Formel 1 in Las Vegas: Verstappen zieht mit Vettel-Siegen gleich

Das Wochenende in Las Vegas war bisher ziemlich chaotisch. Leclerc dominierte das Qualifying und startet von P1. Das Rennen hier im Live-Ticker.

Update vom 19. November, 08:59 Uhr: Perez hat sich mit seinem dritten Platz im Rennen den zweiten Platz in der Fahrer-WM gesichert! Lewis Hamilton konnte auf P7 nicht genügend Punkte einfahren und kann somit im letzten Rennen nicht mehr versuchen noch an Perez vorbeizuziehen. Damit hat Red Bull nicht nur die Konstrukteurs-WM, sondern quasi die doppelte Fahrer-WM in der Tasche. Das gibt einen ordentlichen Bonus fürs Team!

Endstand beim Großen Preis von Las Vegas

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Perez 4. Ocon 5. Stroll 6. Sainz 7. Hamilton 8. Russell 9. Alonso 10. Piastri 11. Gasly 12. Albon 13. Magnussen 14. Ricciardo 15. Zhou 16. Sargeant 17. Bottas DNF Tsunoda DNF Hülkenberg DNF Norris

Update vom 19. November, 08:38 Uhr: Für Verstappen ist es der 53. Sieg in seiner Formel-1-Karriere und damit zieht er gleich mit Sebastian Vettel! Ein Rennen gibt es für diese Saison noch und da hat der Niederländer sogar die Möglichkeit einen Sieg mehr als der Deutsche auf seinem Konto zu haben.

Großer Preis von Las Vegas: Leclerc zieht im letzten Moment an Perez vorbei

Runde 50/50: Leclerc ist immer noch im DRS-Fenster und lässt nicht locker. Verstappen soll Perez helfen, in dem er langsamer fährt, aber Leclerc bleibt dran! LECLERC IST VORBEI AN PEREZ UND HOLT SICH DOCH NOCH DEN ZWEITEN PLATZ IN LAS VEGAS! VERSTAPPEN GEWINNT DAS RENNEN, ABER LECLERC IST UNFASSBAR GUT GEFAHREN UND WIRD AUCH VON DEN FANS ZUM FAHRER DES TAGES GEWÄHLT.

Runde 49/50: Und auch Zhou musste seinen Wagen abstellen, ebenfalls in Sektor drei. Und Leclerc kommt jetzt nochmal richtig nah an Perez dran! Der befindet sich nämlich im DRS-Fenster und könnte in der letzten Runde noch am Mexikaner vorbeikommen.

Runde 47/50: Es gab kurzzeitig gelb im dritten Sektor, da war Hülkenberg. Der Deutsche musste sein Auto abstellen, kein Fahrfehler von ihm.

Runde 45/50: Piastri musste seinen vierten Platz hergeben, weil er bisher nur mit harten Reifen auf der Strecke war. Laut Reglement müssen die Fahrer jedoch mit mindestens zwei verschiedenen Reifenarten im Rennen fahren. Jetzt musste der Australier noch in die Box und sich ein Paar Mediums holen.

Runde 43/50: Leclerc verbremst sich in Kurve 1 und gibt damit seinen zweiten Platz an Perez ab. Das war‘s mit P2 für den Monegassen. Jetzt muss er die letzten Runden mit seinen alten Reifen noch rumkriegen.

Formel 1 in Las Vegas: Spannender Kampf zwischen Perez, Leclerc und Verstappen

Runde 42/50: Piastri ist auf P4 und das, obwohl er ziemlich weit hinten gestartet ist und seine Reifen sind mit die ältesten! Auch bitter für die beiden Williams, nach so einem super Wochenende, werden beide Fahrer ohne Punkte nach Hause gehen.

Runde 40/50: Leclerc ist jetzt aus dem DRS-Fenster von Verstappen raus und muss jetzt gegen Perez kämpfen, der immer näher rankommt. In die Box kommt von denen keiner mehr, sonst würden sie alle ihre Position verlieren. Am Ende wird es aber wohl ein Red Bull P1 und P2 werden und Leclerc landet auf P3.

Runde 39/50: Das Mittelfeld ist super nah beieinander und jeder möchte da an jedem vorbei! Ein Update gibt es auch von Lando Norris: Der Brite ist nach dem Unfall ins Medical Center gekommen und wurde von dort jetzt in ein Krankenhaus gebracht, dabei soll es wohl aber nur um zusätzliche Untersuchungen gehen.

