Formel-1-Kalender 2023: Alle Termine, Zeitpläne und Startzeiten im Überblick

Von: Simon Krug

Der Formel-1-Kalender 2023 umfasst 23 Rennen. Hier finden Sie alle Termine, Zeitpläne, Startzeiten und Strecken im Überblick.

München - 23 Rennen, sechs Sprints, eine komplett neue Strecke und ein Comeback im Kalender 2023: Die Formel 1 verspricht auch in dieser Saison viel Spannung und Action. Von Anfang März bis Ende November kämpfen die 20 Fahrer und zehn Teams um Punkte, Podien und Siege. Das große Ziel: die F1-Weltmeisterschaft. Als Topfavoriten auf den Titel bei den Fahrern und Konstrukteuren zählen die Sieger des Vorjahres: Max Verstappen und Red Bull Racing.

23 Rennen im Formel-1-Kalender 2023: Premiere in Las Vegas - Comeback in Katar

Doch die Saison 2023 ist lang. Im Vergleich zum letzten Jahr ist sogar ein weiterer Grand Prix hinzugekommen: Erstmals im Rennkalender ist der Große Preis von Las Vegas. Das Nachtrennen im US-Bundesstaat Nevada ist auf Mitte November terminiert.

Zum erst zweiten Mal wird in dieser Saison in Katar gefahren, nachdem das Rennen 2021 aufgrund coronabedingter Absagen anderer Veranstalter relativ kurzfristig in den Kalender aufgenommen wurde. Damals wurde ein Zehnjahres-Vertrag ab 2023 abgeschlossen.

Formel-1-Rennkalender 2023: Sechs Sprints beschlossen

Aufgestockt wurde nicht nur die Anzahl der Grand Prix, sondern auch die Anzahl der Sprintrennen. Statt drei wird es nun sechs Sprints geben. Diese werden in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin und São Paulo ausgetragen.

Im Folgenden finden Sie den kompletten F1-Kalender 2023 mit allen Terminen, Startzeiten und wichtigsten Infos.

1. Rennen: Großer Preis von Bahrain

Der Saisonauftakt findet Anfang März in Sakhir auf dem Bahrain International Circuit statt. Im vergangenen Jahr siegte Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz und Lewis Hamilton im Mercedes.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 03.03.2023 1. Freies Training 14.30 Uhr 12.30 Uhr Freitag, 03.03.2023 2. Freies Training 18.00 Uhr 16.00 Uhr Samstag, 04.03.2023 3. Freies Training 14.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 04.03.2023 Qualifying 18.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 05.03.2023 Rennen 18.00 Uhr 16.00 Uhr

2. Rennen: Großer Preis von Saudi-Arabien

Zwei Wochen nach Bahrain geht es in Dschidda weiter. Auf dem Jeddah Corniche Circuit wird zum dritten Mal ein F1-Grand-Prix ausgetragen. 2022 gewann Max Verstappen vor Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 17.03.2023 1. Freies Training 16.30 Uhr 14.30 Uhr Freitag, 17.03.2023 2. Freies Training 20.00 Uhr 18.00 Uhr Samstag, 18.03.2023 3. Freies Training 16.30 Uhr 14.30 Uhr Samstag, 18.03.2023 Qualifying 20.00 Uhr 18.00 Uhr Sonntag, 19.03.2023 Rennen 20.00 Uhr 18.00 Uhr

3. Rennen: Großer Preis von Australien

Der Albert Park Circuit in Melbourne ist Austragungsort des dritten Saisonrennens 2023. Gute Erinnerungen an den letzten Grand Prix in Australien haben Vorjahressieger Charles Leclerc, der Zweitplatzierte Sergio Perez und der Drittplatzierte George Russell.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 31.03.2023 1. Freies Training 12.30 Uhr 04.30 Uhr Freitag, 31.03.2023 2. Freies Training 16.00 Uhr 08.00 Uhr Samstag, 01.04.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 04.30 Uhr Samstag, 01.04.2023 Qualifying 16.00 Uhr 08.00 Uhr Sonntag, 02.04.2023 Rennen 15.00 Uhr 07.00 Uhr

