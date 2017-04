Formel 1: So sehen sie den Großen Preis von Russland heute live im TV und im Stream

Sotschi - Kann Sebastian Vettel in Sotschi die WM-Führung gegen Lewis Hamilton verteidigen? So können Sie den Großen Preis von Russland heute live im TV und im Live-Stream verfolgen.

Gut möglich, dass diese Formel-1-Saison für Fans von Sebastian Vettel und Ferrari ein echtes Highlight wird. Drei Rennen sind bislang ausgetragen - und der vierfache Ex-Weltmeister Vettel führt tatsächlich mal wieder die Gesamtwertung an. Wenn auch nur knapp vor seinem ewigen Konkurrenten Lewis Hamilton. So oder so: Vettels zwei Siege von Australien und zuletzt Bahrain sprechen eine deutliche Sprache. Endlich läuft es für den Heppenheimer auch bei Ferrari so richtig, die lange Dominanz der Mercedes-Boliden scheint gebrochen. Die Formel 1 ist elektrisiert.

Und die Chancen stehen durchaus gut, dass auch der vierte Grand Prix des laufenden Rennjahres für Spannung sorgen wird. Der Formel-1-Tross zieht weiter nach Sotschi; in jene russische Stadt, in der 2014 die olympischen Winterspiele zu Gast waren. Ebenfalls erst seit 2014 steht der 5,853 Kilometer lange Rundkurs auf dem Programm der Rennserie. Er ist schon für sich genommen ein Hingucker, liegt er doch im Olympiapark von Sotschi. Bolschoi-Eispalast, Fischt-Stadion und im Hintergrund die Bergkuppen des Kaukasus inklusive. Auf der anderen Seite: das Schwarze Meer.

Für die architektonischen Feinheiten werden die Zuschauer aber wohl ebenso wenig Zeit haben, wie die Fahrer für die Annehmlichkeiten des Küstenortes. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen vielmehr Vettel und Hamilton. Denn während Sebastian Vettel in der laufenden Saison die Nase vorn hat, ist Hamilton bis dato der Rekordsieger auf der jungen GP-Strecke von Sotschi. Zwei der drei dort ausgetragenen F1-Rennen hat der Brite für sich entschieden, nur Nico Rosberg konnte ihn in Sotschi schlagen. Der aber hat sich mittlerweile aus dem Renngeschehen zurückgezogen. Beste Voraussetzungen also, damit etwas eintritt, worauf die Formel 1 im Jahr 2017 noch wartet: Ein unmittelbarer Zweikampf auf der Strecke zwischen Vettel und Hamilton.

Der Zweikampf ist offenbar auch genau das, was Vettel selbst erwartet. „Um Weltmeister zu werden, muss man zunächst mal an Mercedes vorbei, und wir nehmen ein Rennen nach dem anderen“, sagte er vor dem Rennen in Russland. Bloß ein anderer alter Bekannter sollte dem Ferrari-Piloten diesmal lieber keinen Strich durch die Rechnung machen: 2016 hatte Lokalmatador Daniil Kwjat Vettel in der ersten Runde abgeschossen. Kwjat nimmt‘s rückblickend mit Humor. „Das erste, was mir einfällt, wenn ich an Russland denke, ist Sebastian Vettel. Ich mag es, ihn abzuschießen, das ist mein Hobby! Okay, Leute, ihr alle wisst, das ist ein Witz“, scherzte er vorab. Vettel dürfte das weniger lustig finden...

Ob Vettel und Hamilton tatsächlich in Russland den Sieg unter sich ausmachen und ob Vettel diesmal das Rennen beenden wird, das wird sich am Sonntag zeigen. Wir verraten Ihnen, wie und wo Sie den Grand Prix im Fernsehen und im Stream verfolgen können.

Formel 1: Der Große Preis von Russland live im Free-TV bei RTL

Im Free-TV ist RTL die Anlaufstelle für die Formel-1-Fans in Deutschland: Der Sender hat hierzulande im frei empfangbaren TV die Exklusivrechte für den F1-Rennzirkus. Los geht es mit den Übertragungen diesmal am Samstag um 13 Uhr - dann stehen in Sotschi das dritte freie Training und, ab 13.45 Uhr, das Qualifying auf dem Programm.

