Verlässt er die Rennserie? Formel-1-Star liebäugelt wohl mit anderer Sportart

Von: Jannek Ringen

Etwas mehr als die Hälfte der diesjährigen Formel-1-Saison ist vorbei. Bei Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll kommen bereits Rücktrittsgedanken auf.

Zandvoort – Die Sommerpause in der Formel 1 ist vorbei und am Wochenende steht der Große Preis der Niederlande auf der Strecke in Zandvoort an. Für Aston Martin lief die bisherige Saison sehr gut, dennoch könnte es in naher Zukunft einige Unsicherheiten im Team geben. Lance Stroll, Sohn von Besitzer Lawrence Stroll, denkt wohl über einen Abschied aus der Formel 1 nach.

Lance Stroll Geboren: 29. Oktober 1998 (Alter 24), Montreal, Kanada Team: Aston Martin Formel-1-Rennen: 134

Lance Stroll: Seit 2017 Mitglied der Formel 1

Beim Großen Preis von Australien im Jahr 2017 debütierte der damals 18-jährige Stroll im Williams in der Formel 1. Mittlerweile befindet sich der heute 24-Jährige in seinem siebten Jahr in der Königsklasse des Motorsports und verfügt die Erfahrung von 134 Rennstarts. Bevor er 2021 zu Aston Martin kam, startete er jeweils zwei Jahre für Williams und für Racing Point.

Dreimal schaffte es der Sohn von Mode-Tycoon Lawrence Stroll bisher aufs Podium. Bereits in seiner ersten Saison gelang ihm dies beim Großen Preis von Aserbaidschan. Als er 2017 in die Formel 1 kam, galt er als eines der größten Talente, welches der Motorsport vorzuweisen hatte. Seine beste Saison hatte er 2020, als er mit 75 Punkten Platz elf in der Fahrerwertung der Formel 1 belegte.

Lance Stroll soll über einen Wechsel vom F1-Cockpit zu einem Tennisschläger nachdenken. © IMAGO / ABACAPRESS

Stroll deutlich abgeschlagen hinter Teamkollege Alonso

Zwar scheint es so, als wenn Stroll in dieser Saison seinen persönlichen Rekord aus 2020 knacken würde, allerdings ist er aktuell nicht wirklich zufrieden mit seinen Leistungen. Teamkollege und Routinier Fernando Alonso, der in diesem Jahr den Platz im Aston Martin von Sebastian Vettel übernahm, schaffte es in der bisherigen Saison starke sechsmal aufs Podium. Für Stroll sprang nicht ein einziger Podiumsplatz heraus.

Die beste Platzierung des Kanadiers war ein vierter Platz beim dritten Saisonrennen in Australien. Stroll liegt abgeschlagen auf dem neunten Platz in der Fahrerwertung der Formel 1, während Teamkollege Alonso mit 102 Punkten mehr als er den dritten Platz belegt. Besonders in der ersten Hälfte der Saison zeigte sich das Auto von Aston Martin als äußerst konkurrenzfähig und duellierte sich regelmäßig um die Plätze hinter den Red Bulls.

Umdenken bei Stroll – bald Tennis-Profi?

Könnte die frustrierende Saison zu einem Umdenken bei Stroll führen? Da seinem Vater der Rennstall von Aston Martin gehört, besitzt der 24-Jährige einen lebenslangen Vertrag. Ein Rausschmiss droht ihm trotz Luft nach oben bei den Leistungen nicht, denn durch diesen Umstand kann er selbst entscheiden, wann und wie er die Formel 1 verlässt. Einen Hinweis gab jedoch Formel-1-Insider Ben Anderson.

Im Formel-1-Podcast „The Race“ erklärte er, dass es zuletzt einige Gerüchte um die Zukunft von Stroll gegeben haben soll. „Es gibt einige Gerüchte, dass er über einen Wechsel zum Tennis nachdenkt. Wenn er also einen Karriere-Switch macht, wird der Cockpit-Platz frei“, erklärte der Kenner des Motorsports. Über Strolls Leidenschaft für Tennis war bisher jedoch wenig bekannt. Die Zukunft wird mehr Gewissheit bringen. (jari)