Formel 1 live im TV und Stream: Hier sehen Sie den Großen Preis von Mexiko

Von: Marius Epp

Teilen

Die Formel 1 gastiert am Wochenende in Mexiko-Stadt. Wie Sie live im TV und Stream dabei sein können, verraten wir Ihnen hier.

Mexiko-Stadt – Die Formel-1-Saison 2023 befindet sich in der entscheidenden Phase, und die Welt des Motorsports blickt gespannt auf das anstehende Rennen in Mexiko-Stadt. Das Formel-1-Rennen in Mexiko verspricht erneut ein spektakuläres Motorsportwochenende in der atemberaubenden Kulisse der mexikanischen Hauptstadt.

Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Mexiko live im TV und Stream?

Das Formel-1-Rennen in Mexiko startet am Sonntag, dem 29. Oktober um 21 Uhr (MESZ) .

in startet am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Rennen in Mexiko liegen beim Pay-TV-Sender Sky .

liegen beim Pay-TV-Sender . Auch die Freien Trainings und Qualifying werden exklusiv bei Sky gezeigt.

gezeigt. Das Rennwochenende ist zudem im Livestream bei Sky Go und Wow zu sehen.

Mexiko-Stadt ist bekannt für ihre leidenschaftlichen Motorsportfans, die das Autódromo Hermanos Rodríguez jedes Jahr in ein schillerndes Spektakel verwandeln. Die Strecke, mit ihren schnellen Kurven und langen Geraden, stellt eine besondere Herausforderung für die Fahrer dar. Die Höhenlage der Strecke auf etwa 2.250 Metern über dem Meeresspiegel erfordert spezielle Anpassungen der Fahrzeuge, da die dünnere Luft die Motorleistung beeinflusst.

Formel 1 in Mexiko: Verstappen Weltmeister, Perez unter Druck

Max Verstappen ist längst Weltmeister, doch für seinen Teamkollegen Sergio Perez geht es noch um viel – genauer gesagt um nicht weniger als sein Cockpit. Der Mexikaner ist der große Star bei seinem Heimrennen. Perez wird die Unterstützung seiner Landsleute brauchen, der 33-Jährige muss Ergebnisse liefern. Trotz Vertrags bis 2024 waren zuletzt Spekulationen über ein vorzeitiges Aus beim Top-Team Red Bull laut geworden.

Hat Max Verstappen auch in Mexiko die Nase vorne? © Nick Didlick/AP/dpa

Auch für Nico Hülkenberg ist das Rennen in Mexiko ein besonderes. Hülkenberg fährt am Sonntag seinen 200. Grand Prix. „Für mich bedeuten 200 Rennen, dass ich es bis dato gar nicht so schlecht gemacht habe“, scherzte er im Gespräch mit dem Sport-Informationsdienst (SID). Auf seinen ersten Podestplatz dürfte der 36-Jährige, der einst als künftiger Weltmeister galt, aber weiterhin warten müssen. (epp/SID)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft.