Ferrari beendet Red-Bull-Siegesserie der Formel 1 - ein Singapur-Krimi auf den letzten Metern

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startete am Sonntag (17.09) in Singapur. Carlos Sainz beendet die Siegesserie von Red Bull und ein Rookie überrascht alle. Das Rennen hier zum Nachlesen.

Update vom 17. September, 16:28 Uhr: Liam Lawson ist vermutlich die Überraschung des Tages! In Zandvoort wurde er das erste Mal eingesetzt, um Daniel Ricciardo mit seiner gebrochenen Hand zu ersetzen. Jetzt hat er sogar seine ersten Punkte eingefahren und das in Singapur! Der CEO von AlphaTauri hat nach dem Rennen bei Sky gesagt, dass sich der Neuseeländer damit definitiv ein Cockpit für die nächste Saison verdient hat. Trotzdem - Daniel Ricciardo soll ab Katar wieder im Auto sitzen.

Endstand beim Großen Preis von Singapur

1. Sainz 2. Norris 3. Hamilton 4. Leclerc 5. Verstappen 6. Gasly 7. Piastri 8. Perez 9. Lawson 10. Magnussen 11. Albon 12. Zhou 13. Hülkenberg 14. Sargeant 15. Alonso DNF Russell DNF Bottas DNF Ocon DNF Tsunoda DNS Stroll

Update vom 17. September, 16:20 Uhr: Es ist das erste Mal in der Saison 2023, dass kein Red Bull gewinnt! Ferrari konnte im 15. Rennen der Saison die Siegessträhne beenden. Carlos Sainz gewinnt in Singapur und holt sich seinen zweiten Sieg überhaupt in der Formel 1. Auch auf dem Podium sucht man einen Max Verstappen oder Sergio Perez vergebens. Diesmal reichte es nur für P5 und P8.

Carlos Sainz feiert seinen Sieg in Singapur. © IMAGO/Zak Mauger/LAT Images

Großer Preis von Singapur: Ein Krimi auf den letzten Metern

Runde 62/62: ES IST DIE LETZTE RUNDE HIER IN SINGAPUR. Sainz ist weiterhin vorne und kann Norris etwas in Schuss halten. RUSSELL FÄHRT IN DIE BANDE UND SORGT FÜR DEN FEHLER AUF DEN LETZTEN METERN. DAMIT IST ER RAUS AUS DEM RENNEN UND WEG VOM PODIUM. SAINZ FÄHRT UM DIE LETZTE KURVE UND SCHNAPPT SICH DEN SIEG IN SINGAPUR!

Runde 61/62: Die beiden Mercedes kämpfen jetzt aber auch so langsam mit ihren Reifen und rutschen etwas. Sainz kann sich wieder etwas von Norris lösen, aber so einen spannenden Kampf um den Sieg hatten wir lange nicht mehr! Verstappen ist derweil übrigens hinter Leclerc gelandet und wird vermutlich auf P5 durchs Ziel fahren!

Runde 60/62: Norris ist im DRS-Fenster von Sainz, Russell von Norris und Hamilton von Russell. Es ist sooo eng und Sainz hat eben schon durchgegeben, dass er keinen Grip mehr auf den Vorderreifen hat.

Runde 59/62: Wir hatten gerade gelb im zweiten Sektor, weil sich Albon dort gedreht hatte! Aber der Thailänder konnte wieder weiterfahren und die Strecke ist wieder frei. Norris und Russell kämpfen jetzt um P2. Sainz freut sich, der fährt nämlich etwas davon. Hamilton will unbedingt an Russell vorbei...

Runde 58/62: Ein richtiger Krimi unter den ersten Vier! Lando ist im DRS von Sainz. Aber auch Hamilton ist an Russell super nah dran und fährt die schnellste Runde. Russell will aber natürlich an Norris vorbei auf P2. Bisher ist noch nicht sicher, wer hier wirklich als Sieger rausgeht!

Lando Norris verteidigt seinen zweiten Platz gegen Russell und Hamilton. © IMAGO/RACE DPPI/Panoramic

Formel 1 in Singapur: Großer Kampf um den ersten Platz

Runde 56/62: Noch sechs Runden in Singapur! Russell kommt in großen Schritten auf Norris zu und will seinen zweiten Platz wieder haben. Sainz kämpft derweil um seinen ersten Platz in diesem Rennen und will den Sieg unbedingt nach Hause fahren!

Runde 54/62: Russell hat es an Leclerc vorbei geschafft und ist jetzt auf dem Podium und auch Hamilton hat die Chance genutzt und den Monegassen überholt. Jetzt müssen die zwei Mercedes sich noch Norris vornehmen.

