Scuderia Ferrari auf dem engen Kurs in Singapur wieder favorisiert. Der viermalige Weltmeister muss jetzt auch liefern. Denn sein ärgster Rivale um den Formel-1-Titel 2017, Lewis Hamilton, konnte die letzten zwei Rennen gewinnen und sich erstmals in dieser Saison an die Spitze der Fahrerwertung setzen.

Das Momentum spricht daher klar gegen Vettel. Seit dem Kanada-Grand-Prix im Juni holte Mercedes-Star Hamilton 28 WM-Punkte mehr als der Heppenheimer. Das Streckenlayout in Singapur könnte nun jedoch den Roten wieder entgegenkommen. „Der Ferrari ist ein Super-Auto für Singapur“, sagte Mercedes-Teamaufsichtsratschef Niki Lauda.

Der verwinkelte Stadtkurs ähnelt mit seinen engen Kurven und kurzen Geraden den Strecken in Monaco und Ungarn, wo Vettel in diesem Jahr gewann und die Silberpfeile erhebliche Probleme hatten. Außerdem ist Vettel mit vier Siegen der „König von Singapur“. Gewinnt er zum fünften Mal in der schwülen Hitze Ostasiens, sind die drei Punkte Rückstand auf Hamilton wieder in eine Führung gedreht.

Spannung ist also garantiert beim Großen Preis von Singapur 2017. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Nachtrennen live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Zudem finden Sie am Ende des Artikels den kompletten Formel-1-Rennkalender 2017.

Formel 1: Großer Preis von Singapur live im Free-TV bei RTL

Der Free-TV-Sender RTL beginnt die Vorberichterstattung am Sonntag um 13 Uhr, da der Grand Prix um 14 Uhr deutscher Zeit startet. Moderator Florian König und Experte Timo Glock informieren die Zuschauer mit allem Wissenwerten.Als Kommentatoren fungieren Heiko Wasser und Christian Danner. Die Interviews rund um das Rennen führt Kai Ebel. Die Live-Übertragung aus Singapur endet nach Informationen des Senders um ca. 16.45 Uhr.

Formel 1: Großer Preis von Singapur im Live-Stream von RTL

Formel-1-Fans können den Großen Preis von Singapur auch über das Online-Streamingportal TV Now verfolgen. Allerdings geht dies nur mit einem gültigen TV Now Plus-Abonnement. Nach einer Testphase von 30 Tagen fallen monatliche Kosten in Höhe von 2,99 Euro an. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Mit dem Abo können Sie sich das Programm der kompletten RTL-Gruppe, zu der unter anderem Vox, RTL II, Nitro und n-tv gehören, via Live-Streams auf Ihrem PC, Laptop oder mobilen Endgeräten ansehen. Für letztere gibt es sogar eine App, die Ihnen die Bedienung vereinfachen soll. Apple-Nutzer finden diese bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store. Der Download ist gratis.

Wichtig: Bei der Nutzung eines Live-Streams sollten Sie immer auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückgreifen. Anderenfalls könnte das Daten-Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein und Sie surfen für den Rest des Monats mit gedrosselter Geschwindigkeit im World Wide Web. Oder es wird deutlich teurer.

Formel 1: Großer Preis von Singapur live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky sendet am Rennsonntag ab 13 Uhr auf den Kanälen Sky Sport 1 beziehungsweise Sky Sport 1 HD. Es melden sich Moderatorin Tanja Bauer sowie die Kommentatoren Sascha Roos und Marc Surer.

Formel 1: Großer Preis von Singapur im Live-Stream von Sky

Auch online können Sie den Großen Preis von Singapur verfolgen. Über den Streamingdienst Sky Go ist das problemlos möglich. Sie müssen sich im Portal lediglich mit Ihrer E-Mail-Adresse beziehungsweise Sky-Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und den entsprechenden Live-Stream anklicken.

Wenn Sie die Nutzung des Streamingdienstes auf dem Smartphone oder Tablet bevorzugen, steht Ihnen die Sky Go-App bei iTunes und im Google Play Store zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie sollten jedoch wissen, dass die App nicht mit allen Android-Geräten kompatibel ist. Eine genaue Übersicht, auf welchen Geräten Sie funktionieren sollte, finden Sie in diesem Artikel.

Formel 1 live bei Sky - hier Abo bestellen

+ Sie sind noch kein Sky-Abonnent und wollen es gerne werden? Sie wollen alle Formel-1-Rennen der Saison 2017, so auch den Großen Preis von Singapur, live, ohne Werbeunterbrechungen und in voller Länge genießen? Hier können Sie das Sky Sport Paket buchen (Partnerlink). Damit sehen Sie nicht nur die Formel 1, sondern auch Spitzen-Fußball, Golf, Tennis und vieles mehr. Und das Beste: Sie können direkt nach Abo-Abschluss den Grand Prix von Singapur über Sky Go live verfolgen.

Formel 1: Die letzten fünf Sieger des Großen Preises von Singapur

Jahr Sieger Nationalität Rennstall 2016 Nico Rosberg Deutschland Mercedes 2015 Sebastian Vettel Deutschland Ferrari 2014 Lewis Hamilton England Mercedes 2013 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull 2012 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull

Formel 1: Der Rennkalender 2017 im Überblick

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ/MEZ) Start Rennen (MESZ/MEZ) Erster Zweiter Dritter 24.-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) 14.-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 28.-30.04.2017 Russland/Sotschi 14 Uhr 14 Uhr Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 25.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) 23.-25.06.2017 Aserbaidschan/Baku 15 Uhr 15 Uhr Daniel Ricciardo (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) Lance Stroll (Williams) 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Kimi Räikkönen (Ferrari) 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) Valtteri Bottas (Mercedes) 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr 29.09.-01.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr 20.-22.10.2017 USA/Austin 21 Uhr 21 Uhr 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/São Paolo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

sk