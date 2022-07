Formel 1: Hier sehen Sie die Rennen live im TV und im Live-Stream - alle Sendetermine

Sky oder RTL?

Die Formel-1-Saison 2022 läuft: Alle 22 Rennen werden im Live-Stream und live im TV übertragen - manche bei RTL auch im Free-TV. Die Sendetermine.

München - Wer wird Weltmeister der Formel 1 im Jahr 2022? Nach dem hoch spannenden Showdown zwischen WM-Champion Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes) im Vorjahr ist reichlich Spannung drin in der Königsklasse des Motorsports.

Auch wegen der Frage, wie sich Sebastian Vettel (Aston Martin) sowie Mick Schumacher (Haas) diesmal schlagen und wo sie letztlich in der Fahrerwertung der Formel 1 landen. Doch: Wer überträgt die Rennen in dieser Saison - Sky oder RTL? Sind diese ausschließlich im Pay-TV oder auch im Free-TV zu sehen? Wo finden Fans die Live-Streams online? Der Überblick von tz.de zu den Sendeterminen zwischen März und November:

Sendetermine: Die Formel-1-Saison 2022 bei Sky im Pay-TV und im Live-Stream

Die TV-Rechte für Deutschland besitzt auch in diesem Jahr der Pay-TV-Sender Sky. Kommentator ist Sascha Roos, an der Box bemüht sich Reporterin Sandra Baumgartner um Interviews und Eindrücke. Moderiert werden die Sendungen von Peter Hardenacke, dem Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher als Experte zur Seite steht.

Ein sogenanntes Sport-Paket, das die Übertragung der Formel 1 beinhaltet, kostet im Jahresabo monatlich 20 Euro. Darin enthalten ist die Möglichkeit, dass sich Fans die Rennen mittels Sky Go über denselben Account auf den mobilen Endgeräten anschauen können. Eine Alternative ist Sky Ticket für den Laptop und einen Smart-TV, ein monatlich kündbares Abo kostet bei dieser Variante 19,99 Euro im Monat.

Sendetermine: Die Formel-1-Saison 2022 bei RTL im Free-TV und im Live-Stream

Und was ist mit RTL? Der Sender aus Köln hat sich auch in diesem Jahr zumindest ein kleines Paket an TV-Rechten der Formel 1 gesichert. So überträgt RTL vier Rennen im Free-TV. Bei RTL+ sind besagte Rennen auch online im Live-Stream zu sehen. Ein monatliches Abo kostet 4,99 Euro und kann monatlich gekündigt werden. Zur Einordnung: Früher hieß RTL+ noch TV NOW.

Moderator wird bei drei Rennen Florian König sein, den die Sportjournalistin Laura Papendick im niederländischen Zandvoort als Moderatorin ablöst. Kommentieren werden bei RTL wie gewohnt Heiko Wasser und Christian Danner, in den Boxengassen ist Reporter Kai Ebel im Einsatz.

+ Formel-1-Weltmeister: Max Verstappen von Red Bull Racing. © Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa

Sendetermine: Sky oder RTL? Die Formel-1-Saison 2022 im Überblick

Hier sehen Sie im Überblick, wo und wann die Formel-1-Rennen stattfinden und auf welchem Sender sie gezeigt werden. Und, wo die Rennwochenenden im Live-Stream zu sehen sind.

Formel 1 live: Großer Preis von Bahrain (Sachir) - 1. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 19.03.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 20.03.2022 Rennen 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Saudi-Arabien (Dschidda) - 2. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 26.03.2022 Qualifying 18 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 27.03.2022 Rennen 19 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Australien (Melbourne) - 3. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 09.04.2022 Qualifying 8 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 10.04.2022 Rennen 7 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola) - 4. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 22.04.2022 Qualifying 17 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 23.04.2022 Sprint 16.30 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 24.04.2022 Rennen 15 Uhr Sky, RTL Sky Go, Sky Ticket, F1 TV, RTL+

Formel 1 live: Großer Preis von Miami (Miami) - 5. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 07.05.2022 Qualifying 22 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 08.05.2022 Rennen 21.30 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Spanien (Barcelona) - 6. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 21.05.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 22.05.2022 Rennen 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Monaco (Monte Carlo) - 7. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 28.05.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 29.05.2022 Rennen 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Aserbaidschan (Baku) - 8. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 11.06.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 12.06.2022 Rennen 13 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Kanada (Montreal) - 9. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 18.06.2022 Qualifying 22 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 19.06.2022 Rennen 20 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) - 10. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 02.07.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 03.07.2022 Rennen 16 Uhr Sky, RTL Sky Go, Sky Ticket, F1 TV, RTL+

Formel 1 live: Großer Preis von Österreich (Spielberg) - 11. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 08.07.2022 Qualifying 17 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 09.07.2022 Sprint 16.30 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 10.07.2022 Rennen 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Frankreich (Le Castellet) - 12. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 23.07.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 24.07.2022 Rennen 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Ungarn (Budapest) - 13. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 30.07.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 31.07.2022 Rennen 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps) - 14. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 27.08.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 28.08.2022 Rennen 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis der Niederlande (Zandvoort) - 15. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 03.09.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 04.09.2022 Rennen 15 Uhr Sky, RTL Sky Go, Sky Ticket, F1 TV, RTL+

Formel 1 live: Großer Preis von Italien (Monza) - 16. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 10.09.2022 Qualifying 16 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 11.09.2022 Rennen 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Singapur (Singapur) - 17. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 01.10.2022 Qualifying 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 02.10.2022 Rennen 14 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Japan (Suzuka) - 18. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 08.10.2022 Qualifying 9 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 09.10.2022 Rennen 7 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis der USA (Austin) - 19. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 22.10.2022 Qualifying 0 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 23.10.2022 Rennen 21 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Mexiko (Mexiko-Stadt) - 20. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 29.10.2022 Qualifying 22 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 30.10.2022 Rennen 21 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

Formel 1 live: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) - 21. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 11.11.2022 Qualifying 20 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 12.11.2022 Sprint 19.30 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 13.11.2022 Rennen 18 Uhr Sky, RTL Sky Go, Sky Ticket, F1 TV, RTL+

Formel 1 live: Großer Preis der VAE (Abu Dhabi) - 22. Rennen der Saison

Datum Session Uhrzeit (MEZ) TV-Sender Live-Stream 19.11.2022 Qualifying 15 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV 20.11.2022 Rennen 14 Uhr Sky Sky Go, Sky Ticket, F1 TV

(pm)

Rubriklistenbild: © Darko Vojinovic/picture alliance/dpa/AP