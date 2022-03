Nie wieder „Lewis Hamilton“? Formel-1-Superstar will Namen ändern lassen

Von: Tom Offinger

Lewis Hamilton hat in der Formel 1 alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nun will er seinen Namen ändern lassen.

Lewis Hamilton könnte schon bald Lewis Hamilton-Larbalestier heißen. Der Formel-1-Rekordweltmeister „arbeitet“ nach eigenen Angaben an einer Namensänderung, um seine Mutter Carmen Larbalestier zu ehren. Der Mercedes-Star kündigte in Dubai an, dass er schon „bald“ seinem Nachnamen den seiner Mutter hinzufügen wird. „Der Name meiner Mutter ist Larbalestier, und ich bin gerade dabei, ihn in meinen Namen aufzunehmen“, sagte Hamilton bei einem Interview am Rande der Weltausstellung Expo.

Lewis Hamilton: Förderung bis in die Formel 1 hauptsächlich dank Vater Anthony

Noch vor dem Saisonstart an diesem Wochenende in Bahrain werde Hamilton die Namensänderung aber nicht vollziehen. Aber er und seine Mutter wollen, dass „ihr Name mit dem Namen Hamilton weitergeführt wird“. Larbalestier ließ sich von Lewis‘ Vater Anthony Hamilton scheiden, als der siebenmalige Weltmeister noch ein kleiner Junge war. Beide pflegen eine enge Beziehung. So war sie an Hamiltons Seite, als dieser von Prinz Charles zum Ritter geschlagen wurde.

Carmen Larbalestier hielt sich während dem steilen Aufstieg ihres Sohnes vermehrt im Hintergrund, an der Seite Hamiltons trat zumeist sein Vater Anthony auf. Er war es auch, der seine Leidenschaft für den Motorsport an den Sohnemann weitergab und sein Talent, trotz fehlendem Geld, aktiv und vor allem intensiv förderte.

Formel 1: Lewis Hamilton muss in 23 Rennen ran - wer ersetzt Russland?

Nachdem Hamilton in der vergangenen Saison den Titel unter umstrittenen Umständen an Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) verlor, will er in diesem Jahr wieder zurück auf seinen Thron. „Ich bin zurückgekommen, um für diesen achten Titel zu kämpfen, dafür bin ich hier“, sagte er.

Am Sonntag startet die Formel 1 mit dem Großen Preis von Bahrain in Sakhir in die neue Saison. Insgesamt stehen 23 Rennen im Kalender, als möglicher Ersatz für den abgesagten Russland-Grand-Prix wird derzeit auch eine Rückkehr an den Nürburgring diskutiert. (to mit afp)