Runde 51/62: Russell und Hamilton kommen Leclerc immer näher! Mit den neuen medium Reifen haben sie auch einen eindeutigen Vorteil. Verstappen ist jetzt auch an Liam Lawson vorbei - der Mann, der ihn gestern quasi ins Aus nach Q2 befördert hat.

Runde 47/62: Kurzer Schock bei Alonso, der stand gerade kurz in Sektor drei an der Bande. Konnte jedoch zum Glück wieder weiterfahren. Verstappen freut sich übrigens, dass doch noch so viele in die Box gekommen sind - denn er ist mittlerweile auf P10 vorgefahren und damit offiziell in den Punkten.

Runde 45/62: Das virtuelle Safety-Car ist wieder vorbei und beide Mercedes waren unter den Bedingungen noch einmal in der Box um sich medium Reifen zu holen. Könnte gut sein, wenn sie es an Norris und Leclerc vorbei schaffen! Ansonsten wird Russell zwei Positionen verlieren.

Boxenstopp bei Nico Hülkenberg in Singapur. © IMAGO/Andy Hone / LAT Images

Großer Preis von Singapur: Ocon sorgt für gelbe Flagge & virtuelles Safety-Car

Runde 43/62: VIRTUELLES SAFETY-CAR! OCON STEHT IN SEKTOR EINS UND SEIN AUTO BEWEGT SICH KEINEN ZENTIMETER MEHR. WIE ÄRGERLICH FÜR VERSTAPPEN UND PEREZ, DIE GERADE ERST BEIM BOXENSTOPP WAREN.

Runde 41/62: Auch Verstappen ist in die Box gekommen und auf P15 wieder rausgekommen. Punkte wirds für beide Red Bulls heute wahrscheinlich nicht mehr geben!

Runde 39/62: Ocon hat es an Perez vorbei geschafft. Jetzt will es aber auch Alonso wissen! Der Mexikaner wird jetzt richtig nach hinten durchgereicht, er hat einfach gar keinen Grip mehr auf den Reifen. Zum Glück kommt er jetzt endlich in die Box und kann sich neue Reifen holen, mit den Mediums soll er jetzt zu Ende fahren und Perez fällt ans Ende des Felds zurück.

Runde 37/62: Ocon, Perez und Alonso liefern sich gerade den spannendsten Dreikampf des Rennens! Ocon ist an Alonso vorbei, als dieser versucht hatte Perez zu überholen. Dann konterte Perez wieder, aber jetzt ist Ocon super nah dran! Richtig schönes Racing von den Dreien, wow.

Runde 34/62: Fernando Alonso kommt Perez immer näher. Und auch die Autos dahinter werden immer ungeduldiger. Zwischen Magnussen und Gasly ist nur ganz wenig Platz, die zwei kämpfen ziemlich hart miteinander!

Sergio Perez hält das gesamte Mittelfeld auf. © IMAGO/Glenn Dunbar/LAT Images

Formel 1 in Singapur: Spannende Zweikämpfe im Mittelfeld

Runde 32/62: Es sind noch 30 Runden zu fahren und Verstappen sagt, dass es sich momentan so anfühlt, als würde er über Eis fahren. Viel länger kann der Niederländer seine Reifen wohl nicht mehr halten.

Runde 29/62: Perez hält den kompletten mittleren Grid auf! Dahinter stapeln sich quasi die Autos schon - das Crash-Potenzial ist hier gerade ziemlich hoch.

Runde 28/62: Die meisten Fahrer haben beim Safety-Car auf harte Reifen gewechselt. Ziel ist es also, das Rennen jetzt mit diesen durchzufahren. Das könnte für die Red Bull ein riesiger Nachteil werden, denn die müssen auf jeden Fall noch zum Boxenstopp! Der Grid ist ziemlich eng beieinander und beim Boxenstopp gehen mehr als 20 Sekunden flöten! Ob Verstappen und Perez überhaupt in die Punkte fahren können, ist momentan fraglich.

Runde 26/62: Endlich hat es Leclerc am Red Bull vorbei geschafft. Jetzt muss er unbedingt die Zeit zu Hamilton wieder aufholen. Sainz versucht Russell in Schach zu halten, aber der Mercedes ist schnell unterwegs!

Runde 24/62: Leclerc versucht auch an Perez vorbeizukommen, aber schafft es einfach nicht so ganz. Auf der Strecke wurde jetzt das DRS wieder freigegeben und Russell ist gerade im Fenster drin, damit der Flügel umklappt.

