Formel 1: McLaren-Durchstarter Lando Norris – mit 19 debütierte er

Teilen

Lando Norris aus Großbritannien vom Team McLaren © James Ross / dpa

Lando Norris ist seit 2019 fester Bestandteil der Formel 1. Alle Infos über seinen Lebenslauf, seine Karriere und seine größten Erfolge.

Bristol – Lando Norris kam am 13. November 1999 im englischen Bristol zur Welt. Bereits im Alter von acht Jahren steuerte Norris erstmals ein Gefährt mit Vierradantrieb. Sein Talent erkennend, übernahmen die Eltern die Förderung ihres Sprösslings und verschafften ihm einen Platz im Kartsport, dem er bis zu seinem 15. Lebensjahr treu blieb. Er dankte es ihnen mit einem Vertrag in der Formel 1.

Im Alter von 14 Jahren wurde Lando Norris Kart-Weltmeister – der bis dahin jüngste Champion aller Zeiten. Das machte die großen Rennställe auf den Jugendlichen aufmerksam, der daraufhin die Chance erhielt, im Formelsport zu starten. Lando Norris ist der Sohn eines vermögenden, britischen Vaters und einer belgischen Mutter. Er hat drei Geschwister. Sein älterer Bruder Oliver war ebenfalls dem Kartsport zugetan.

Lando Norris: Sein Vorbild ist Motorradfahrer

Der Lebenslauf des Formel-1-Piloten Lando Norris umschließt den Besuch der Mittelschule im englischen Somerset. Nachdem Norris seinen Abschluss im zweiten Anlauf gemeistert hatte, siedelte seine Familie nach Glastonbury um, von wo aus Lando seine Rennfahrerkarriere profilieren konnte. Mit Vorliebe eiferte Lando Norris den Fahrkünsten seines großen Vorbildes, Valentino Rossi, nach. Rossi entstammt der Motorradgilde und war während seiner aktiven Zeit neunmal Weltmeister. Anders als sein italienisches Idol bevorzugt Lando Norris zu Fortbewegungszwecken vier statt zwei Räder.

Karrierestart von Lando Norris: Titel um Titel im Motorsport

Die Karriere des Formel-1-Piloten Lando Norris nahm mit seinem Wechsel in den Formelsport Fahrt auf. Ab 2015 saß er beim britischen Team Carlin im Cockpit und fuhr von Sieg zu Sieg. In der englischen Formel-4-Serie entschied Norris acht Rennen für sich und holte folgerichtig den Meistertitel.

Ein Jahr später wiederholte er den Triumph, diesmal innerhalb der Toyota Racing Serie, die in Neuseeland ausgetragen wird. Im Jahr 2017 startete Norris in der Formel 3 und sicherte sich auch hier den Titel. Nächster Karriereschritt war der Sprung in die Formel 2, die Lando Norris im Jahr 2018 befuhr. Am Ende der Saison belegte Norris den zweiten Platz. Dann erfolgte der Sprung in die Formel 1, die der Brite seit dem Jahr 2019 mit seinen Fahrkünsten bereichert.

Lando Norris: Er kennt nur McLaren

Die Stationen des Piloten Lando Norris beschränken sich innerhalb der Formel 1 auf einen singulären Rennstall, dem Norris seit mehreren Jahren treu ist: So fährt er auch in der Saison 2022 für den britischen Rennstall McLaren. Sein Teamkollege ist der Australier Daniel Ricciardo.

Formel 1: Lando Norris mit beachtlichem Karrierestart

Norris Erfolge sind durchaus bemerkenswert. In seiner ersten Saison in der Formel 1 fuhr er elfmal unter die ersten Zehn und damit in die Punkteränge. Am Ende der Saison erreichte er Platz elf in der Fahrerwertung. In der Saison 2020 verbesserte sich Norris um zwei Plätze auf Rang neun. Ursächlich waren 13 Platzierungen in den Top Ten, darunter ein dritter Platz im österreichischen Spielberg.

In der Saison 2021 konnte sich Lando Norris nochmals steigern. Die nunmehr mit einem Mercedes-Motor ausgerüsteten McLaren-Fahrzeuge beflügelten den Briten und katapultierten ihn dreimal auf Rang drei. Beste Platzierung war Rang zwei, den Norris im italienischen Imola herausfuhr. Lohn der Mühe: insgesamt 160 WM-Punkte und Platz 6 in der Schlussabrechnung.

Lando Norris: Bei McLaren unter der Führung von Andreas Seidl

Sein Team, Mclaren, wurde 1965 von Bruce McLaren aus der Taufe gehoben. Neben Ferrari ist der Rennstall das erfolgreichste Team der Formel 1. Als Firmensitz dient die englische Kleinstadt Woking. Teamchef ist der Deutsche Andreas Seidl. Der gebürtige Passauer übt das Amt seit Januar 2019 aus.