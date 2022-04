Formel 1 JETZT im Live-Ticker: Großer Preis von Australien - Erster Pilot nach zwei Runden raus!

Von: Antonio José Riether

Kann Mick Schumacher heute in Melbourne im Punkte fahren? © Joel Carrett/dpa

Nach zwei Jahren Unterbrechung findet ein Formel-1-Saisonrennen wieder in Melbourne statt. Der Große Preis von Australien im Live-Ticker.

Am Sonntag ab 7.00 Uhr MEZ startet das dritte Formel-1*-Saisonrennen in Australien.

Auf dem Albert Park Circuit* in Melbourne fahren Ferrari, Red Bull und Mercedes um den Titel.

Was machen Sebastian Vettel und Mick Schumacher*? Die Antwort gibt es hier im Live-Ticker.

Formel 1: Großer Preis von Australien - Live nach 5/58 Runden:

1. Charles Leclerc 2. Max Verstappen 3. Lewis Hamilton 4. Sergio Perez 5. George Russell 6. Lando Norris 7. Daniel Ricciardo 8. Esteban Ocon 9. Pierre Gasly 10. Fernando Alonso 11. Yuki Tsunoda 12. Valtteri Bottas 13. Mick Schumacher 14. Zhou Guanyu 15. Kevin Magnussen 16. Sebastian Vettel 17. Nicholas Latifi 18. Alexander Albon 19. Lance Stroll 20. Carlos Sainz jr.

Runde 4/58: Noch ist das Safety Car auf der Strecke. Bei näherer Betrachtung des Sainz-Unfalls lässt sich beobachten, dass Mick Schumacher viel Glück bei dem Dreher des Spaniers hatte. Fast wäre er bei dem Crash getroffen worden.

Runde 2/58: Verstappen hält den Abstand auf Leclerc gut, Hamilton ist nach seinem starken Start bereits auf Rang drei vorgerückt. Und sofort gibt es auch einen Safetycar-Einsatz! Ferrari-Pilot Carlos Sainz dreht sich auf der Strecke und landet im Kies! Der Spanier hat dabei etwas Glück, keinen weiteren Fahrer zu crashen.

Runde 1/58: Und Leclerc kommt gut raus, der Monegasse bekommt die erste Kurve gut. Auch Hamilton erwischt von Platz vier einen guten Start. Norris verlor in seinem McLaren etwas an Boden und fällt zu Beginn auf Position sechs zurück.

Nach dem Formation Lap stehen die zwanzig Fahrer bereit, in wenigen Sekunden startet das Rennen.

START

Update, 6.57 Uhr: In wenigen Augenblicken startet der Große Preis von Australien!

Update, 6.46 Uhr: „Um Punkte fahren wäre natürlich ideal“, meint Mick Schumacher vor dem Rennen auf der Strecke. Danach muss der Haas-Pilot zur Hymne, die von der Sängerin Bonnie Anderson vorgetragen wird.

Update, 6.40 Uhr: Im Qualifying am Samstag gab es drei Unfälle, so crashten mit Latifi, Stroll und Alonso gleich drei Fahrer. Alle Fahrer können allerdings am Rennen teilnehmen. Zwar brauchte der Williams-Pilot Latifi ein neues Getriebe, der Wechsel blieb jedoch straffrei. Auch der Vettel-Kollege Stroll kann mit dabei sein, bei Alonso verletzte sich bei seinem Crash leicht am Daumen.

Formel 1: Großer Preis von Australien im Live-Ticker - 120.000 Zuschauer in Melbourne

Update vom 10. April, 6.34 Uhr: Noch eine knappe halbe Stunde bis zum Start! Die Teams justieren noch etwas an ihren Wägen, die Fahrer bereiten sich auf das anstehende Event in Down Under vor. Gibt es heute eine Überraschung in Melbourne? Die Antwort gibt es ab 7.00 Uhr.