Spannende Kämpfe zwischen Verstappen und Russell & Perez und Norris. © IMAGO/RACE DPPI/Panoramic

Großer Preis von Singapur: Großartiger Restart von Sainz

Runde 23/62: Sainz legt einen super Restart hin! Überrascht Verstappen und fährt ihm direkt davon. Russell und Verstappen kämpfen ordentlich um P2, aber am Ende lässt der Niederländer dem Briten doch den Vorrang. Auch Perez musste seine Position an Norris abgeben!

Runde 21/62: Schade, für Leclerc lief der Boxenstopp alles andere als gut. Sowohl Russell, als auch Norris sind an ihm vorbei. Da ist genau das passiert, was Leclerc am Anfang per Funk durchgegeben hatte! Alonso wird außerdem eine Strafe bekommen, weil er die Kurve zur Box nicht richtig bekommen hat und mit allen vier Rädern aus der Linie gekommen ist! Verstappen freut sich momentan, der ist nämlich auf P2, hinter Sainz gelandet durch das Safety-Car

Runde 19/62: Logan Sargeant ist gerade mit seinem Frontflügel in die Bande gefahren und schleppt jetzt einen Teil seines Autos unter den Reifen und dem Unterboden mit. Jetzt gibt es außerdem das Safety-Car, weil zu viele Teile von Sargeant auf der Strecke liegen. Aber das Safety-Car kann außerdem den Ferrari helfen.

Runde 17/62: Für Hülkenberg geht es auf P10 um einen Punkt in der Fahrer-WM. Aber hinter ihm drückt Pierre Gasly ordentlich aufs Gas und befindet sich momentan im DRS-Fenster. Kollege Magnussen kann an Verstappen auf P8 nicht richtig dran bleiben.

Runde 15/62: Russell. Norris und Hamilton sind gerade ziemlich dicht beieinander und sie kommen auch Leclerc immer näher! Der soll mittlerweile drei Sekunden zwischen sich und Sainz bringen. Der Monegasse macht jedoch klar, dass er damit am Ende von Russell & Co. überholt wird!

Max Verstappen führt das Mittelfeld in Singapur an. © IMAGO/Jake Grant/LAT Images

Formel 1 in Singapur: Verstappen kämpft sich nach vorne im Feld

Runde 12/62: Sainz hat mittlerweile ein paar Meter zwischen sich und Leclerc gebracht, der Monegasse ist jetzt nicht mehr im DRS-Fenster drin. Verstappen versucht auf P8 näher an Esteban Ocon dranzukommen. Er will unbedingt aufs Podium drauf!

Runde 9/62: Die beiden Ferrari können sich nach neun Runden schon etwas von den Mercedes absetzen. Mehr als zwei Sekunden trennen Leclerc und Russell voneinander. Allerdings scheinen sich Sainz und Leclerc intern nicht so ganz einig zu sein, wer nach vorne gehört. Da wird ein wenig untereinander gekämpft...

Runde 6/62: Hamilton hat jetzt doch für Norris Platz gemacht und seine Position zurückgegeben. Magnussen versucht Verstappen weiterhin hinter sich zu halten. In einer Kurve kann der Niederländer dann aber doch am Haas vorbeiziehen und ist mittlerweile auf P8.

Runde 4/62: Norris beschwert sich über Funk darüber, dass Hamilton die Position nicht zurückgeben will. Charles Leclerc schnappt sich derweil die schnellste Rennrunde, er ist unter den ersten zehn der einzige mit weichen Reifen. Und Verstappen liefert sich mit Magnussen einen kleinen Kampf! Einfach so scheint er am Haas jedenfalls nicht vorbeizukommen.

Runde 2/62: Tsunoda ist schon raus! Nach gerade mal zwei Runden musste der Japaner sein Auto abstellen - das Safety-Car bleibt jedoch aus, weil er direkt von der Strecke fahren konnte. Sieht nach einem technischen Defekt aus!

Max Verstappen beim Start in Singapur - will direkt an Hülkenberg vorbei. © IMAGO/Andy Hone/ LAT Images

Großer Preis von Singapur: Ferraris legen grandiosen Start hin

Runde 1/62: DIE LICHTER SIND AUS UND DAS RENNEN IN SINGAPUR GEHT LOS! GUTER START VON DEN FERRARIS! CAHRLES LECLERC ZIEHT DIREKT AN GEORGE RUSSELL VORBEI UND KLEMMT SICH HINTER SAINZ. HAMILTON MUSSTE DIREKT EINMAL EINEN NOTAUSGANG NEHMEN UND DRÄNGELT SICH DANN ETWAS NACH VORNE, AN RUSSELL VORBEI. DEM GEFÄLLT DAS GAR NICHT! MAX VERSTAPPEN HAT DIREKT EINE POSITION GUT GEMACHT UND IST SCHON AUF P10.

