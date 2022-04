Rasen statt Rennstrecke! Formel-1-Star mischt beim Verkauf des FC Chelsea mit

Von: Tom Offinger

Teilen

Der FC Chelsea sucht einen neuen Besitzer. © IMAGO / ZUMA Wire

In wenigen Wochen soll der Verkauf des FC Chelsea abgeschlossen werden. Mittendrin im Verkaufspoker: Ein Formel-1-Weltmeister, der eigentlich zu einem anderen Klub hält.

London/München - Die Formel 1 und der FC Chelsea sind zwar beide sportliche Schwergewichte, doch zumeist stehen die Königsklasse des Rennsports und der Fußballklub aus Südlondon weit auseinander. Das könnte sich in naher Zukunft ändern, denn im Verkaufspoker um den amtierenden Champions-League-Sieger mischt auch ein Formel-1-Star mit, der den Verein vom russischen Milliardär und Oligarchen Roman Abramowitsch übernehmen will.

Verkauf des FC Chelsea: Zwei Sportlegenden mischen mit

Wie britische Medien berichten, interessiert sich der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton für einen Kauf des FC Chelsea. Der Brite unterstützt zusammen mit Tennis-Legende Serena Williams das Kaufangebot von Unternehmer Martin Broughton. Der 75-Jährige ist derzeit Vize-Vorsitzende der International Airlines Group, zu der unter anderem British Airways gehört. Zudem war Broughton im Jahr 2010 Teil der Spitze des FC Liverpool.

„Wir können bestätigen, dass Lewis sich Sir Martin Broughtons Angebot angeschlossen hat, auch wenn die von Sky genannte Summe nicht korrekt ist“, wird ein Sprecher Hamiltons in den britischen Medienberichten zitiert. Bei der genannten Summe soll es sich um je 10 Millionen Pfund bei Hamilton und Williams handeln (rund 13 Millionen Euro), die die beiden Sportstars zum Kauf des FC Chelsea beisteuern wollen. Vorort will sich Hamilton für Diversität und Inklusion einsetzen, heißt es in den Berichten.

Lewis Hamilton: Eigentlich Fans eines anderen Londoner Vereins

Kurioserweise ist der 37-jährige Mercedes-Pilot eigentlich Fan eines anderen Vereins aus London: Seit Kindheitstagen drückt Hamilton dem FC Arsenal, aus dem Norden der britischen Metropole, die Daumen. Hauptkäufer Broughton hält hingegen zu den Südlondonern, während Wimbledon-Siegerin Serena Williams seit 2020 Teil einer weiblichen Investorengruppe in der National Women‘s Soccer League in den USA ist.

Wann die Anteile des russischen Oligarchen offiziell verkauft werden, ist derzeit noch unbekannt. Eine Entscheidung soll allerdings bis Ende Mai verkündet werden. Hamilton selbst verbrachte die vergangenen Tage in London, am Wochenende steht er beim Großen Preis der Emilia-Romagna am Start. (to)