Am Sonntag beginnt die Vorberichterstattung zum Rennen um 13.00 Uhr. Das bewährte Team aus Moderator Florian König, Experte Niki Lauda und Boxengassen-Reporter Kai Ebel stimmt die Zuschauer auf den Russland-Grand-Prix ein. Um 14.00 Uhr ist es dann Zeit für das Rennen, kommentiert von Heiko Waßer und dem Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner. Ab 15.45 Uhr folgt die Siegerehrung - um 16.15 Uhr endet die Live-Übertragung.

Formel 1: Der Große Preis von Russland live bei TV Now

Auch über PC, Tablet, Smartphone und Co. können Sie den Großen Preis von Russland verfolgen. Eine Option dafür ist der Live-Stream von TV Now. Dort ist das Programm aller Sender der RTL-Gruppe verfügbar - inklusive der Formel-1-Übertragungen von RTL.

Allerdings ist TV Now nicht komplett kostenlos. Ein erster Testmonat ist gratis. Danach müssen die Nutzer 2,99 Euro pro Monat zahlen, um das Angebot weiter nutzen zu können. Die notwendige App gibt es im iTunes-Store (für Apple-Geräte), beziehungsweise im Google-Play-Store (für Android-Geräte).

Formel 1: Der Große Preis von Russland live im Pay-TV bei Sky

Motorsport-Fans, die in einen Sky-Zugang investiert haben, können sogar noch etwas früher in das Formel-1-Wochenende starten. Bereits am Freitag überträgt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD um 9.55 und um 13.55 Uhr das erste und zweite freie Training. Am Samstag folgen um 10.55 Uhr und um 13.50 Uhr das dritte freie Training und das Qualifying.

Den Hauptgang, das Rennen, serviert Sky am Sonntag ab 13.55 Uhr. Auch hier beginnen die Vorberichte um 13.00 Uhr. Kommentiert wird das Rennen in Sotschi von Sascha Roos und Experte Marc Surer. Zuvor meldet sich Moderatorin Tanja Bauer vom Kurs. Nachberichte und Interviews sind ebenfalls geplant.

Auch ein besonderes Gimmick hält Sky für die Zuschauer bereit - eine umfassende Auswahl außergewöhnlicher Perspektiven: Über die Kanäle Sky Sport 3 und HD 3 können Sie während des Rennens die Aktionen der Fahrer mithilfe von Onboard-Kameras aus nächster Nähe verfolgen. Auf Sky Sport 8 und HD 8 ist die Boxengasse einzusehen. Bei Sky Sport 9 und HD 9 ist die „Sky Timing Page“ mit aktuellen Rennzeiten abrufbar. Einen Überblick über das komplette Renngeschehen liefert auf Sky Sport 11 und HD 11 der „Sky Track“.

Formel 1: Der Große Preis von Russland im Live-Stream bei Sky Go

Sky-Kunden müssen allerdings nicht vor dem heimischen Fernseher bleiben, um das Rennen in Sotschi zu verfolgen. Mittels Sky Go kann die Übertragung auch auf PC, Laptop, Tablet und Smartphone verfolgt werden. Über den Computer ist das zugehörige Online-Portal die Anlaufstelle. Tablet- und Smartphone-User sollten am besten auf die Sky-Go-App zurückgreifen. Erhältlich ist sie kostenlos im iTunes-Store (Apple-Geräte) sowie im Google-Play-Store (Android-Geräte).

Vorsicht: Nutzen Sie einen Online-Stream von unterwegs aus, achten Sie unbedingt auf eine stabile W-Lan-Verbindung. Datenintensive Streams können ansonsten schnell das Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrages aufbrauchen - und letztlich sogar hohe Zusatzkosten verursachen.

Formel 1 live bei Sky - hier das Abo bestellen

Formel 1: Die Rennen der Saison 2017 im Überblick

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ) Start Rennen (MESZ) Sieger Zweiter Dritter 24.-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) 14.-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 28.-30.04.2017 Russland/Sotschi 14 Uhr 14 Uhr 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr 26.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr 23.-25.06.2017 Europa/Baku 15 Uhr 15 Uhr 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr 29.09-1.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr 20.-22.10.2017 USA/Austin 21 Uhr 21 Uhr 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/São Paolo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

fn