4. Rennen: Großer Preis von Aserbaidschan

Auf dem Baku City Circuit steht in der Formel-1-Saison 2023 der erste von insgesamt sechs Sprintrennen an. Im letzten Jahr triumphierte Max Verstappen, die Plätze zwei und drei auf dem Podium belegten Sergio Perez und George Russell.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 28.04.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 11.30 Uhr Freitag, 28.04.2023 Qualifying 17.00 Uhr 15.00 Uhr Samstag, 29.04.2023 2. Freies Training 13.30 Uhr 11.30 Uhr Samstag, 29.04.2023 Sprint 17.30 Uhr 15.30 Uhr Sonntag, 30.04.2023 Rennen 15.00 Uhr 13.00 Uhr

5. Rennen: Großer Preis von Miami

Zum zweiten Mal nach dem Debüt 2022 wird auf dem Miami International Autodrome im US-Bundesstaat Florida gefahren. Die Top-3 aus dem vergangenen Jahr sah wie folgt aus: Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 05.05.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 19.30 Uhr Freitag, 05.05.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 23.00 Uhr Samstag, 06.05.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 18.30 Uhr Samstag, 06.05.2023 Qualifying 16.00 Uhr 22.00 Uhr Sonntag, 07.05.2023 Rennen 15.30 Uhr 21.30 Uhr

6. Rennen: Großer Preis der Emilia-Romagna

Grand Prix Nummer sechs wird auf dem traditionsreichen Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola ausgetragen. In der letzten Saison standen Max Verstappen, Sergio Perez und McLaren-Fahrer Lando Norris auf dem Podest.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 19.05.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 19.05.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 20.05.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 20.05.2023 Qualifying 16.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 21.05.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

7. Rennen: Großer Preis von Monaco

Das Rennen auf dem Stadtkurs im Fürstentum Monaco gehört zu den Highlights einer jeden Formel-1-Saison. 2022 fuhr Red-Bull-Pilot Sergio Perez als Erster über die Ziellinie, gefolgt von Carlos Sainz und Max Verstappen.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 26.05.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 26.05.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 27.05.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 27.05.2023 Qualifying 16.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 28.05.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

8. Rennen: Großer Preis von Spanien

Anfang Juni macht der Formel-1-Tross Halt in Spanien. In der vergangenen Saison holte sich Max Verstappen den Sieg auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Zweiter wurde sein Teamkollege Perez, Mercedes-Fahrer George Russell Dritter.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 02.06.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 02.06.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 03.06.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 03.06.2023 Qualifying 16.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 04.06.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

9. Rennen: Großer Preis von Kanada

Vom europäischen Kontinent geht es weiter nach Nordamerika, wo auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal das neunte von 23 WM-Läufen stattfindet. Das Podium 2022: Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 16.06.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 19.30 Uhr Freitag, 16.06.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 23.00 Uhr Samstag, 17.06.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 18.30 Uhr Samstag, 17.06.2023 Qualifying 16.00 Uhr 22.00 Uhr Sonntag, 18.06.2023 Rennen 14.00 Uhr 20.00 Uhr

10. Rennen: Großer Preis von Österreich

Den Österreich-GP auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewann in der vergangenen Saison Charles Leclerc vor Max Verstappen und Lewis Hamilton.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 30.06.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 30.06.2023 Qualifying 17.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 01.07.2023 2. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 01.07.2023 Sprint 16.30 Uhr 16.30 Uhr Sonntag, 02.07.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

11. Rennen: Großer Preis von Großbritannien

Die historische Strecke in Silverstone ist Schauplatz des elften Rennens der Formel-1-Saison 2023. Im Vorjahr siegte dort Carlos Sainz vor Sergio Perez und Lewis Hamilton.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 07.07.2023 1. Freies Training 12.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 07.07.2023 2. Freies Training 16.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 08.07.2023 3. Freies Training 11.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 08.07.2023 Qualifying 15.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 09.07.2023 Rennen 15.00 Uhr 16.00 Uhr

