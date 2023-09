Formel 1 live im TV und Stream: Hier läuft der Große Preis von Japan

Von: Jan Oeftger

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Suzuka. So können Sie den Großen Preis von Japan live im Fernsehen verfolgen.

Suzuka – Bereits seit 1987 gehört der Große Preis von Japan zum Rennkalender der Formel 1. Am Wochenende ist es wieder so weit und die schnellsten Fahrer der Welt messen sich auf der japanischen Rennstrecke. Max Verstappen wird alles dafür geben, seinen ohnehin großen Vorsprung noch einmal auszubauen.

Das Formel-1-Rennen in Japan startet am Sonntag, dem 24. September um 7 Uhr (MEZ) .

in startet am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Rennen in Ungarn liegen beim Pay-TV-Sender Sky.

Verstappen und Red Bull liegen klar in Führung

Aktuell dominiert Red Bull die Formel 1. Verstappen führt die Fahrerwertung mit 374 Punkten an und hat damit über 150 Punkte mehr als sein zweitplatzierter Teamkollege Sergio Perez. Demnach führt Red Bull auch in der Teamwertung deutlich. Erster Nicht-Red-Bull-Pilot in der Gesamtwertung ist Rekord-Champion Lewis Hamilton. Der Brite konnte in diesem Jahr allerdings noch kein Rennen für sich entscheiden.

Deutschen Fahrern liegt die Strecke in Japan traditionell. Mit Michael Schumacher ist einer von ihnen Rekordsieger. Sechsmal konnte er den Großen Preis von Japan gewinnen. Sebastian Vettel kommt dort auf vier Siege und auch Nico Rosberg konnte schon triumphieren.

Auf der Rennstrecke in Suzuka könnte Verstappen seinen Vorsprung weiter ausbauen. © IMAGO/HOCH ZWEI

Fahrerwertung vor dem GP von Japan 1. Max Verstappen 374 Punkte 2. Sergio Perez 223 Punkte 3. Lewis Hamilton 180 Punkte 4. Fernando Alonso 170 Punkte 5. Carlos Sainz Jr 142 Punkte

Hamilton gewann in Japan schon fünfmal

Letzte Saison entschied Favorit Verstappen das Rennen für sich. Hamilton holte sich in Japan sogar schon fünfmal den Sieg. Neben diesen beiden Rennfahrern standen aus dem diesjährigen Fahrerfeld auch Valtteri Bottas und Fernando Alonso in Japan schon ganz oben auf dem Podest.

Für Zuschauer und Zuschauerinnen aus Europa wird es eine ungewohnte Startzeit sein. Das Rennen beginnt um 7 Uhr unserer Zeit. In Japan ist es dann schon 14 Uhr. (jo)