Runde 37/50: Verstappen wurde an Perez quasi vorbeigewunken und macht jetzt Fahrt auf Leclerc. Keine Sekunden trennen die beiden jetzt UND DANN FÄHRT VERSTAPPEN AN LECLERC VORBEI!

Runde 36/50: UND LECLERC KONTERT GEGEN PEREZ UND HOLT SICH DIE FÜHRUNG ZURÜCK! DER MEXIKANER HAT ZWAR VERSUCHT GEGEN ZU LENKEN, ABER KEINE CHANCE!

Großer Preis von Las Vegas: Perez schnappt sich P1

Runde 35/50: Die beiden Alpine, Ocon und Gasly, haben sich übrigens ein richtig gutes teaminternes Duell geliefert. Allerdings gingen da ganz schnell die Ingenieure dazwischen, beide Fahrer sollten doch lieber etwas auf ihre Reifen achten.

Runde 34/50: Verstappen schnappt sich die schnellste Rennrunde und fliegt an Piastri vorbei. Jetzt trennen ihn keine zwei Sekunden mehr von Leclerc. Aber auch Leclerc ist wieder nah an Perez rangekommen!

Runde 32/50: Verstappen hat es endlich an Gasly vorbei geschafft. Vor ihm ist jedoch Piastri und der hat sich gerade die schnellste Rennrunde geholt. Perez ist weiterhin nah an Leclerc dran, der muss langsam mal Temperatur in die Reifen bekommen, aber es scheint nicht zu funktionieren. JETZT ZIEHT ER AN LECLERC VORBEI UND FÄHRT AUF P1!

Runde 30/50: Perez ist super nah an Leclerc dran und befindet sich im DRS-Fenster, sobald das freigegeben ist, könnte es richtig, richtig eng werden. Und Verstappen kämpft weiter hinter Gasly, aber schafft es noch nicht vorbei.

Runde 29/50: Leclerc konnte zwar den Restart für sich gewinnen, aber Perez ist nah dran! Und alle Fahrer haben Probleme auf ihren harten Reifen, jeder rutscht da ein wenig hin und her. Und Verstappen hängt da hinter Piastri und Gasly fest und kommt einfach nicht vorbei.

Formel 1 in Las Vegas: Berührung zwischen Russell und Verstappen

Runde 28/50: Das Safety-Car ist noch draußen, kommt aber bestimmt am Ende der Runde wieder rein. Die Strecke sieht sauber aus und hinter Leclerc befindet sich direkt Perez! Das wird spannend.

Runde 26/50: Es gibt das Safety-Car nachdem so viele Fahrzeugteile auf die Strecke gekommen sind. Und jetzt kommen quasi alle zum Boxenstopp! Verstappen, Perez, Sainz usw - alle außer Leclerc... Der Monegasse bleibt draußen und jetzt bleibt es spannend, ob das ein Nachspiel für ihn haben wird.

Runde 25/50: Russell und Verstappen sind jetzt an Sainz vorbei und Leclerc arbeitet sich an Stroll auf P2 ran und versucht dort ins DRS zu kommen. RUSSELL UND VERSTAPPEN HABEN SICH BERÜHRT ALS VERSTAPPEN IHN ÜBERHOLEN WOLLTE. DA SIND EINIGE TEILE WEGGEFLOGEN!

Runde 23/50: Verstappen ist nicht nur an Russell, auch Leclerc ist nicht unweit davon entfernt! Der muss nämlich jetzt auch erstmal Temperatur in seine harten Reifen bekommen, das ist auf der kalten Strecke gar nicht so leicht. Und Sainz versucht seinem Teamkollegen ein wenig den Rücken freizuhalten.

Runde 22/50: Leclercs Boxenstopp war super getimt. Der Monegasse kommt vor dem Teamkollegen Sainz raus und kann jetzt nochmal von hinten gecovert werden. Verstappen ist jetzt hinter Alonso und wir wissen, dass der sich auf der Strecke auch mal etwas breiter machen kann.

Lando Norris ist bei seinem Unfall heftig eingeschlagen. © IMAGO/Jake Grant / LAT Images

Großer Preis von Las Vegas: Leclerc schafft es an Verstappen vorbei und führt

Runde 20/50: Sainz musste seinen Wagen übrigens (bisher) nicht abstellen. Der fährt weiter und befindet sich sogar momentan auf P4. Leclerc versucht auf seinen medium Reifen nochmal etwas schneller zu fahren. Das scheint sogar ganz gut zu funktionieren. Verstappen hing dafür lange hinter Zhou fest und musste sich richtig an ihm Vorbeikämpfen.

