Formel 1: Hier läuft der Große Preis von Kanada live im TV und Stream

Von: Alexander Kaindl

Wo und wann läuft der Große Preis von Kanada live im TV und Stream? Hier gibt es alle Informationen zum Wochenende in Montreal.

Montreal - Die Formel 1 macht wieder Halt in Kanada! Am Wochenende geht es in Montreal um die nächsten WM-Punkte. Die Königsklasse reist also einmal um den halben Globus. Zuletzt war man in Aserbaidschan, aus der Hauptstadt Baku geht es nun 9000 Kilometer Luftlinie nach Nordamerika, wo am Sonntag erstmals seit 2019 wieder der Große Preis von Kanada ausgetragen wird.

In der Corona-Krise wurde das Rennen aufgrund der harten Einreiserichtlinien zweimal abgesagt. Beim Comeback werden volle Tribünen erwartet - und schwierige Witterungsbedingungen. Am Donnerstag etwa regnete es sintflutartig. Das Wetter wird eine große Rolle spielen.

Formel 1: Großer Preis von Kanada live im TV und Stream

Favorit auf den Sieg ist ganz klar Red Bull. In vier der letzten fünf Rennen triumphierte Weltmeister Max Verstappen, einmal drängelte sich sein Teamkollege Sergio Perez nach ganz vorne. Die Traditionsstrecke auf der Ile Notre-Dame mit ihrem hohen Volllastanteil und eher langsamen Kurven dürfte den Stärken des RB18 entgegenkommen. Konkurrenz drohte wohl nur von Ferrari - vorausgesetzt, die Italiener kriegen ihre Standfestigkeitsprobleme in den Griff.

Am vergangenen Sonntag in Baku schieden erstmals seit Monza 2020 beide Fahrer der Scuderia aus. Ferrari-Hoffnungsträger Charles Leclerc wurde bereits zweimal in der noch jungen Saison von seinem Motor im Stich gelassen, in den vergangenen fünf Rennen büßte der einstige WM-Spitzenreiter 80 Punkte auf Verstappen ein. Und es wird auch an diesem Wochenende wieder schwer für den Monegassen: Er wird in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten strafversetzt.

Charles Leclerc steht vor einem schweren Wochenende in Kanada. © ZUMA Press / Imago

Formel 1: Alle Informationen zum Großen Preis von Kanada

Worüber wird noch im Fahrerlager gesprochen? Klar, das Bouncing. Nachdem das Gros der Piloten nach dem Baku-Rennen über Schmerzen klagte und Sorgen um die eigene Gesundheit angesichts des starken Hüpfens der Boliden anführte, beschloss die FIA am Donnerstag ein Maßnahmenpaket, um das sogenannte Porpoising zu „verringern“ oder gar zu „beseitigen“. Konkret wollen die Regelhüter künftig unter anderem die Bodenplatten der Fahrzeuge noch schärfer auf Abnutzung kontrollieren.

Außerdem solle eine Kennzahl festgelegt werden, die „eine quantitative Grenze für das akzeptable Maß an vertikalen Schwingungen darstellt“. Die Fahrer werden weniger leiden. Doch wer wird sportlich profitieren: Branchenführer Red Bull, der das Porpoising bislang gut im Griff hatte? Oder doch die Verfolger? In diesem Fall ist der nächste Knatsch programmiert.

Formel 1: Zeitplan zum Rennwochenende in Kanada

Wann wird es in Montreal ernst? Und wo sind Trainings, Qualifying und das Rennen überhaupt zu sehen? Wir fassen alle Zeiten und TV-Infos zusammen.

Zeit Art TV und Stream Freitag, 17. Juni, 20.00 - 21.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1, Sky Go, Sky Ticket Freitag, 17. Juni, 23.00 - 00.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1, Sky Go, Sky Ticket Samstag, 18. Juni, 19.00 - 20.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1, Sky Go, Sky Ticket Samstag, 18. Juni, 22.00 - 23.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1, Sky Go, Sky Ticket Sonntag, 19. Juni, 20.00 - 22.00 Uhr Rennen Sky Sport F1, Sky Go, Sky Ticket

