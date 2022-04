Neues Spektakel-Rennen: Formel 1 fährt künftig in der „Stadt der Sünde“

Von: Alexander Kaindl

Paukenschlag in der Formel 1: Die Königsklasse fährt ab 2023 in Las Vegas. Geplant ist, dass die Rennen nicht wie üblich an einem Sonntag stattfinden sollen.

Las Vegas - Die Formel 1* ist um eine Attraktion reicher! Ab 2023 fährt die Königsklasse in Las Vegas. Das teilte die Rennserie bei einer Pressekonferenz in der Nacht zu Donnerstag mit. Doch das ist nicht die einzige Neuerung - der Grand Prix soll dann, im November nächsten Jahres, an einem Samstagabend stattfinden. Eigentlich fährt die Formel 1 immer sonntags.

Las Vegas Ab November 2023 6,12 km 14 Kurven, 3 Geraden 50 Runden

Formel 1 in Las Vegas: Neues Rennen im Kalender

Angaben dazu, für wie lange die Vereinbarung für das Rennen gilt, das über den legendären Strip vorbei an weltberühmten Casinos führen soll, machten die Verantwortlichen zunächst keine. „Es gibt keinen besseren Ort für ein Rennen der Formel 1 als die globale Unterhaltungshauptstadt und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr dort zu sein“, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali bei der PK in der sogenannten „Stadt der Sünde“ über das Rennen.

Das Vegas-Nachtrennen ist dann schon der dritte fixe USA-Termin im Formel-1-Rennkalender - seit 2012 wird in Austin gefahren, 2022 feiert der Große Preis von Miami seine Premiere. Die Rennserie macht in der Glücksspielmetropole übrigens nicht zum ersten Mal Halt: schon 1981 und 1982 wurde dort, vor dem Prachthotel „Caesars Palace“, gefahren. Gewonnen haben damals Alan Jones und Michele Alboreto.

Neuzugang im Formel-1-Kalender: Künftig wird in Las Vegas gefahren. © imagebroker / Imago

Las-Vegas-Rennen in der Formel 1: „Das ist ein unglaublicher Moment“

Domenicali weiter: „Das ist ein unglaublicher Moment für die Formel 1. Mit einem dritten Rennen zeigen sich die riesige Anziehungskraft und das Wachstum unseres Sports in den Vereinigten Staaten.“

Die Strip-Strecke wird 6,12 km lang sein, soll 14 Kurven und drei lange Geraden enthalten. Und es wird Tempo geben: Geschwindigkeiten von über 342 km/h sollen erlaubt sein, gefahren werden 50 Runden.

Drei USA-Rennen für die Formel 1: Liberty Media sieht „perfekte Verschmelzung“ in Las Vegas

„Das ikonische Las Vegas und die Formel 1 sind die perfekte Verschmelzung von Geschwindigkeit und Glamour“, sagte Liberty-Media-Chef Greg Maffei: „Die Formel 1 hat ihr Potenzial in den vergangenen Jahren gezeigt, und der Grand Prix in Las Vegas wird es auf ein neues Level heben.“ Die Formel 1 ist seit September 2016 in Besitz des US-Unternehmens Liberty Media. (akl/dpa/sid)