Runde 19/50: Bei Ferrari geht es jetzt darum abzumessen, wie schnell Verstappen mit seinen Reifen sein wird und wie schnell der Vorsprung von Leclerc schmilzt. Irgendwann muss nämlich auch der Monegasse zum Boxenstopp.

Runde 17/50: Verstappen kam direkt zum Pitstop und musste seine Fünf-Sekunden-Strafe absitzen. Das war für Leclerc natürlich super und auch Russell ist dadurch an ihm vorbei. Hamilton hat eine Puncture bekommen und musste ebenfalls zum Boxenstopp.

Runde 16/50: Leclerc befindet sich nicht nur im DRS-Fenster von Verstappen, der Monegasse ist so nah dran, dass er einen Angriff zum Überholen startet! Und Verstappen scheint Probleme mit den Reifen zu haben, die sehen bei Leclerc noch deutlich besser aus! LECLERC ÜBERNIMMT DIE FÜHRUNG GEGEN VERSTAPPEN.

Runde 13/50: Carlos Sainz hat eben einen Funkspruch bekommen, den kein Fahrer hören will. Sein Ingenieur meinte, dass sie das Auto abstellen müssen. Aber bisher scheint der Spanier draußen zu bleiben und sein Auto nicht in die Box zu fahren. Was genau da los ist, wissen wir nicht.

Kurz nach dem Start stehen sich Valtteri Bottas und Fernando Alonso gegenüber. © IMAGO/RACE DPPI/Panoramic

Formel 1 in Las Vegas: Piastri kämpft sich weiter nach vorne

Runde 10/50: Oscar Piastri kämpft sich richtig nach vorne! Der Australier ist aber auch wirklich schnell unterwegs in seinem McLaren. Gasly fährt derweil die schnellste Runde und Leclerc konnten Verstappens Vorsprung auf unter zwei Sekunden eindampfen!

Runde 8/50: Verstappen bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe! Weil er Leclerc am Anfang von der Strecke gedrängt hat. Jetzt liegt es an Leclerc, diese fünf Sekunden nicht auf Verstappen zu verlieren!

Runde 7/50: Verstappen hat beim rollenden Restart direkt einen Vorsprung auf Leclerc rausfahren können. Der Monegasse muss sich jetzt schon Gedanken um Russell auf P3 machen. Hülkenberg konnte seine gute Position auf P9 halten nach dem Start.

Runde 5/50: Der Rennstart wird bis noch untersucht, allerdings wurde Leclerc eben durchgegeben, dass Verstappen seine Position behalten darf und das Herausdrängen als „Startunfall“ gewertet werden kann, mal sehen, ob da wirklich was passiert. Das Safety-Car ist immer noch draußen und der Vorsprung von Verstappen gegen Leclerc ist dahin.

Runde 3/50: Die Strecke ist wieder freigegeben. Alonso schien beim Start einige Probleme gehabt zu haben, da gab es dann eine Berührung zwischen ihm, Perez und Sainz. Und in Sektor 2 und 3 gab es einen Einschlag! Das war Norris... ihm geht‘s zum Glück gut, aber jetzt kommt die gelbe Flagge und das Safety-Car raus.

Charles Leclerc und Max Verstappen kämpfen in Kurve 1 nach dem Start. © IMAGO/LAT Images

Großer Preis von Las Vegas: Verstappen gewinnt Start gegen Leclerc

Runde 1/50: ES GEHT LOS IN LAS VEGAS! LECLERC UND VERSTAPPEN KOMMEN BEIDE GUT WEG. ABER VERSTAPPEN DRÄNGT IHN DIREKT IN DER KURVE RAUS UND POSITIONIERT SICH AUF P1. IM HINTEREN BEREICH GAB ES EIN PAAR BERÜHRUNGEN UND KURZZEITIG GELB; IM ERSTEN SEKTOR UND JETZT KOMMT DAS VIRTUELLE SAFETY-CAR!

Update vom 19. November, 06:56 Uhr: In 4 Minuten geht‘s los! Charles Leclerc wird als deutlicher Favorit für den Sieg gehandelt. 50 Runden hat er, um den Pokal zu gewinnen, oder sich den Sieg von Max Verstappen wegschnappen zu lassen.

