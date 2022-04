Formel 1: Höchststrafe für Hamilton - Red Bull lacht schon über ihn

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Lewis Hamilton hat einen krassen Formel-1-Fehlstart hingelegt. Die Konkurrenz lacht schon über den siebenmaligen Weltmeister.

Imola - Platz 13! So schlecht war Lewis Hamilton ewig nicht mehr unterwegs. Tatsächlich ist es der mieseste Saisonstart seit 13 Jahren für den Engländer. Der Mercedes-Star erlebte in der Emilia Romagna wieder ein Wochenende zum Vergessen. Was ist los mit dem einstigen Überflieger der Formel 1?

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton-Larbalestier 7. Januar 1985 (Alter: 37 Jahre), Stevenage, Vereinigtes Königreich Mercedes-AMG Petronas Motorsport Formel-1-Weltmeister: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Gehalt: 40 Millionen US-Dollar pro Jahr

Lewis Hamilton fährt in der Formel 1 hinterher - Höchststrafe von Red Bull

Nach vier Rennen ist der Rekord-Weltmeister nur Siebter in der Fahrerwertung, kann die WM in diesem Jahr eigentlich schon abschreiben. Die Konkurrenz spottet schon, Teamchef Toto Wolff muss sich im Teamfunk sogar öffentlich entschuldigen: „Sorry für das Auto, das du heute fahren musstest. Es war unfahrbar,“ sagte der Österreicher unmittelbar nach dem Finish an Hamilton gewandt.

Er selbst bekannte nach dem Rennen in Imola, das Weltmeister Max Verstappen letztlich für sich entschied: „Ich bin raus aus der Meisterschaft. Daran besteht kein Zweifel.“ Stunde null also bei Mercedes und Hamilton. Dabei war der 13. Platz wahrscheinlich nicht einmal das Schlimmste an diesem Wochenende. Wohl eher die Tatsache, dass Verstappen seinen Dauerrivalen der vergangenen Jahre sogar überrundete. Höchststrafe! Mehr Demütigung geht nicht.

Lewis Hamilton: Red Bull lacht schon über den Mercedes-Star

Verstappen sagte nach dem Rennen, dass Mercedes schon „das ganze Jahr langsam“ sei, weswegen die Überrundung „nicht wirklich überraschend“ kam. Ob es ihm eine besondere Freude bereite, Hamilton zu überrunden? Nein, auch nicht mehr als bei anderen Fahrern - „es ist, was es ist“, meinte der Weltmeister weiter.

Helmut Marko, Motorsportchef von Red Bull, wurde deutlicher. Er wurde gefragt, was wohl möglicherweise gerade in Hamiltons Kopf vorgehen mag. „Vielleicht hätte er letztes Jahr aufhören sollen, vielleicht denkt er das“, meinte er im Sieger-Hochmut von Imola und grinste in die Kamera von Sky Sports. Bittere Szenen für alle Fans der Silberpfeile!

Lewis Hamilton: Mercedes-Kollege George Russell wieder einmal schneller

Pikant: Hamilton-Kollege George Russell kommt weitaus besser zurecht. Der Neuzugang von Williams wurde in Imola Vierter. Damit hat er seinen berühmten Landsmann nun schon im dritten Rennen in Folge geschlagen. Ein solcher Negativlauf war Hamilton zuletzt Ende 2017 passiert - damals hatte er seinen vierten Titel aber schon in der Tasche.

„An einem gewissen Punkt werden sie ihre Probleme beheben, und er wird wieder ein Faktor werden, kein Zweifel“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner über Hamilton und Mercedes. Bis dahin darf sich die Konkurrenz weiter einen Hamilton im hinteren Teil des Feldes freuen. Und der gefallene Formel-1-Held selbst? Möglicherweise treibt Hamilton in der Zwischenzeit seine Pläne mit dem FC Chelsea voran. (akl/sid)