12. Rennen: Großer Preis von Ungarn

Der Grand Prix auf dem Hungaroring vor den Toren der ungarischen Hauptstadt Budapest ist seit 1986 im F1-Rennkalender. 2022 hieß der Sieger Max Verstappen. Auf den Plätzen zwei und drei folgte das Mercedes-Duo Hamilton und Russell.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 21.07.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 21.07.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 22.07.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 22.07.2023 Qualifying 16.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 23.07.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

13. Rennen: Großer Preis von Belgien

Der Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps findet in der Saison 2023 noch vor der Sommerpause statt. Ende Juli dürfen sich F1-Fans unter anderem auf den dritten Sprint freuen. Im Vorjahr jubelte der in Belgien geborene Max Verstappen über den Sieg. Das Podest komplettierten Sergio Perez und Carlos Sainz.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 28.07.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 28.07.2023 Qualifying 17.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 29.07.2023 2. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 29.07.2023 Sprint 16.30 Uhr 16.30 Uhr Sonntag, 30.07.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

14. Rennen: Großer Preis der Niederlande

Heimrennen für den amtierenden Weltmeister Max Verstappen in Zandvoort! Die letzte Ausgabe konnte der Red-Bull-Pilot gewinnen und verwies die Konkurrenten Russell und Leclerc auf die Plätze zwei und drei.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 25.08.2023 1. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Freitag, 25.08.2023 2. Freies Training 16.00 Uhr 16.00 Uhr Samstag, 26.08.2023 3. Freies Training 11.30 Uhr 11.30 Uhr Samstag, 26.08.2023 Qualifying 15.00 Uhr 15.00 Uhr Sonntag, 27.08.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

15. Rennen: Großer Preis von Italien

Das 15. Saisonrennen ist auf Anfang September terminiert. Der WM-Lauf auf dem Autodromo Nazionale di Monza ist der letzte GP auf europäischem Boden. Max Verstappen, Charles Leclerc und George Russell belegten im Vorjahr die Ränge eins bis drei.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 01.09.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 13.30 Uhr Freitag, 01.09.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 17.00 Uhr Samstag, 02.09.2023 3. Freies Training 12.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 02.09.2023 Qualifying 16.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 03.09.2023 Rennen 15.00 Uhr 15.00 Uhr

16. Rennen: Großer Preis von Singapur

Spektakel verspricht das Nachtrennen auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur. Perez, Leclerc und Sainz standen 2022 dort auf dem Podium.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 15.09.2023 1. Freies Training 17.30 Uhr 11.30 Uhr Freitag, 15.09.2023 2. Freies Training 21.00 Uhr 15.00 Uhr Samstag, 16.09.2023 3. Freies Training 17.30 Uhr 11.30 Uhr Samstag, 16.09.2023 Qualifying 21.00 Uhr 15.00 Uhr Sonntag, 17.09.2023 Rennen 20.00 Uhr 14.00 Uhr

17. Rennen: Großer Preis von Japan

Den Grand Prix von Japan in Suzuka konnte im letzten Jahr Max Verstappen für sich entscheiden. Sein Teamkollege Perez kam als Zweiter ins Ziel, Ferrari-Fahrer Leclerc als Dritter.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 22.09.2023 1. Freies Training 11.30 Uhr 04.30 Uhr Freitag, 22.09.2023 2. Freies Training 15.00 Uhr 08.00 Uhr Samstag, 23.09.2023 3. Freies Training 11.30 Uhr 04.30 Uhr Samstag, 23.09.2023 Qualifying 15.00 Uhr 08.00 Uhr Sonntag, 24.09.2023 Rennen 14.00 Uhr 07.00 Uhr

18. Rennen: Großer Preis von Katar

Ab dieser Saison steht der Katar-GP für die nächsten zehn Jahre im Formel-1-Kalender. 2021 wurde auf dem Losail International Circuit in Doha aufgrund coronabedingter Absagen anderer Austragungsorte bereits gefahren. Lewis Hamilton siegte damals vor Max Verstappen und Fernando Alonso.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 06.10.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 12.30 Uhr Freitag, 06.10.2023 Qualifying 17.00 Uhr 16.00 Uhr Samstag, 07.10.2023 2. Freies Training 13.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 07.10.2023 Sprint 17.30 Uhr 16.30 Uhr Sonntag, 08.10.2023 Rennen 17.00 Uhr 16.00 Uhr

