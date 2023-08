Hamilton soll Top-Verdiener der Formel 1 werden – doch es gibt einen Knackpunkt

Von: Marcel Schwenk

Lewis Hamilton und sein Formel-1-Team Mercedes sollen an einer Vertragsverlängerung arbeiten. Noch hakt der Deal aber wohl wegen eines Details.

Brackley – Die Formel 1 ist spektakulär aus der Sommerpause zurückgekehrt. Am vergangenen Wochenende stand der Große Preis der Niederlande in Zandvoort auf dem Programm und bot den Fans erstklassige Unterhaltung.

Lewis Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 (Alter 38 Jahre) in Stevenage Debüt in der Formel 1: 2007 (Großer Preis von Australien) Teams in der Formel 1: McLaren (2007-2012), Mercedes (seit 2013) Größte Erfolge: 7x Weltmeister, 103x Grand-Prix-Sieger

Formel 1: Lewis Hamilton beim Großen Preis der Niederlande am Ende auf Rang sechs

Bei strömendem Regen sicherte sich Max Verstappen im Red Bull den neunten Sieg in Folge, verwies Fernando Alonso (Aston Martin) und Pierre Gasly (Alpine) auf die weiteren Plätze und stellte damit den Rekord von Sebastian Vettel ein. Am kommenden Wochenende in Monza hat der Niederländer die Chance, sich die alleinige Bestmarke zu schnappen.

Nicht auf das Podium schaffte es an der Nordseeküste Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Der Engländer, bereits sieben Mal Weltmeister in der Formel 1, beendete den Grand Prix auf dem sechsten Platz. In der laufenden Saison dürfte der 38-Jährige nichts mehr mit dem Titelkampf zu tun haben, zu groß ist der Vorsprung Verstappens in der Fahrerwertung.

Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff geht von Vertragsverlängerung mit Lewis Hamilton aus

Greift Hamilton aber vielleicht 2024 wieder voll an? Und falls ja, in welchem Auto? Schließlich läuft sein Kontrakt bei Mercedes nach der aktuellen Runde aus, vor mehreren Monaten mehrten sich gar Gerüchte um einen Wechsel zum Rennstall Ferrari.

Dieser soll jedoch kein Thema sein, vielmehr steht eine Vertragsverlängerung an. Das verkündete Teamchef Toto Wolff bereits im Juli „Es geht nur noch um Details, eine Sache zwischen den Anwälten beider Seiten. Aber wann genau alles vollzogen ist, kann ich euch noch nicht sagen“, wurde Wolff, der zudem von einer „emotionalen Einigung“ sprach, am Rande des Ungarn-GP in den Medien zitiert.

Lewis Hamilton wohl mit Mercedes wegen Gehalt und Laufzeit einig – Knackpunkt Sponsorentermine

Wie die englische Zeitung The Sun vor einigen Tagen schrieb, geht es dabei weniger um Gehalt und Laufzeit. Hamilton soll demnach für zwei weitere Jahre im Silberpfeil fahren und dafür pro Saison umgerechnet rund 58 Millionen Euro kassieren. Damit würde er zum Top-Verdiener der Formel 1 aufsteigen und Verstappen überholen, der laut Medienberichten um die 51 Millionen Euro pro Jahr kassieren soll. Unterzeichnet ist allerdings noch nichts.

Der angebliche Grund dafür: Hamilton und Mercedes sollen noch über die vertraglich fixierte Zeit verhandeln, die der Brite mit Sponsorenterminen verbringen muss. Hamilton solle wohl mit „harten Bandagen“ kämpfen und wisse um seinen Wert, zudem habe Wolff aufgrund der aktuellen Situation auf dem Fahrermarkt wenig entgegenzusetzen. Zuletzt äußerte sich auch Hamiltons Konkurrent Verstappen kritisch zur Marketing-Thematik. Wann mit einer Unterschrift zu rechnen sei, wird in dem Bericht nicht näher genannt.

Derweil ranken sich um einen anderen Fahrer Spekulationen bezüglich eines möglichen Abschieds. Aston Martin könnte Lance Stroll wohl an eine andere Sportart verlieren. (masc)