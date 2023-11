Formel 1 live im TV und Stream: Hier sehen Sie den Großen Preis von Abu Dhabi

Von: Jannek Ringen

Die Formel 1 gastiert am Wochenende in Abu Dhabi. Wie Sie live im TV und Stream dabei sein können, verraten wir Ihnen hier.

Abu Dhabi – Der Abschluss der Formel-1-Saison steht bevor und die Fahrer duellieren sich am Wochenende ein letztes Mal für dieses Jahr beim Großen Preis von Abu Dhabi. Wie immer geht Max Verstappen, der die Konkurrenz in diesem Jahr eindrucksvoll deklassieren konnte, als großer Favorit auf den Sieg an den Start.

Auf ein spannendes WM-Finale – wie es 2021 stattfand, als Verstappen Lewis Hamilton in der letzten Rennrunde überholte und erstmals Weltmeister wurde – müssen die Fans in diesem Jahr verzichten, denn der Niederländer steht bereits seit längerem als Weltmeister fest.

Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Abu Dhabi live im TV und Stream?

Das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi startet in Deutschland am Sonntag, dem 26. November um 14 Uhr (MESZ) .

liegen beim Pay-TV-Sender . Auch die Freien Trainings und das Qualifying werden exklusiv bei Sky gezeigt.

gezeigt. Das Rennwochenende ist zudem im Livestream bei Sky Go und Wow zu sehen.

Rekordjäger Max Verstappen pulverisiert die Bestmarken

Die Formel-1-Saison 2023 wurde vom österreichischen Rennstall Red Bull komplett dominiert. Von den bisherigen 21 Rennen gewann das Team um Max Verstappen und Sergio Perez 20. Lediglich in Singapur musste man sich Carlos Sainz im Ferrari geschlagen geben.

Dabei ist der niederländische Weltmeister Verstappen in dieser Saison auf einer atemberaubenden Rekordjagd. Der 26-Jährige gewann bisher 18 Rennen und dominiert die Königsklasse des Motorsports nach Belieben. Selten gab es einen derart überlegenen Fahrer in der Geschichte der Formel 1.

Jagd auf Verstappen: Hamilton und Co. wollen neu angreifen

Und während sie bei Red Bull nach all den Siegen und Rekorden zuletzt die Auszeit auch in vollen Zügen genießen können, müssen sich die abgehängten Konkurrenten im Winter vor allem fragen: Wie können wir diesen Verstappen endlich wieder einmal einholen? Auf Regeländerungen seitens der Formel 1 zum Einbremsen des Niederländers brauchen Mercedes und Ferrari erst einmal nicht hoffen.

Ferrari und Mercedes mit Rekordchampion Lewis Hamilton hatten diese Saison ähnliche Probleme. Doch Ex-Weltmeister Nico Rosberg traut zumindest seinem Ex-Team zu, die Königsklasse wieder spannender zu machen. „Ich glaube an die Fähigkeiten von Mercedes, weil ich dort war. Ich weiß, wie stark sie sind. Es sind immer noch die gleichen Leute“, sagte der Deutsche zuletzt der Daily Mail: „Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Hamilton nächstes Jahr wieder um den Titel kämpfen kann.“ (jari/SID)