19. Rennen: Großer Preis der USA

Das zweite von drei Saisonrennen in den Vereinigten Staaten wird auf dem Circuit of The Americas in Austin (US-Bundesstaat Texas) ausgetragen. Im vergangenen Jahr sah Verstappen als Erster die schwarz-weiß karierte Flagge. Zweiter wurde Hamilton, Leclerc Dritter.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 20.10.2023 1. Freies Training 12.30 Uhr 19.30 Uhr Freitag, 20.10.2023 Qualifying 16.00 Uhr 23.00 Uhr Samstag, 21.10.2023 2. Freies Training 13.00 Uhr 20.00 Uhr Sonntag, 22.10.2023 Sprint 17.00 Uhr 00.00 Uhr Sonntag, 22.10.2023 Rennen 14.00 Uhr 21.00 Uhr

20. Rennen: Großer Preis von Mexiko

Bei seinem Heim-GP konnte Sergio Perez im letzten Jahr nur den dritten Platz belegen. 25 Punkte für den Rennsieg auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt sicherte sich Max Verstappen. Dahinter folgte Lewis Hamilton auf Rang zwei.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 27.10.2023 1. Freies Training 12.30 Uhr 20.30 Uhr Samstag, 28.10.2023 2. Freies Training 16.00 Uhr 00.00 Uhr Samstag, 28.10.2023 3. Freies Training 11.30 Uhr 19.30 Uhr Samstag, 28.10.2023 Qualifying 15.00 Uhr 23.00 Uhr Sonntag, 29.10.2023 Rennen 14.00 Uhr 21.00 Uhr

21. Rennen: Großer Preis von Brasilien

Das Autódromo José Carlos Pace in São Paulo ist Austragungsort des 21. von 23 Saisonrennen. 2022 gewann George Russell in Brasilien den ersten Grand Prix seiner Formel-1-Karriere vor Hamilton und Sainz.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 03.11.2023 1. Freies Training 11.30 Uhr 15.30 Uhr Freitag, 03.11.2023 Qualifying 15.00 Uhr 19.00 Uhr Samstag, 04.11.2023 2. Freies Training 11.30 Uhr 15.30 Uhr Samstag, 04.11.2023 Sprint 15.30 Uhr 19.30 Uhr Sonntag, 05.11.2023 Rennen 14.00 Uhr 18.00 Uhr

22. Rennen: Großer Preis von Las Vegas

Früh aufstehen heißt es Mitte November für all diejenigen, die die Formel-1-Premiere in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) nicht verpassen möchten. Denn vor Ort wird erst spät abends gefahren. Der Grand Prix ist vorerst bis 2025 im F1-Rennkalender.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 17.11.2023 1. Freies Training 20.30 Uhr 05.30 Uhr Freitag, 17.11.2023 2. Freies Training 00.00 Uhr 09.00 Uhr Samstag, 18.11.2023 3. Freies Training 20.30 Uhr 05.30 Uhr Samstag, 18.11.2023 Qualifying 00.00 Uhr 09.00 Uhr Sonntag, 19.11.2023 Rennen 22.00 Uhr 07.00 Uhr

23. Rennen: Großer Preis von Abu Dhabi

Das Saisonfinale steigt wie im letzten Jahr in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit. Damals stand Verstappen bereits als Champion fest, schnappte sich aber dennoch den Sieg vor Charles Leclerc und Sergio Perez.

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 24.11.2023 1. Freies Training 13.30 Uhr 10.30 Uhr Freitag, 24.11.2023 2. Freies Training 17.00 Uhr 14.00 Uhr Samstag, 25.11.2023 3. Freies Training 14.30 Uhr 11.30 Uhr Samstag, 25.11.2023 Qualifying 18.00 Uhr 15.00 Uhr Sonntag, 26.11.2023 Rennen 17.00 Uhr 14.00 Uhr

