Hamilton mit Formel-1-Auszeit: Erst Antarktis-Trip, dann neuer Rekord-Vertrag?

Lewis Hamilton steht offenbar vor einer millionenschweren Vertragsverlängerung mit Mercedes. © Charlie Neibergall/dpa

Noch darf Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton seinen Urlaub genießen. Doch offenbar kann er sich bald auch über eine Vertragsverlängerung freuen.

München – Lewis Hamilton (38) genießt gerade eine Formel-1-Auszeit in der Antarktis. Der siebenmalige Champion macht mit Freunden Urlaub am Südpol, zeigt sich in den sozialen Medien dort beim Skifahren, joggt an Pinguinen vorbei, filmt einen neugierigen Seelöwen und heizt sich mit einer Schönheit auf dem Schoß in einem Whirlpool auf.

Hamilton gönnt sich Formel-1-Auszeit in der Antarktis – Mercedes-Vertragsgespräche vor Abschluss

Erlebnisse wie dieses zeigen: Es geht ihm gut, er lässt seine Seele baumeln – noch. Denn trotz seiner sieben WM-Titel hat er noch nicht genug. Unsere Zeitung erfuhr: Ein neuer Vertrag mit Mercedes steht kurz vor dem Abschluss. Es fehlen nur noch kleine Details, heißt es. Unter Zeitdruck setzen sich die beiden Parteien dabei nicht.

„Was die Vertragsgespräche angeht, haben wir noch ein ganzes Jahr vor uns“, betont Teamchef Toto Wolff, für den ein Scheitern der Gespräche keine Option ist. „Wir werden unsere Köpfe zusammenstecken, ein bisschen wresteln und nach ein paar Stunden den Raum mit weißem Rauch verlassen.“

Beim verbalen Wrestling zwischen Wolff und seinem Superstar geht es natürlich auch ums immense Gehalt. Schon jetzt ist Hamilton der Schwerverdiener der Formel 1. Erst vor Kurzem hat die kanadische Rating-Agentur DBRS Morningstar eine Liste über die Sportler mit dem höchsten Jahreseinkommen veröffentlicht. Auf Rang sieben liegt Lewis Hamilton mit angeblich 53,7 Millionen Euro – inklusive Werbedeals.

Mercedes bietet Hamilton offenbar Rentenvertrag über bis zu 400 Millionen Euro

Das zu toppen, wird schwer – aber nicht unmöglich. Laut dem französischen Portal sportune.20minutes.fr verhandelt Hamilton mit Mercedes über einen Zweijahresvertrag (2024/2025) für 45 Millionen Euro pro Jahr. On top gäbe es einen Bonus von 25 Millionen für weitere Titel. Doch damit nicht genug. Für die Zeit nach seiner aktiven Karriere ist ein Botschafter-Vertrag für weitere zehn Jahre im Gespräch, ebenfalls für 25 Millionen pro Jahr. Dazu wünscht sich Hamilton, dass sich Mercedes weiter in seiner Stiftung „Mission 44“ engagiert. Damit will er Chancengleichheit im Motorsport fördern.

Fest steht: Das Vertragswerk wäre die größte und teuerste Vereinbarung in der Formel-1-Geschichte. Bis er 50 Jahre (im Jahr 2035) alt ist, könnte Hamilton im Optimalfall so rund 400 Millionen Euro allein von Mercedes kassieren.