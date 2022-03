Haas-Teamchef Steiner über Formel-1-Start und Schumacher: „Die anderen sollen vor Neid erblassen”

Haas-Teamchef Günther Steiner hält viel von Mick Schumacher und erwartet, dass er bald in die Punkte fährt. Sein Kollege Kevin Magnussen (hier rechts) hat das schon geschafft. © Imago/Motorsport Images

Haas-Teamchef Günther Steiner spricht über den überraschenden Formel-1-Auftakt und die Rolle von Mick Schumacher. Auch der Umbruch nach der russischen Invasion spielt eine Rolle.

Kevin Magnussen (29) top, Mick Schumacher (jetzt 23) flop – das Auftaktrennen der Formel 1 in Bahrain hielt für das Haas-Team Licht und Schatten bereit. Die tz hat darüber mit Teamchef Günther Steiner (56) gesprochen.

Herr Steiner, Glückwunsch zum fünften Platz von Kevin Magnussen. Das war doch ein Auftakt nach Maß. Warum lief es so gut?



Günther Steiner (lacht): So schnell geht es. Vergangenes Jahr musste ich ständig erklären, warum wir so schlecht sind und jetzt warum es so gut läuft. Aber im Ernst: Es zeigt, dass wir gut gearbeitet haben.



F1: Haas-Teamchef Steiner über Konsequenzen der russischen Invasion

Dabei waren die Wochen vor dem Saisonstart alles andere als einfach...



Steiner: Wir waren gut vorbereitet auf die Saison. Dann marschierte Russland in die Ukraine ein. Mir war sofort klar, dass wir ein Problem bekommen würden. Die Trennung von unserem russischen Hauptsponsor und unserem russischen Fahrer Nikita Mazepin war eine logische Konsequenz. Kevin Magnussen war von Anfang an unsere erste Wahl als Ersatz.

Mazepin hat nachgetreten. Er wirft speziell Ihnen vor, von der Presse von seinem Rauswurf erfahren zu haben – nicht aber in einem persönlichen Gespräch. Ihre Reaktion?



Steiner: Ich versuche da ganz ruhig zu bleiben und mich nicht von Emotionen hinreißen zu lassen. Das Wichtigste dabei ist für mich immer das Team. Ihm und seinen Mitarbeitern gegenüber habe ich die Verantwortung, das ist, was zählt. Was man wissen muss: Es gibt bei jedem Vertrag, auch bei dessen Auflösung, eine rechtliche Grundlage, die man beachten muss. Mit diesem Hintergrund habe ich Nikita nicht hintergangen, auch wenn ich verstehe, dass er enttäuscht ist.



Magnussen kennen Sie sehr gut. Er hat mal Ihre Bürotür zerstört…



Steiner (lacht): Es ging ja nicht nur um Kevin, sondern auch um Romain Grosjean. Keiner wollte nachgeben, sie fuhren sich ab und zu dann in die Kiste. Deshalb musste ich öfters zwischen den beiden vermitteln und ihnen auch klarmachen, dass sie alleine auf der Piste die Verantwortung für alle im Team haben. Es fährt nämlich keiner sonst das Auto. Mit Mick und Kevin werde ich das genauso angehen, falls es, was ich nicht hoffe, mal notwendig ist.



Formel 1: Haas setzt auf „Moby Dick“ - Mick Schumacher mit „Luft nach oben“

Ihr neues Auto wird kritisch beäugt. „Moby Dick“ nennt man ihn mit einer Mischung aus Respekt und Kritik, weil er für einige der „weiße Ferrari“ ist. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, man hätte die Zusammenarbeit unerlaubterweise übertrieben?



Steiner (schmunzelt): Wissen Sie, diese Vorwürfe gab es immer und wird es immer geben. Ich bleibe da gelassen. Sind wir gut, nennen sie unser Auto „weißer Ferrari“. Sind wir schlecht, dann nicht. Das finde ich langsam lächerlich. Für Neid muss man hart arbeiten. Mitleid kriegt man gratis. Ich würde mir wünschen, dass die anderen vor Neid erblassen. Weil das dann heißt, dass wir einen sehr guten Job gemacht haben. Schauen wir mal, wie der größte Fußballer der deutschen Fußballgeschichte immer zu sagen pflegte.

Zurück zu Schumacher: Was erwarten Sie von ihm?



Steiner: Dass er wie Kevin in die Punkte fährt. Ganz einfach. Das ist auch das, was er von sich erwartet. Ich habe keine Bedenken, dass er das noch schafft. Im letzten Jahr war unser Auto einfach zu schlecht. Jetzt hat Kevin gezeigt, was möglich ist. Er kam quasi aus dem Urlaub und ist in die Punkte gefahren. Das zeigt, dass bei Mick noch Luft nach oben ist.

Wenn Mick einschlägt, weckt das Begehrlichkeiten bei anderen Teams.



Steiner: Hoffentlich ist das so. Denn dann haben wir einen guten Job gemacht. So ist unser Geschäft.

