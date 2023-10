Formel 1: Live-Ticker zum Grand Prix von Katar – Qualifying bereits heute

Von: Henning Rosenstengel

Willkommen zum Live-Ticker des Grand Prix von Katar in der Formel 1 Saison 2023! Heute erwartet uns ein aufregendes Rennwochenende, das bereits mit dem ungewöhnlichen Qualifying am Freitag startet. Aktuell gilt McLaren als wohl zweitstärkstes Team, und die gesamte Motorsportwelt hat die Augen auf Max Verstappen gerichtet, der kurz davor steht, seinen dritten Weltmeistertitel einzufahren.

Zeitlicher Ablauf beim GP von Katar

Datum: Uhrzeit Session Fr., 6. Oktober 15.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 6. Oktober 19.00 Uhr Qualifying Sa., 7. Oktober 15.00 Uhr Sprint-Shootout Sa., 7. Oktober 19.30 Uhr Sprint So., 8. Oktober 19.00 Uhr Rennen

Das freie Training beginnt um 15:30 Uhr auf dem Losail International Circuit, und um 19 Uhr wird das Qualifying durchgeführt. Dadurch steht der Samstag ganz im Zeichen des Sprintrennens, das separat mit Punkten belohnt wird.

Das Qualifying schon am Freitag:

Grand Prix von Katar © Jerry Andre via www.imago-images.de

Normalerweise findet das Qualifying immer am Samstag statt, um die Startpositionen für das Hauptrennen am Sonntag festzulegen. Doch seit der Einführung der Sprintrennen vor zwei Jahren gibt es an einigen Veranstaltungsorten eine neue Wochenendstruktur. Bei Grand Prix, die Sprintrennen enthalten, wird das Qualifying auf den Freitag verschoben, um den Samstag für das Sprintrennen und das „Sprint Shootout“ freizuhalten.

Wie sind die Regeln beim Sprint-Shootout?

Das Sprint-Shootout ist eine besondere Form der Qualifikation, die speziell für die Sprintrennen entwickelt wurde. Es ist von der traditionellen Q1, Q2, Q3-Struktur inspiriert, enthält jedoch einige wichtige Änderungen, um das Geschehen auf der Strecke aufregender zu gestalten.

Die K.O.-Runden sind im Sprint-Shootout kürzer als im traditionellen Qualifikationsformat. Die erste Ausscheidungsphase (Q1) dauert nur 12 Minuten, die zweite (Q2) 10 Minuten und die dritte (Q3) 8 Minuten. Diese Verkürzung soll die Chancen für Überraschungen erhöhen und die Spannung für die Zuschauer steigern.

Ein weiterer Unterschied ist die festgelegte Reifenwahl für die verschiedenen Phasen des Sprint-Shootouts. Während in Q1 und Q2 Medium-Reifen verwendet werden müssen, dürfen die Teams im finalen Q3 Soft-Reifen einsetzen. Darüber hinaus müssen in jeder Phase neue Reifensätze verwendet werden.

Wie sind die Regeln beim Sprint?

Der Sprint ist eine neueres Element im Formel 1 Rennwochenende und dient als eine Art „Mini-Rennen“, das die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag bestimmt. Im Gegensatz zum Hauptrennen ist der Sprint viel kürzer, normalerweise etwa 100 Kilometer lang, und dauert etwa 30 Minuten.

Im Sprint haben die Teams und Fahrer die Freiheit, Reifen nach ihrem Ermessen auszuwählen. Interessanterweise gibt es keinen obligatorischen Boxenstopp für Reifenwechsel, obwohl Teams die Option haben, einen Stopp einzulegen, wenn sie dies für strategisch sinnvoll halten.

Punkte werden auch im Sprint vergeben, allerdings in geringerer Anzahl als im Hauptrennen. Die besten acht Fahrer erhalten Punkte nach dem Schema 8-7-6-5-4-3-2-1. Diese Punkte zählen sowohl zur Fahrer- als auch zur Konstrukteurswertung.

Max Verstappens Titelchancen

In diesem besonderen Rennformat hat Max Verstappen, der aktuelle WM-Führer, die Gelegenheit, seinen dritten WM-Titel bereits am Samstag zu sichern. Nur drei Punkte trennen ihn vom Gesamtsieg, was die Veranstaltung noch spannender macht.