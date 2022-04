Formel 1: Imola-Rennen JETZT LIVE - Ferrari-Albtraum bei Chaos-Start im Regen

Von: Marius Epp

Beim Rennen in Imola könnte es am Sonntag wieder feucht auf der Strecke werden. Sorgt Mick Schumacher für eine Überraschung? © MIGUEL MEDINA/AFP

Beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola bietet sich für Mick Schumacher die große Chance auf erste WM-Punkte. Das Rennen im Live-Ticker.

Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna in Imola | Sonntag, 15 Uhr (TV-Infos zum Rennen)

An der Spitze verspricht das vierte Rennen der Saison ein packendes Duell zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc.

Hier verpassen Sie kein Überholmanöver - wir begleiten das Rennen im Live-Ticker.

Formel 1: Rennen von Imola - die Startaufstellung

1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Sergio Perez (Red Bull) 3. Lando Norris (McLaren) 4. Charles Leclerc (Ferrari) 5. Kevin Magnussen (Haas) 6. George Russell (Mercedes) 7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8. Fernando Alonso (Alpine) 9. Daniel Ricciardo (McLaren) 10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 12. Lewis Hamilton (Mercedes) 13. Lance Stroll (Aston Martin) 14. Esteban Ocon (Alpine) 15. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16. Alexander Albon (Williams) 17. Mick Schumacher (Haas) 18. Nicholas Latifi (Williams) 19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) DNF: Carlos Sainz (Ferrari)

Runde 4/63: Das Safety Car ist draußen. Der Restart rückt immer näher, für Red Bull läuft das Rennen bisher genau nach Plan. So hat sich Verstappen das vorgestellt. Er führt und hat mit Teamkollege Perez hinter ihm einen Puffer. Leclerc wird sich Norris vorknöpfen.

Runde 1/63: Verstappen gelingt ein super Start, der Weltmeister zieht direkt davon. Leclerc kann nicht folgen, der Monegasse hat den Start verhauen. Perez und Norris ziehen vorbei! In der ersten Kurve wird es für Ferrari und Carlos Sainz ganz bitter - der Spanier ist raus! Er kann nichts dafür, Daniel Ricciardo räumt ihn von der Strecke. Einen denkbar schlechten Start erwischt auch Mick Schumacher. Beim Rausbeschleunigen aus der ersten Kurve kämpft er mit Übersteuern, kommt kurz von der Strecke ab, kann das Auto aber noch retten. Der Deutsche rutscht aber auf Platz 17 ab. Die Punkte sind in weite Ferne gerückt!

START! Das Rennen läuft.

14.59 Uhr: Die Autos sind auf der Einführungsrunde, in 20 bis 25 Minuten wird mehr Regen erwartet. Chaos vorprogrammiert! Die Tifosi machen eine Menge Stimmung, Bengalos werden gezündet. Es ist angerichtet.

Update, 14.56 Uhr: Die Boliden stehen bereit! Max Verstappen steht auf der Pole, Charles Leclerc wird ihn von Position zwei aus jagen. Guanyu Zhou wird aufgrund einer Strafe als Letzter aus der Boxengasse starten. Alle Autos werden mit Intermediate-Reifen starten, die Strecke ist noch nass.

Update, 14.48 Uhr: Die Spannung steigt! In gut zehn Minuten gehen die Lichter aus. Für die Fahrer lautet die goldene Regel in den ersten Runden: Auf der Strecke bleiben. Spektakel in den ersten Runden ist heute eigentlich garantiert. Nun ertönt die italienische Nationalhymne.

Update vom 24. April, 14.26 Uhr: Es droht ein Regen-Chaos in Imola! Eins ist schon jetzt klar: Das wird für die Fahrer kein einfaches Rennen. Die Strecke ist nass, alle Autos werden wohl mit Regenreifen starten. Aktuell regnet es nicht mehr, es ist also möglich, dass im Lauf des Rennens auf Trockenreifen umgestellt wird. Der Regen kann aber jederzeit zurückkommen, die Wolken über der Emilia-Romagna sind dunkel. Es wird eine Wundertüte!

Safety-Car-Pilot Bernd Mayländer stellt sich schon einmal auf Einsätze ein - dass er heute zur Tat schreiten muss, ist bei den Bedingungen relativ wahrscheinlich. „Von Unterbrechungen bis Rennabbruch ist alles möglich“, prophezeite er im Sky-Interview vor dem Rennen.

Formel 1: Imola-Rennen im Live-Ticker - Verstappen schnappt sich Pole

Erstmeldung vom 24. April: Imola - Max Verstappen nahm seinen Sprint-Sieg von Imola (hier zum Nachlesen im Live-Ticker) fast schon routiniert zur Kenntnis, Charles Leclerc winkte nach seiner knappen Niederlage tapfer den Ferraristi zu. Weltmeister Verstappen hat die Party der Scuderia in Imola zumindest im Kurzrennen über 100 km gestört - und sich neben acht WM-Punkten auch Startplatz eins für den Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) vor dem WM-Spitzenreiter aus Monaco gesichert.

„Morgen wird es sicher anders“, sagte Verstappen, der im vierten Sprint der Formel-1-Geschichte zum zweiten Mal siegreich war: „Am Ende haben Charles‘ Reifen nachgelassen und ich konnte mein Manöver starten.“ Leclerc, der mit 78 Punkten weiterhin souverän die Fahrerwertung anführt, tröstete sich: „Es ist immer noch ein Start aus der ersten Reihe.“

Formel 1: Imola-Rennen im Live-Ticker - Verstappen oder Leclerc? Spannendes Duell um den Sieg

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel erreichte im Aston Martin Platz 13 und verpasste damit seine ersten Punkte der Saison ebenso wie Mick Schumacher im Haas, der Zehnter wurde. „Mehr war nicht drin“, sagte Vettel bei Sky: „Es ist bitter, wenn man so viele Plätze verliert und förmlich aufgefressen wird.“ Der Heppenheimer war von Rang neun in den Sprint gegangen.

Ohne Zählbares verlief das Kurz-Rennen auch für Serien-Konstrukteursweltmeister Mercedes: Rekordchampion Lewis Hamilton kam nicht über Rang 14 hinaus, sein neuer Teamkollege George Russell (beide England) fuhr als Elfter ins Ziel.

Im Duell um die Weltmeisterschaft dürfte zwischen Verstappen und Leclerc wieder ein heißer Kampf entbrennen. Mick Schumacher hat mit Startplatz zehn beste Chancen, zum ersten Mal in die Punkte zu fahren. Für Sebastian Vettel wird dieses Unterfangen tendenziell schwerer.

Das Rennen begleiten wir ab 15 Uhr hier im Live-Ticker. (epp/SID)