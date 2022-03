Formel 1 heute im Live-Ticker: Rennen in Bahrain – Ärger bei Mick Schumacher trotz Top-Startplatz

Von: Christoph Klaucke

Die Formel 1 startet am Sonntag in die neue Saison. Wir begleiten das erste Rennen beim Großen Preis von Bahrain im Live-Ticker.

Formel 1: Saisonauftakt beim Großen Preis von Bahrain.

Verfolgen Sie das Rennen in Sakhir ab 16 Uhr im Live-Ticker.

Mick Schumacher holt seinen besten Startplatz der Karriere, Sebastian Vettel fällt mit einer Corona-Infektion aus.

Formel 1: Rennen in Bahrain - die Startaufstellung

1. Leclerc (Ferrari) 2. Verstappen (Red Bull) 3. Sainz (Ferrari) 4. Perez (Red Bull) 5. Hamilton (Mercedes) 6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 7. Kevin Magnussen (Haas) 8. Fernando Alonso (Alpine) 9. George Russell (Mercedes) 10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 11. Esteban Ocon (Alpine) 12. Mick Schumacher (Haas) 13. Lando Norris (McLaren) 14. Alexander Albon (Williams) 15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 17. Nico Hülkenberg (Aston Martin) 18. Daniel Ricciardo (McLaren) 19. Lance Stroll (Aston Martin) 20. Nicholas Latifi (Williams)

Sakhir - Die Formel 1* startet in die neue Saison. Los geht‘s am Sonntag (16 Uhr) mit dem Großen Preis von Bahrain. Mit dem Rennen im Wüstenstaat soll auch eine neue Ära in der Königsklasse des Motorsports eingeläutet werden. Regeländerungen, speziell was die Aerodynamik der Autos angeht, sollen das Überholen einfacher machen und das Fahrerfeld insgesamt enger zusammenbringen.

Streckenname: Bahrain International Circuit in as-Sachir, Sakhir Streckenlänge: 5,412 km Rennlänge: 308,238 km in 57 Runden Schnellste Runde: 1:30,252 (2004, Michael Schumacher, Ferrari) Rekordsieger: Lewis Hamilton (5)

Formel 1 heute im Live-Ticker: Überraschung im Qualifying - Ferrari vor Mercedes

Einen ersten Vorgeschmack dieser Idee lieferte bereits das mit Spannung erwartete erste Qualifying. Und siehe da: Der Dominator der letzten Jahre Mercedes muss sich vorerst mit der dritten Startreihe begnügen. Lewis Hamilton stellt den Silberpfeil nur auf den fünften Platz. Sein neuer Teamkollege George Russell wurde sogar nur Neunter. „Die Jungs vor uns spielen in einer eigenen Liga“, sagte Rekordweltmeister Hamilton.

Die Pole Position schnappte sich Charles Leclerc im Ferrari, sein Teamkollege Carlos Sainz ist Dritter. „Für das Team ist das eine tolle Belohnung. Das ist gut für uns, für die Tifosi und vielleicht auch die gesamte Formel 1“, sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. „Das ist ein Schub für den Rest der Saison.“ Weltmeister Max Verstappen im Red Bull ist Zweiter, Teamkollege Sergio Perez Vierter.

Formel 1: Mick Schumacher hadert trotz bestem Startplatz seiner Karriere. © Carl Bingham/Imago

Formel 1 heute im Live-Ticker: Mick Schumacher holt besten Startplatz seiner Karriere

Für Leclerc ist es die zehnte Karriere-Pole, seine erste hatte er 2019 ebenfalls in Bahrain geholt. Vielleicht kann der Monegasse mit dem starken Ferrari-Motor sogar seinen dritten Formel-1-Sieg holen. Einen Ferrari-Motor im Rennwagen hat auch Mick Schumacher. Der 22-Jährige fährt in seiner zweiten Formel-1-Saison zwar noch nicht in der roten Göttin wie einst sein Vater Michael Schumacher, dafür aber in einem verbesserten Haas.

Mick Schumacher startet von Platz zwölf. Das ist sein bestes Qualifikationsergebnis, trotzdem war er nicht zufrieden. Ihm seien „ein paar Fehler passiert auf der letzten Runde“, klagte er. Schumacher nimmt dennoch seine ersten Formel-1-Punkte ins Visier. Sein neuer Teamkollege Kevin Magnussen überraschte sogar mit dem siebten Rang. „Ich glaube, es wird ein spannendes Jahr für uns“, sagte Haas-Teamchef Günther Steiner.

Formel 1 heute im Live-Ticker: Vettel fällt mit Corona aus - Hülkenberg übernimmt

Sebastian Vettel fällt mit einer Corona-Infektion aus. Für den Heppenheimer kommt Nico Hülkenberg zu seinem Comeback. Als 17. ließ der Rheinländer in der Qualifikation sogar seinen Aston-Martin-Teamkollegen Lance Stroll hinter sich. „Natürlich sind wir mit Platz 17 nicht zufrieden, aber persönlich bin ich schon glücklich“, sagte Hülkenberg, der vor 17 Monaten letztmals in einem Formel-1-Wagen gefahren war.

Er habe „einige saubere Runden ohne Fehler hinlegen" können, obwohl er kaum Erfahrung hatte. „Ich werde jede Runde im Auto genießen." Verfolgen Sie den Formel-1-Auftakt in Bahrain hier im Live-Ticker. (ck/dpa)