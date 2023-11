Formel 1: Mit Ankündigung – Leclerc schnappt sich Pole in Las Vegas

Von: Lena Hempler

Fans, Fahrer und Teams der Formel 1 sind alles andere als begeistert vom Großen Preis in Las Vegas. Das Qualifying gibt‘s hier im Live-Ticker.

Q3: Es wurde quasi angekündigt und genauso ist es auch gekommen! Charles Leclerc ist der erste Polesitter in Las Vegas. Gefolgt vom Teamkollegen Sainz auf P2, der allerdings ja auch noch eine Startplatzstrafe bekommt, damit wird Verstappen morgen neben Leclerc starten. Und die zwei Williams fahren ebenfalls super Ergebnisse ein: P6 und P7!

Großer Preis von Las Vegas Streckenlänge: 6,201 km Rennlänge: 310,050 km in 50 Runden Im Rennkalender seit: 2023

Q3: So, die Fahrer befinden sich auf ihrem letzten Outlap, bevor sie nochmal nachlegen wollen. Favorit ist und bleibt Leclerc für die Pole, mal sehen ob das auch so bleibt!

Q3: Russell ist der einzige, der antizyklisch fährt und genau dann auf der Strecke ist, wenn niemand sonst da ist. Allerdings war seine Runde gar nicht so gut, er ist langsamer als Alonso.

Q3: Leclerc ist nach wie vor der schnellste, allerdings ist seine Zeit jetzt langsamer als am Ende von Q2. Verstappen versucht an den Ferrari dranzubleiben, immerhin bekommt Sainz noch eine Startplatzstrafe.

Q3: Die Autos sind schon wieder auf der Strecke. Übrigens, kleiner Funfact: Die einzigen Teams, mit beiden Fahrer in Q3 sind Ferrari und Williams! Damit hätte vermutlich auch niemand gerechnet.

Wer ist nach Q2 raus?

11. Hamilton

12. Perez

13. Hülkenberg

14. Stroll (Startplatzstrafe kommt noch)

15. Ricciardo

Q2: Und für Perez hat die Entscheidung wirklich ein Nachspiel! Der Mexikaner ist mal wieder nach Q2 raus - bitter. Auch Lewis Hamilton konnte nicht mehr schneller. Beide Williams schaffen es dafür in Q3 und auch Magnussen darf nochmal mitfahren.

Q2: Noch zwei Minuten, dann ist Q2 vorbei und Sergio Perez hat sein Auto schon mal in der Garage abgestellt. P6 scheint ihm wohl zu reichen und das, obwohl die Abstände untereinander ziemlich eng sind. Das könnte ihm vielleicht zum Verhängnis werden, wir werden sehen.

Q2: Jetzt legen alle nochmal einen Zahn zu. Die Zeiten purzeln und Leclerc ist fast eine Sekunde schneller als alle anderen! Was auch immer der Monegasse mit seinem Ferrari macht, es scheint zu funktionieren!

Q2: Fernando Alonso schnappt sich für den Moment P1! Allerdings trennen die ersten drei nicht einmal 0,100 Sekunden. Für einige Fahrer gibt es jetzt neue Reifen - es sind noch 8 Minuten zu fahren.

Q2: Beide Williams und beide Haas sind in Q2! Besonders den Williams scheint die Strecke gut zu liegen und vielleicht schlägt Sargeant sogar Teamkollegen Albon im Qualifying.

Q1: Hui, es scheint wohl ziemliches Chaos gegeben zu haben. Viele Fahrer werden gerade noch untersucht, unter anderem auch Ocon, Verstappen, Hamilton, Russell und Stroll. Welche Auswirkungen die jeweiligen „Vergehen“ dann wirklich haben, wird erst nach dem Qualifying beschlossen - es geht um gegenseitiges Ausbremsen, Überholen unter der gelben Flagge und das zu langsame Fahren in der Aufwärmrunde.

Wer ist raus nach Q1?

16. Norris

17. Ocon

18. Zhou

19. Piastri

20. Tsunoda

Q1: Die erste Runde des Qualifyings ist vorbei. Beide Ferrari an der Spitze, gefolgt von George Russell. Bitter für die beiden McLaren, die in den letzten Rennen eigentlich sehr stark waren: sowohl Oscar Piastri, als auch Lando Norris sind nach Q1 raus.

Q1: Zurzeit sind alle Fahrer mit den weichen Reifen draußen, das wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern. An die Zeit von Leclerc (1:34:072) kommt bisher niemand ran, vielleicht könnte sein Teamkollege ihm die Bestzeit noch streitig machen?

