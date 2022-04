Sorge um Lewis Hamilton: „Ich habe seit langer Zeit mentale und emotionale Probleme“

Von: Marius Epp

Teilen

Lewis Hamilton gibt in einem Instagram-Post Anlass zur Sorge. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister offenbart „mentale und emotionale Probleme“.

Monaco - Keine einfache Zeit für einen Serien-Weltmeister, der es gewohnt ist, vorneweg zu fahren. Lewis Hamilton* fährt in der neuen Formel-1*-Saison hinterher - und das deutlich: In der Fahrerwertung liegt der Brite nur auf dem fünften Platz, sein Mercedes ist nach den tiefgreifenden Regeländerungen nur noch ein Schatten seiner selbst.

Die sportliche Krise schlägt sich offenbar auch in Hamiltons Psyche nieder. Auf Instagram* verfasste der 37-Jährige einen nachdenklichen und ein wenig besorgniserregenden Text. „Es ist bis jetzt schon so ein schweres Jahr, mit allem, was um uns herum geschieht. Schwer, an manchen Tagen positiv zu bleiben. Ich habe schon seit langer Zeit mentale und emotionale Probleme“, gesteht er.

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 (Alter 37 Jahre), Stevenage, Vereinigtes Königreich WM-Titel: 7 Rennsiege: 103 Führungsrunden: 5.392 über 27.460,5 km

Formel 1: Lewis Hamilton klagt über „mentale und emotionale Probleme“

Die Worte in seiner Instagram-Story lassen durchklingen, dass Hamilton in der Saisonpause wohl doch zuweilen über ein Karriereende nachdachte. „Weiterzumachen ist ein ständiger Kraftakt. Aber wir werden weiterkämpfen. Wir haben so viel zu tun und so viel zu erreichen“, gibt er sich kämpferisch.

Der Blick zeigt bei Lewis Hamilton in letzter Zeit öfter nach unten. © IMAGO/HOCH ZWEI

Der Mercedes*-Pilot bleibt diffus, was die genauen Gründe seiner Probleme angeht. Dass ihm die Niederlage im denkwürdigen, gleichzeitig aber auch umstrittenen WM-Finale von Abu Dhabi zugesetzt hat, dürfte kein Geheimnis sein. Danach zog er sich gut zwei Monate komplett aus den sozialen Medien zurück. Gut möglich, dass ihn aber auch die Kriegssituation in der Ukraine oder etwas anderes belastet - er wäre nicht der einzige.

Formel 1: Lewis Hamilton ermutigt Fans - „Ihr seid nicht alleine“

Hamilton machte seinen Fans Mut: „Ich schreibe euch, um euch zu sagen, dass es okay ist, so zu fühlen, wie ihr es tut. Ihr solltet wissen, dass ihr nicht alleine seid und dass wir das überstehen werden.“ Er schickte seinen Followern „Liebe und Licht“. In England sorgte das Statement für Aufsehen, die Daily Mail hält einen Rücktritt des Superstars weiterhin für möglich.

Geschmacklosigkeiten tun ihr Übriges: Im Rahmen des Rennens in Saudi Arabien wünschte ein Streckenposten Hamilton einen „Unfall wie Grosjean“*. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.