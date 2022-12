Formel-1-Hoffnung fährt knapp 130 km/h zu schnell: Führerschein weg

Von: Lena Hempler

Der Formel-2-Fahrer Amaury Cordeel kann mit schnellen Autos umgehen. Trotzdem könnte seine Karriere jetzt schon vorbei sein, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte.

Temse - Im Motorsport gilt Amaury Cordeel eigentlich als großes Talent. Der 20-Jährige konnte in der Formel-2-Saison in den letzten drei Rennen in die Punkte fahren und hat bereits für die kommende Saison einen neuen Vertrag unterschrieben. Theoretisch soll der Belgier zu Virtuosi wechseln, doch das könnte sich jetzt schon erledigt haben. Cordeel stand jetzt vor Gericht und muss wegen zu schnellem Fahren seinen Führerschein abgeben.

Amaury Cordeel Geboren: 09. Juli 2002 (20 Jahre) in Temse, Belgien Team: Virtuosi Racing Nummer: 15

Der Vorfall ereignete sich im Dezember 2020. Da raste Cordeel im Auto seines Vaters durch Temse, eine belgische Gemeinde. Der Tacho zeigte dabei 179 km/h an, der damals noch 18-Jährige war also 129 km/h zu schnell unterwegs! Doch nicht nur das, Cordeel filmte seine Raserei und postete ein Video davon im Internet, bevor er es kurze Zeit später wieder löschte. Allerdings zu spät - die Polizei hatte bereits die Ermittlungen aufgenommen und machte Jagd auf den jungen Belgier.

Amaury Cordeel mit kuriosen Ausreden vor Gericht

Amaury Cordeel wurde jetzt zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt und muss seinen Führerschein für sechs Monate abgeben. Eigentlich brauchen die Motorsport-Fahrer nicht unbedingt einen Führerschein - immerhin fuhr Max Verstappen sein allererstes Formel-1-Rennen mit 17 Jahren. Trotzdem stellt Formel-2-Chef Bruno Michel klar: „Das ist wahrscheinlich ein Fall, den wir mit der FIA diskutieren müssen, um zu sehen, wie wir damit umgehen. Ignorieren können wir es nicht.“

Zudem waren Cordeels Ausreden ziemlich kurios. Er gab nämlich vor Gericht an, dass er nicht am Steuer saß, weil er noch gar keinen Führerschein zu diesem Zeitpunkt hatte. Das Gericht fand jedoch heraus, dass er sich im Internet einen für 450 Euro gekauft hatte. „Im Übrigen kann ich mich gar nicht gefilmt haben, weil ich ja beide Hände am Lenkrad brauchen würde“, soll der Belgier laut Het Laatste Nieuws danach noch zu seiner Verteidigung gesagt haben.

Nicht der erste Vorfall dieser Art für Cordeel

Einen ähnlichen Vorfall gab es jedoch für den 20-Jährigen schonmal. Im März 2021 raste er mit 300 km/h über die Autobahn in Belgien. Eigentlich waren dort 120 km/h erlaubt und auch hier filmte Cordeel sich wieder und lud das Video bei TikTok hoch. Für seine Karriere schien dieser Vorfall keine Konsequenzen zu haben. Ob die FIA allerdings nochmal ein Auge zudrückt, ist unklar.

Cordeels Formel-2-Saison hätte auch etwas besser sein können. Er schaffte es innerhalb der ersten sechs Rennen zwölf Strafpunkte zu sammeln und wurde deshalb bereits in Silverstone gesperrt. Trotzdem konnte er in den letzten Rennen noch Punkte für sein Team einfahren. Wie seine Formelserien-Karriere weitergeht, ist offen. (lhe)