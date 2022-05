Formel 1 live: Wo läuft der Spanien-GP im TV und Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Duellieren sich Max Verstappen und Charles Leclerc in Spanien erneut? © Motorsport Images / Imago

Schafft Max Verstappen in Barcelona den Hattrick? Alle Infos, wo das Rennen der Formel 1 aus Spanien live im TV und Stream zu sehen ist.

Barcelona ‒ Allmählich findet der Weltmeister zurück in die Spur. Max Verstappen war in Miami der erste Sieger des neuen Rennens der Formel 1 und hat damit die letzten beiden Grand Prix für sich entscheiden können. Der Vorsprung von Ferrari-Pilot Charles Leclerc schmilzt langsam aber sicher, jetzt sind es nur noch 19 Punkte, mit denen der Monegasse die Fahrerwertung anführt. Sollte Leclerc das Rennen nicht beenden können und Verstappen einen dritten Sieg in Folge einfahren, würde die Führung erstmals an Red Bull wechseln.

Hinter Verstappen und Leclerc liegen derzeit Sergio Perez, George Russell und Carlos Sainz. Lewis Hamilton, der den Großen Preis von Barcelona in den letzten fünf Jahren immer gewinnen konnte, wird in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit wieder nicht zum engeren Favoritenkreis gehören. Dafür kann er sich über umfangreiche Upgrades an seinem Auto freuen. Das neue Mercedes-Auto nähert sich damit denen von Ferrari und Red Bull an. So wurde ein neuer Flügel an der Unterseite des Chassis eingeführt, der die Aerodynamik des Boliden verbessern soll.

Formel 1 2022 Großer Preis von Spanien Länge der Strecke: 4,675 km Runden: 66 Renn-Distanz: 307,104 km

Formel 1: Mercedes und Lewis Hamilton schöpfen mit Upgrades neue Hoffnung

Dementsprechend viel Hoffnung macht sich das Mercedes-Lager nun auf bessere Ergebnisse als zu Beginn der Saison. „Wir haben erst das fünfte Rennen hinter uns, da darfst du überhaupt nichts abschreiben, da kann es auch wieder in unsere Richtung schwingen. Und punktemäßig sind wir noch nicht dramatisch hinten“, gab sich Teamchef Toto Wolff gegenüber oe24 optimistisch. In Barcelona wird sich zeigen, wie gut die Updates am Auto greifen und vor allem, ob sich das sogenannte Porpoising, also das „Hoppeln“ des Autos, verbessert.

Ähnlich viel Hoffnung auf bessere Tage dürfen sich Sebastian Vettel und Aston Martin machen. Auch der Heppenheimer kann sich über große Upgrades an seinem AMR22 freuen. Seitenkasten und Unterboden wurden stark überarbeitet. Zwar kursierten ursprünglich Gerüchte, die Updates würden vorerst nur für einen Fahrer angewendet werden können, jedoch will Motorsport-Total erfahren haben, dass beide Piloten mit dem neuen Auto fahren können. Zusammen haben Vettel und Teamkollege Lance Stroll nur sechs Punkte einfahren können. Zu wenig für die Ansprüche des Rennstalls.

Großer Preis von Spanien: Mick Schumacher will endlich Punkte einfahren

Davon kann auch Mick Schumacher im Haas ein Lied singen. Gemeinsam mit Nicholas Latifi ist er der einzige Pilot im Fahrerfeld, der noch keinen einzigen Saisonpunkt sammeln konnte. Dabei ist das Auto deutlich konkurrenzfähiger als noch in der vergangenen Saison. In Miami scheiterte das deutsche Talent besonders bitter an einer Top-10-Platzierung. So räumte er ausgerechnet seinen guten Kumpel Vettel ab, der den Grand Prix danach aufgeben musste. Schumacher, aufgrund einer Zeitstrafe virtuell auf Platz acht liegend, verlor einige Plätze und damit auch die ersten Saisonpunkte.

In Barcelona wird es dank der Neuerungen der anderen Teams nicht einfacher, an Punkte zu kommen. Haas-Teamchef Günther Steiner kündigte längst an, noch keine Verbesserungen am Auto vornehmen zu wollen: „Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied bei den einzelnen Autos sein wird und was sie bringen werden, aber wir haben uns entschlossen, mit den Upgrades noch etwas zu warten.“ Vielleicht klappt es ja trotzdem in Barcelona mit etwas Zählbarem.

Formel 1 live: Wer überträgt den Großen Preis aus Spanien im TV?

Auch der Große Preis von Spanien wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Im Free-TV sind in diesem Jahr leider nur vier Rennen zu sehen, zuletzt der Grand Prix aus Imola. Sky zeigt alle Trainings, das Qualifying, das Rennen und teilweise sogar Pressekonferenzen live auf dem Sender Sky Sport F1 HD.

Es moderiert wie gewöhnlich Peter Hardenacke mit dem Experten Timo Glock. Reporterin Sandra Baumgartner fängt am Streckenrand die Stimmen der Fahrer und Verantwortlichen ein und Sascha Roos kommentiert das Geschehen.

Großer Preis von Spanien: Wo läuft die Formel 1 im Live-Stream?

Für Sky-Kunden ist die Nutzung von Sky Go, wo alle Sendungen parallel im Stream abrufbar sind, kostenlos. Wer kein gültiges Abonnement hat, kann alternativ Sky Ticket buchen und das Rennen somit gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr verfolgen. Über die jeweiligen Apps kann die Formel 1 über mobile Endgeräte und auf Smart-TVs gestreamt werden.

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV-Sender Live-Stream 20. Mai 2022 14.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 20. Mai 2022 17.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 21. Mai 2022 13.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 21. Mai 2022 16.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket 22. Mai 2022 15.00 Uhr Rennen Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket

Formel 1 im Live-Ticker: Der Große Preis von Spanien auf tz.de

Sollten Fans keine Möglichkeit haben, auf das Programm von Sky zuzugreifen, kann alternativ der Live-Ticker von tz.de geöffnet werden. So verpassen Sie keine wichtige Szene aus Barcelona. (ta)