Großer Preis von Las Vegas: Ferrari fliegt quasi über den Stadtkurs

Q1: Für Charles Leclerc scheint die Strecke in Las Vegas wirklich ein Traum zu sein. Der Ferrari ist (bisher) mit Abstand der schnellste. Selbst seinem Teamkollegen Carlos Sainz nimmt er fast eine Sekunde weg! Das müssen die anderen erstmal hinkriegen. Noch acht Minuten.

Q1: Überraschung: Logan Sargeant hat sich in seinem Williams für diesen Moment hinter Leclerc auf P2 gesetzt!

Q1: Die Strecke beträgt gerade mal 17 Grad, die Reifen müssen also ordentlich aufgewärmt werden! Die ersten Fahrer sind auf der Strecke und zwar mit den weichen Reifen, da kriegen die Fahrer am schnellsten Temperatur rein.

Update vom 18. November, 08:55 Uhr: Lance Stroll hat beim dritten Freien Training unter der gelben Flagge ein anderes Auto überholt. Für den Kanadier gibt es eine Startplatzstrafe - fünf Plätze nach hinten am Sonntag.

Erstmeldung vom 18. November, 08:50 Uhr: In zehn Minuten startet das Qualifying in Las Vegas. Natürlich dürfen bei diesem Rennen auch einige Stars nicht fehlen. Unter anderem Olympiasieger Usain Bolt ist an der Strecke.

Formel 1 in Las Vegas: Frust bei Ferrari und Carlos Sainz

Las Vegas – In Las Vegas war der Formel 1 von Anfang an besonders eine Sache wichtig: eine gute Show! Die Fahrer wurden auf Trucks zur Schau gestellt und Fans machten sich auf X (ehemals Twitter) genau darüber lustig und beschrieben die Bilder als die „Hungerspiele der Formel 1“. Als dann das erste Freie Training losging, war alles nach wenigen Minuten schon wieder vorbei. Die Ursache dafür war ein Gullideckel, der sich gelöst hatte, nachdem Carlos Sainz im Ferrari darüber gefahren war.

Das Ende vom Lied: Ferrari musste quasi das komplette Auto von Sainz neu bauen und für den Spanier gabs eine saftige Strafe obendrauf: 10 Startpositionen nach hinten heißt es am Sonntag. Für ihn, Ferrari und die Fans absolut nicht nachvollziehbar. Immerhin konnte Sainz nichts dafür, dass sich der Gullideckel von der Strecke löste, viele sehen eher die FIA in der Verantwortung und denken, dass die Rennleitung in diesem Falle doch ein Auge zudrücken sollte. „Ich bin enttäuscht und fassungslos“, sagte der Spanier, nachdem die Strafe bekannt gegeben wurde.

Arbeiter sind dabei die Gullideckel richtig zu verschließen. © IMAGO/Simon Galloway / LAT Images

Großer Preis von Las Vegas: Leere Tribünen und wütende Fans

Nach dem Unfall mit Sainz gab die Rennleitung zu verstehen, dass alle Gullideckel der Rennstrecke nachgebessert werden müssten, damit so etwas nicht noch einmal passieren würde. Das zweite Freie Training wurde dadurch weiter nach hinten verschoben und die Fans, welche viel Geld für ihre Tickets ausgegeben hatten, wurden der Strecke verwiesen. Angeblich aufgrund von organisatorischen Gründen, denn das zweite Freie Training musste auf 2 Uhr (Ortszeit) verschoben werden und dauerte 90 Minuten. Viele Fans waren sauer und wollten ihr Geld zurück, zur Entschädigung gab die FIA jedoch nur Gutscheine für den Merchstand raus.

Für die Fahrer und Teams war die Uhrzeit eine extreme Zumutung, George Russell erzählte nach dem zweiten Freien Training: „Ich habe heute vier Nickerchen gemacht. Ich weiß nicht, wie spät es ist.“ Als Weltmeister Max Verstappen gefragt wurde, ob er denn die Strecke in Las Vegas genießen würde, antwortete dieser nur mit einem knappen „nein“. Die Strecke scheint dem Red Bull auch nicht sonderlich gut zu liegen, bei beiden Freien Trainings waren entweder Ferrari oder Mercedes ganz vorn. Das Rennen findet am Sonntag um 7 Uhr (MEZ) statt. (lhe)