Update vom 19. November, 06:41 Uhr: Bei der Fahrerparade, die immer vor den Rennen stattfindet, haben die Autos von Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Oscar Piastri wohl Öl verloren. Das ist dann leider auf die Strecke gelaufen, wurde natürlich schon mit Bindemittel behandelt, aber könnte trotzdem die Fahrer beeinträchtigen, die auf der linken Seite starten – also auch Max Verstappen.

Update vom 19. November, 06:16 Uhr: Die Asphalttemperatur beträgt heute 18 Grad auf der Strecke und ist damit der wärmste Tag des Wochenendes. Trotzdem ist es für alle heute die größte Schwierigkeit, genug Temperatur in die Reifen zu bekommen, besonders beim Formation Lap vor dem Start.

Erstmeldung vom 19. November, 06:00 Uhr: Die Fans haben eine Sammelklage gegen die Formel 1 eingereicht! Nach dem Ersten-Freien-Training-Fiasko von Donnerstagabend (Ortszeit) mussten die Fans das Gelände verlassen, bevor das zweite Freie Training anfing, entschädigt wurde dafür jedoch niemand. In der Klage gegen die Formel 1 wird von „Vertragsbruch, Fahrlässigkeit und betrügerischen Handlungspraktiken“ gesprochen.

Charles Leclerc bekommt den Pirelli Pole Award von Patrick Dempsey. © IMAGO/Andrew Ferraro / LAT Images

Formel 1 in Las Vegas: Leclerc dominiert das gesamte Qualifying

Las Vegas – Für Fans war das Wochenende der Formel 1 in Las Vegas bisher eher durchwachsen, auch die Fahrer und Teams waren nicht sehr glücklich, nach allem, was bereits im ersten Freien Trainings passierte. Zwei Teams waren beim Qualifying am Samstag in Topform: Ferrari und Williams! Leclerc und Sainz konnten sich auf P1 und P2 platzieren, gefolgt von Verstappen und Russell. Alex Albon und Logan Sargeant starten am Sonntag dann von P5 und P6, das beste Teamergebnis im Qualifying für dieses Jahr. Dass Ferrari das Qualifying so dominierte, war abzusehen, bereits beim zweiten Freien Training waren beide Fahrer und Autos in Topform.

Weniger gut lief der Samstag für Sergio Perez, anscheinend hatte sein Auto nicht genug Sprit und er musste Q2 vorzeitig beenden – seine gesetzte Zeit reichte dann nicht für Q3 aus. Aber auch für seinen momentan größten Konkurrenten Lewis Hamilton lief es nicht gut. Der gab per Funk zu verstehen, dass er einfach nicht schneller fahren konnte und schaffte es ebenfalls nicht in Q3. Die zwei kämpfen gerade in den letzten Rennen um Platz zwei in der Fahrer-WM!

Arbeiter sind dabei die Gullideckel richtig zu verschließen. © IMAGO/Simon Galloway / LAT Images

Großer Preis von Las Vegas: Wütende Fans und ein enttäuschter Carlos Sainz

Das erste Freie Training musste nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Ein Gullideckel traf das Auto von Carlos Sainz so hart, dass Ferrari quasi seinen kompletten Rennwagen ersetzen mussten. Dafür bekam der Spanier sogar eine Zehn-Platz-Strafe für Sonntag, obwohl nichts daran weder seine noch die Schuld des Teams war. Nach dem Qualifying gab er zu, dass er mit der Entscheidung der Rennleitung immer noch zu kämpfen hat: „Ich bin immer noch enttäuscht von gestern, ich hab immer noch schlechte Laune und versuche das zu verstecken!“

Schlechte Laune hatten nach dem Gullideckel-Fiasko auch die Fans. Die FIA gab bekannt, dass alle Deckel der Strecke überprüft werden müssten. Also musste das zweite Freie Training nach hinten verschoben werden. Fans durften dabei jedoch nicht mehr zuschauen. Die Tickets in Las Vegas waren richtig teuer – teilweise mehr als 6.000 US-Dollar, und dann wurden laut Rennleitung aus organisatorischen Gründen die Zuschauerränge vor dem Freien Training gesperrt. Auf eine Entschuldigung warten die Fans immer noch, stattdessen gab es für die Besucher von Freitag einen 200 US-Dollar Gutschein für den Merch-Stand. Für viele ein Witz. (lhe)