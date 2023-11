Typisch Las Vegas: Formel-1-Weltmeister heiratet mitten im Fahrerlager

Von: Tim Althoff

Drucken Teilen

Casinos, Partys und Hochzeiten: Dafür steht Las Vegas, wie kaum eine andere Stadt. Ein Ex-Weltmeister der Formel 1 hat nun im Fahrerlager geheiratet.

Las Vegas – Die Formel 1 versucht die Stadt Las Vegas während des Rennwochenendes mit allen Mitteln zu verkörpern. Die Strecke verläuft durch den legendären Strip, die Kerbs an den Seiten des Asphalts sind in Casino-Optik gehalten und innerhalb des Fahrerlagers gibt es eine Kapelle, in der Vegas-üblich geheiratet werden kann.

Jacques Villeneuve heiratet im Fahrerlager des Las-Vegas-GP

Eine Möglichkeit, die sich Jacques Villeneuve nicht entgehen lassen wollte. Der Weltmeister von 1997 heiratete seine Freundin Guilia Marra am Donnerstagabend im Fahrerlager. Es war die dritte Hochzeit des Australiers. 2006 heiratete er Johanna Martinez und 2012 die Brasilianerin Camila Andrea Lopez Lillo. Insgesamt hat er sechs Kinder, zwei davon mit Marra.

Laut Bild feierte das Ehepaar anschließend im „Paddock Club“, dem VIP-Bereich der Formel 1, und ließ es sich dort mit Essen und Getränken gut gehen. Ursprünglich sei es der Plan gewesen, in einer üblichen Vegas-Kapelle zu heiraten, allerdings wollten es sich die Liebenden nicht entgehen lassen, mitten im Formel-1-Zirkus zu feiern.

Formel-1-Legende Jacque Villeneuve heiratete inmitten des Las-Vegas-Trubels. © Imago/Motorsport Images

Villeneuve lieferte sich erbitterte Duelle mit Michael Schumacher

Villeneuve fuhr von 1996 bis 2006 in der Formel 1 und lieferte sich teils erbitterte Kämpfe mit Michael Schumacher um die Weltmeisterschaft. 1997 setzte er sich im Williams durch. Später fuhr er außerdem für B.A.R, Renault und Sauber. Villeneuve fiel im Fahrerlager immer wieder mit extravaganten Looks auf und war dafür bekannt, auch umstrittene Meinungen zu vertreten.

Villeneuve passt also wie die Faust aufs Auge auf die große Showbühne, die die Formel 1 in Las Vegas präsentiert hat. Mit großen Auftritten einiger Musik-Stars und der pompösen Eröffnungszeremonie kam die Königsklasse bei den aktiven Fahrern jedoch weniger gut an. Auch das erste freie Training wurde von einem Debakel überschattet. So wurde Ferrari-Pilot Carlos Sainz von einem gelösten Gullydeckel getroffen, die Sessions mussten daraufhin lange pausiert werden. (ta)