Update vom 17. September, 13:49 Uhr: Keine 15 Minuten mehr, bis das Rennen in Singapur startet! Vor Ort gab es gerade noch eine kurze Schweigeminute, wegen der letzten Umweltkatastrophen in Libyen und Marokko.

Update vom 17. September, 13:26 Uhr: Besonders Liam Lawson sorgte mit seiner Leistung im Qualifying für große Überraschungen. Mittlerweile ist der Neuseeländer auch im Kampf um ein richtiges Cockpit im AlphaTauri in 2024. Eigentlich war Team-Chef Franz Tost sich mit Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo für das nächste Jahr sehr sicher, aber mit Lawsons Leistung hat sich das nochmal geändert. Der Kampf und die zwei Cockpits ist damit offiziell eröffnet!

Erstmeldung vom 17. September, 13:00 Uhr: Das Rennen startet in einer Stunde und wie Sky vor Ort berichtet, scheinen einige dunkle Wolken auf die Strecke zu ziehen. Regenrennen gab es diese Saison bereits einige und für manche Fahrer - ganz besonders Max Verstappen - würde der Regen gerade richtig kommen!

Liam Lawson hat Verstappen den Einzug in Q3 verbaut. © IMAGO/HOCH ZWEI

Formel 1 in Singapur: Hülkenberg schlägt Verstappen im Qualifying

Singapur - Der Großteil der Fans erwartete Max Verstappen auf der Pole-Position beim Formel-1-Qualifying. Aber der Red Bull schien schon das gesamte Wochenende in Singapur große Probleme zu haben. Bereits in den Freien Trainings zeigte sich, dass Verstappen und Sergio Perez nicht mit der Pace der anderen Fahrer mithalten konnten. Im Qualifying wurde es dann richtig schlimm! In Q2 war Schluss für beide Red Bulls. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir um die Pole mitfahren werden, aber dass es so schlecht läuft, hab ich nicht gedacht. Ich denke nicht, dass ich morgen um den Sieg mitfahren kann“, erzählte der Niederländer Sky.

Verstappen startet von P11 und Teamkollege Perez von P13. Wegen drei Vorfällen musste der Niederländer hinterher sogar noch zu den Stewards, kam aber mit einer Verwarnung und Geldstrafe davon. Viel besser lief es für Haas. Sowohl Nico Hülkenberg, als auch Kevin Magnussen schafften es in Q3 und starten alle beide vor den Red Bulls. Besonders bitter: Ausgerechnet Rookie Liam Lawson, der gerade Daniel Ricciardo im AlphaTauri ersetzt, beförderte Max Verstappen ins Aus in Q2 und startet beim Rennen von P10.

Lance Stroll kann nach seinem Crash noch ganz normal aussteigen. © IMAGO/Andy Hone / LAT Images

Großer Preis von Singapur: Lance Stroll verpasst das Rennen

Für Aston Martin war das Qualifying auch eher ein Tag zum Vergessen. Zwar konnte sich Fernando Alonso als siebter in der Startaufstellung qualifizieren, aber sein Teamkollege Lance Stroll wird beim Rennen gar nicht erst teilnehmen können. In Q1 geriet ihm sein Auto im Kurveneingang außer Kontrolle und der Kanadier raste mit Highspeed in die Bande. Sein Auto war danach nur noch ein Bruchteil von dem, was es eigentlich sein sollte. Reifen und Teile des Autos flogen auf die Strecke.

Stroll konnte zwar nach diesem Horror-Crash einfach so aus seinem Auto aussteigen und schien nicht verletzt zu sein. Trotzdem wurde er medizinisch versorgt. Sonntagmorgen kam dann die böse Überraschung für Fans und Aston Martin: Lance Stroll wird am Rennen nicht teilnehmen können, er merke den Aufprall immer noch im ganzen Körper. Auch Team-Chef Mike Krack halte das für die richtige Entscheidung: „Unsere Priorität ist jetzt, dass die Genesung zwar schnell, aber komplett abläuft. Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, dass er dieses Rennen aussetzen wird.“ Für ihn wird es auch keinen Ersatzfahrer geben - die Entscheidung des Ausfalls war zu kurzfristig. Das Rennen startet um 14 Uhr (MESZ). (lhe)