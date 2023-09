Formel 1 im Live-Ticker: Verstappen in Japan vor nächstem Geniestreich

Von: Luca Hartmann

Die Formel 1 ist am Wochenende zu Gast in Japan. Max Verstappen geht einmal mehr von der Pole Position ins Rennen. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Formel 1: Großer Preis von Japan, Sonntag, 7 Uhr (MESZ)

Max Verstappen uneinholbar: Weltmeister dominiert Qualifying

Suzuka – Der gereizte Löwe schlägt zurück - und wie! Nach der Entzauberung seines Red-Bull-Teams in Singapur hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Qualifying zum Großen Preis von Japan die Verhältnisse eindrucksvoll zurechtgerückt und die Konkurrenz auf einer einzigen Runde vorgeführt. Ferrari und Mercedes waren chancenlos, sein Teamkollege Sergio Perez wieder mal heillos unterlegen, selbst die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris auf den Rängen zwei und drei mussten mehr als eine halbe Sekunde auf einer Runde schlucken.

Formel 1: Großer Preis von Japan – die Startaufstellung

1 Verstappen 2 Piastri 3 Norris 4 Leclerc 5 Perez 6 Sainz 7 Hamilton 8 Russell 9 Tsunoda 10 Alonso 11 Lawson 12 Gasly 13 Albon 14 Ocon 15 Magnussen 16 Bottas 17 Stroll 18 Hülkenberg 19 Zhou 20 Sargeant

Formel 1 im Live-Ticker: Verstappen in Japan wieder der Favorit

„Ich habe bis ans Limit gepusht, das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Verstappen, der nach Rang fünf in der Vorwoche etwas beweisen wollte. Und der Abstand zu den Verfolgern? „Den habe ich wahrgenommen. Ist schon eine ganz schöne Menge“, kommentierte Verstappen lachend. In der Pressekonferenz gab er seinen Kritikern einen mit: „Wir hatten ein schlechtes Wochenende in Singapur. Natürlich fangen die Leute dann an zu sagen: ‚Das liegt alles an den technischen Richtlinien‘. Ich denke, die können sich verziehen.“

Singapur habe dem gesamten Team „in den Knochen gesteckt - vor allem ihm. Hier hat er bewiesen, dass das Auto sehr gut ist, das Team sehr gut ist, aber er der Allerbeste ist“, freute sich Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Sky-Mikrofon: „Es ist wieder alles im Lot.“

Formel 1 in Japan: McLaren überrascht im Qualifying

Die größte und womöglich einzige Chance der McLaren-Jungstars Piastri, der mit Startplatz zwei sein bestes Qualifying-Ergebnis erzielte, und Norris dürfte beim Start liegen. „Natürlich versucht man zu überholen“, erklärte der 22-jährige Australier Piastri fast kleinlaut. McLaren-Boss Zak Brown wagte sich etwas mehr aus der Deckung: „Wir wollen vor ihn kommen und ihm das Leben schwer machen.“

Doch wie soll das gehen? Verstappen dominierte in Japan jedes Training, ehe er im Qualifying seine große Show hinlegte. Der 25-Jährige distanzierte bei der Fahrt zu seiner 29. Pole Position in der Formel 1 seinen Teamkollegen Perez, der Fünfter wurde, auf nur einer Runde um 1,5 Sekunden. Eingerahmt wird der Mexikaner beim Start am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) von den Ferrari von Charles Leclerc auf Rang vier und Singapur-Sieger Carlos Sainz auf Position sechs. Der Emmericher Nico Hülkenberg geht im Haas von Startplatz 18 ins Rennen, seit fast drei Monaten wartet der 36-Jährige auf WM-Punkte.

Max Verstappen beim Training in Suzuka. © Toru Hanai/AP

Formel 1: Sargeant-Crash im Quali

Im ersten Qualifying-Abschnitt war die Einheit nach einem schweren Crash von Williams-Pilot Logan Sargeant lange unterbrochen. Der US-Amerikaner blieb unverletzt, gab aber keine gute Bewerbung für eine Vertragsverlängerung ab. Als erster Kandidat für seine Ablösung zur Saison 2024 gilt mittlerweile der Brasilianer Felipe Drugovich, Mercedes-Ersatzpilot Mick Schumacher hofft zumindest noch auf eine weitere Chance in der Formel 1.

Red Bull, das die ersten 14 Rennen der Saison bis zum Lauf in Singapur gewann, kann am Sonntag und damit bereits im siebtletzten Grand Prix des Jahres die Konstrukteurs-WM perfekt machen. Red Bull muss hierzu mindestens einen Punkt mehr ergattern als der erste Verfolger Mercedes und darf maximal 23 Zähler auf den WM-Dritten Ferrari einbüßen. Das sei recht wahrscheinlich, kommentierte Marko nach Verstappens Qualifying-Show süffisant.

Verstappen in der Formel-1-Fahrerwertung schon fast uneinholbar

Verstappen hat in der Fahrerwertung 151 Punkte Vorsprung auf Perez, seinen dritten Titel in Folge kann der 25-Jährige bei idealem Verlauf bereits beim folgenden Grand Prix am 8. Oktober in Losail/Katar feiern. (sid)