Update vom 10. April, 6.26 Uhr: Vor mehr als 120.000 Zuschauern, die auf den voll besetzten Tribünen im Albert Park von Melbourne erwartet werden geht es für die zwanzig Fahrer um den dritten Grand Prix in dieser Saison. Vieles deutet darauf hin, dass die Fans an diesem Sonntag einen Zweikampf um die Spitze sehen. Wieder sicherte sich Ferraris Charles Leclerc die Pole, hinter ihm lauert Weltmeister Max Verstappen auf Fehler. „Es wird sehr eng mit unseren Rivalen, deswegen wird es ein schwieriges, aber auch aufregendes Rennen“, sagte Leclerc vor dem Rennen.

Formel 1: Großer Preis von Australien im Live-Ticker - erstes Rennen nach zwei Jahren Pause

Update vom 10. April, 6.15 Uhr: Guten Morgen an alle Frühaufsteher! Heute steht nach zwei Jahren wieder ein Rennen in Australien auf dem Programm. Ab 7 Uhr qualmen die Reifen im Albert Park Circuit von Melbourne.

Erstmeldung vom 9. April:

Melbourne - Zwei Jahre lang konnte die Formel 1 pandemiebedingt keinen Stopp in Australien einlegen, nun starten die 20 Piloten wieder auf der Rennstrecke von Melbourne. Während Charles Leclerc* im Ferrari auf die Pole Position fuhr, musste sich Max Verstappen mit dem zweiten Platz begnügen. Die beiden deutschen Piloten mussten sich nach vergleichsweise schwachen Zeiten im Qualifying im hinteren Teilnehmerfeld einreihen.

Formel 1: Großer Preis von Australien im Live-Ticker - Toto Wolff mit vielsagender Prognose

Erst in der Schlussrunde hatte Ferrari-Pilot Leclerc dem niederländischen Titelverteidiger die Pole entrissen, mit 1:17,868 Minuten sorgte der Monegasse für die Bestzeit. Verstappen ärgerte sich nach dem Qualifying über seinen Startplatz zwei, er fühle sich „in dem Auto schon das ganze Wochenende nicht wohl“, so der 24-Jährige. Leclerc hingegen wird versuchen, seine aktuelle Führung (45 Punkte) in der Gesamtwertung weiter auszubauen.

Die schwächelnde Mercedes-Vorstellung ersten beiden Saisonrennen könnte sich auch in Australien fortsetzen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton* startet von Rang fünf, sein Teamkollege George Russell landete direkt hinter ihm. Das veranlasste Motorsportchef Toto Wolff bereits dazu, den Titelkampf abzublasen. „Am Ende werden wir diese Saison wahrscheinlich nicht um den WM-Titel fahren können“, so der Österreicher. Tatsächlich sieht es eher nach einem Titelkampf zwischen Ferrari und Red Bull aus.

Formel 1: Großer Preis von Australien live - Sebastian Vettel profitiert von Crash seines Kollegen

Bei Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel, der bereits mit einem Motorschaden im Training zu kämpfen hatte*, setzte sich das Pech auch im Qualifying fort. Der Heppenheimer konnte nach einem Unfall an seinem Wagen überhaupt nur eine gewertete Runde fahren, da sein Teamkollege Lance Stroll zuvor mit einem Crash mit Nicholas Lafiti für etwas zeitlichen Puffer sorgte. In dieser Zeit reparierten die Mechaniker den beschädigten Rennwagen des Hessen, der den Sprung in Q2 verpasste*.

„Es war ein Wunder, dass wir überhaupt rausgekommen sind. Ohne die Rote Flagge hätte ich es nicht geschafft. Es ist kein leichtes Wochenende“, so Vettel. Der ehemalige Weltmeister wird trotz seines 18. Platzes auf Rang 17 starten, da Alexander Albon im Zuge einer Strafe zurückgestuft wurde.

Auch Landsmann Mick Schumacher* hatte es nicht leicht, schaffte es aber immerhin ins Q2. Der 23-Jährige gewann immerhin das interne Qualifying-Duell gegen seinen Teamkollegen Kevin Magnussen, der einen Platz hinter ihm startet. „Wir haben alles gegeben, wir können damit zufrieden sein“, resümierte Schumacher. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA