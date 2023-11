Formel 1 in Las Vegas: Leclerc dominierte Qualifying – das Rennen im Live-Ticker

Von: Lena Hempler

Drucken Teilen

Das Wochenende in Las Vegas war bisher ziemlich chaotisch. Leclerc dominierte das Qualifying und startet von P1. Das Rennen hier im Live-Ticker.

Las Vegas – Für Fans war das Wochenende der Formel 1 in Las Vegas bisher eher durchwachsen, auch die Fahrer und Teams waren nicht sehr glücklich, nach allem, was bereits im ersten Freien Trainings passierte.

Startaufstellung beim Großen Preis von Las Vegas

1. Leclerc 2. Verstappen 3. Russell 4. Gasly 5. Albon 6. Sargeant 7. Bottas 8. Magnussen 9. Alonso 10. Hamilton 11. Perez 12. Sainz 13. Hülkenberg 14. Ricciardo 15. Norris 16. Ocon 17. Zhou 18. Piastri 19. Stroll 20. Tsunoda

Formel 1 in Las Vegas: Leclerc dominiert das gesamte Qualifying

Zwei Teams waren beim Qualifying am Samstag in Topform: Ferrari und Williams! Leclerc und Sainz konnten sich auf P1 und P2 platzieren, gefolgt von Verstappen und Russell. Alex Albon und Logan Sargeant starten am Sonntag dann von P5 und P6, das beste Teamergebnis im Qualifying für dieses Jahr. Dass Ferrari das Qualifying so dominierte, war abzusehen, bereits beim zweiten Freien Training waren beide Fahrer und Autos in Topform.

Weniger gut lief der Samstag für Sergio Perez, anscheinend hatte sein Auto nicht genug Sprit und er musste Q2 vorzeitig beenden – seine gesetzte Zeit reichte dann nicht für Q3 aus. Aber auch für seinen momentan größten Konkurrenten Lewis Hamilton lief es nicht gut. Der gab per Funk zu verstehen, dass er einfach nicht schneller fahren konnte und schaffte es ebenfalls nicht in Q3. Die zwei kämpfen gerade in den letzten Rennen um Platz zwei in der Fahrer-WM!

Charles Leclerc bekommt den Pirelli Pole Award von Patrick Dempsey. © IMAGO/Andrew Ferraro / LAT Images

Großer Preis von Las Vegas: Wütende Fans und ein enttäuschter Carlos Sainz

Das erste Freie Training musste nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Ein Gullideckel traf das Auto von Carlos Sainz so hart, dass Ferrari quasi seinen kompletten Rennwagen ersetzen mussten. Dafür bekam der Spanier sogar eine Zehn-Platz-Strafe für Sonntag, obwohl nichts daran weder seine noch die Schuld des Teams war. Nach dem Qualifying gab er zu, dass er mit der Entscheidung der Rennleitung immer noch zu kämpfen hat: „Ich bin immer noch enttäuscht von gestern, ich hab immer noch schlechte Laune und versuche das zu verstecken!“

Schlechte Laune hatten nach dem Gullideckel-Fiasko auch die Fans. Die FIA gab bekannt, dass alle Deckel der Strecke überprüft werden müssten. Also musste das zweite Freie Training nach hinten verschoben werden. Fans durften dabei jedoch nicht mehr zuschauen. Die Tickets in Las Vegas waren richtig teuer – teilweise mehr als 6.000 US-Dollar, und dann wurden laut Rennleitung aus organisatorischen Gründen die Zuschauerränge vor dem Freien Training gesperrt. Auf eine Entschuldigung warten die Fans immer noch, stattdessen gab es für die Besucher von Freitag einen 200 US-Dollar Gutschein für den Merch-Stand. Für viele ein Witz. (lhe)