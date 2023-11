Formel 1 live im TV und Stream: Hier sehen Sie den Großen Preis von Las Vegas

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Die Formel 1 gastiert am Wochenende in Las Vegas. Wie Sie live im TV und Stream dabei sein können, verraten wir Ihnen hier.

Las Vegas – Die Formel-1-Saison trudelt dem Ende entgegen, da trifft es sich gut, dass es beim vorletzten Saisonrennen nun wirklich nicht um Sportliches geht. Las Vegas sperrt seine größten Straßen für Weltmeister Max Verstappen und die geschlagenen Gegner, die Boliden rasen erstmals über den weltberühmten Strip.

Laut den Machern der Königsklasse ist dieser Grand Prix wahlweise die „Greatest Show on Earth“ oder zumindest das weltweit größte Ereignis des Jahres 2023. Am Sonntagmorgen deutscher Zeit (07.00 Uhr/Sky) geht es los, im Neon-Paradies wird natürlich unter Flutlicht gefahren.

Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Las Vegas live im TV und Stream?

Das Formel-1-Rennen in Las Vegas startet in Deutschland am Sonntag, dem 19. November um 7 Uhr (MESZ) .

in startet in Deutschland am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Rennen in Las Vegas liegen beim Pay-TV-Sender Sky .

liegen beim Pay-TV-Sender . Auch die Freien Trainings und Qualifying werden exklusiv bei Sky gezeigt.

gezeigt. Das Rennwochenende ist zudem im Livestream bei Sky Go und Wow zu sehen.

Formel 1 in Las Vegas – ist das eine Premiere?

Nicht so ganz, aber irgendwie schon. Die Rennserie war bereits 1981 und 1982 zu Gast, vergleichbar war das nicht. Die Autos rumpelten über eine unebene Rennstrecke auf dem Parkplatz des Caesars Palace, bei Tageslicht wirkt Las Vegas ohnehin eher unglamourös, dazu kamen dann noch Wüstensand und Hitze. In den Listen der schlimmsten Formel-1-Strecken hält sich dieser Kurs bis heute hartnäckig auf den vorderen Plätzen.

Die Formel 1 gastiert zum ersten Mal seit 1982 wieder in Las Vegas. © IMAGO/Alex Penfold ©2021 Courtesy of

Also alles anders im Jahr 2023?

In jeder Hinsicht, ja. „Wir wollten kein Parkplatz-Rennen, es sollte ein Wahrzeichen-Rennen werden“, sagte Streckenarchitekt Carsten Tilke dem SID: „Jetzt fahren wir 1,8 Kilometer über den Strip.“ Der Las Vegas Boulevard ist nun also Schauplatz dieses Großen Preises, die Autos rasen unter anderem vorbei an den weltberühmten Casinos Mirage, Caesars Palace und Bellagio. Später wird auch die Sphere umrundet, die kugelrunde, ganz neue, in LED-Platten gehüllte Veranstaltungshalle. Auf 6,2 Kilometern geht es durch die Stadt, Geschwindigkeiten von bis zu 340 km/h sollen dabei erreicht werden, schneller wird es nur in Monza.

Geht es denn nur um die Show?

Es geht in erster Linie um Marketing, das geben die Macher auch ziemlich offen zu. Diesen Grand Prix zu realisieren sei die „Besteigung des Mount Everest“, sagt etwa Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: „Was Marketing angeht, blasen wir damit alles weg, was wir bisher gemacht haben.“ Mit den Rennen in Austin und Miami bildet Las Vegas nun eine amerikanische Trilogie, der US-Markt, lange Zeit so verzweifelt umworben, ist spätestens jetzt weit geöffnet. Gemacht ist dieses Event aber natürlich auch für den Rest der Welt. Erstmals seit fast 40 Jahren findet ein Rennen der Königsklasse an einem Samstag statt, 22.00 Uhr Ortszeit, so spät startete bislang kein Grand Prix. Nur so ließen sich gleich zwei Wünsche umsetzen: Ein Flutlicht-Rennen in Vegas, das zu einer annehmbaren Sendezeit im Kernmarkt Europa läuft. Um 07.00 Uhr deutscher Zeit gehen am Sonntag die roten Ampeln aus. Das Qualifying beginnt gar erst um Mitternacht (09.00 Uhr MEZ am Samstag).

Und was ist mit dem Rennsport?

Es ist wie immer mit Stadtkursen, das Layout ist abhängig von den Gegebenheiten – die langen Geraden und langsamen Kurven sollten Überholmanöver aber eigentlich begünstigen. Mit Blick auf das Sportliche gibt es allerdings ein anderes Problem: Die Formel 1 hatte bei den Planungen nicht bedacht, dass eine Winternacht in Las Vegas ziemlich kalt ist. Nun liegt dieser Grand Prix aber mitten im November, gefahren wird bei tiefster Dunkelheit, die Temperaturen könnten gar einstellig sein. Die Autos und vor allem die Reifen sind das nicht gewohnt, die Piloten fürchten schon eine Rutschpartie ohne jeglichen Grip. Das kälteste Rennen der Geschichte fand übrigens 1978 in Kanada statt, damals zeigte das Thermometer 5 Grad an. Ganz so kalt wird es am Wochenende wohl nicht. (sid/kk)