Andreas Seidl (Formel 1): Alle Infos zum Teamchef von McLaren – er kommt aus Bayern

McLaren-Teamchef Andreas Seidl © Sebastian Gollnow / dpa

Teamchef Andreas Seidl ist derzeit für McLaren zuständig. Unter seiner Leitung konnte das Team in der Formel 1 wieder zurück an die Spitze klettern.

Passau – Hier in dieser niederbayerischen Stadt wurde Andreas Seidl am 6. Januar 1976 geboren. Er ist Motorsportingenieur und -manager. Des Weiteren ist er derzeit als Teamchef von McLaren in der Formel 1 tätig. Davor war er der Teamchef des Porsche LMP1-Programms.

Formel-1-Teamchef Andreas Seidl und die ersten Stationen seiner Karriere

Andreas Seidl absolvierte ein Studium an der Technischen Universität München. Er erlangte ein Diplom im Maschinenbau. Doch sein Lebenslauf ist vor allem geprägt durch den Rennsport. Noch vor Abschluss seines Studiums war er von 2000 bis 2009 in der Formel 1 für BMW tätig. Er koordinierte die Test- und Renneinsätze, bis BMW seine Formel-1-Aktivitäten einstellte. Danach fokussierte sich der Autohersteller auf das Comeback bei den Deutschen Tourenwagen-Meisterschaften. Andreas Seidl leitete dieses Comeback von 2012 bis 2013. Mit Bruno Spengler als Fahrer holte er in diesem Rahmen den Titel.

Im Anschluss trat Andreas Seidl im Jahr 2013 in den Porsche LMP1-Kader ein. 2014 wurde er zum Teamchef ernannt. Als solcher war er unter anderem für den technischen Einsatz der Fahrzeuge sowie für das Organisatorische verantwortlich. 2017 wurde das Programm eingestellt. Trotzdem war Seidl weiterhin für die Motorsportsparte von Porsche aktiv. Beispielsweise baute er ein Formel-E-Team auf. Die nächste Station seiner Karriere leitete sich am 10. Januar 2019 ein, als er von McLaren zum Teamchef seines Formel-1-Teams ernannt wurde.

Formel-1-Teamchef Andreas Seidl bei McLaren

Die ersten Kontakte zu McLaren knüpfte Andreas Seidl bereits 2018. Im Zuge des 24-Stunden-Rennens von Le Mans kam er in Kontakt mit McLarens CEO Zak Brown. Zu diesem Zeitpunkt lag das McLaren Team auf den hinteren Plätzen und feierte keine großen Erfolge. Seit 2012 war kein Sieg mehr gelungen. Knapp zwei Jahre nach Ende des LMP1-Programms ernannte Zak Brown im Januar 2019 Andreas Seidl zum offiziellen Chef des McLaren Formel-1-Racing-Teams. Dessen erstes Rennen in seiner neuen Position fand bereits im Februar 2019 statt.

Es handelte sich um ein Rennen im Rahmen eines Test-Events in Barcelona. Schon innerhalb seiner ersten Saison schaffte es der Formel-1-Teamchef, den Rennstall nach vorne zu bringen. Nach langer Zeit hatte er wesentlich dazu beigetragen, dass McLaren wieder vordere Plätze belegte. Dabei, erklärte Andreas Seidl, sei es nicht nur um ein wettbewerbsfähiges Auto gegangen. Vielmehr sei es auch auf eine gute Teamleistung sowie zwei hervorragende Fahrer – in diesem Fall Lando Norris und Carlos Sainz – angekommen. Nur so sei der dritte Platz 2020 gelungen. Seit 2021 fährt Sainz für Ferrari. Seidl ersetzte ihn mit Daniel Ricciardo.

Formel-1-Teamchef Andreas Seidl und seine größten Erfolge

Andreas Seidl feierte im Laufe seiner Karriere im Motorsport zahlreiche Erfolge. Zu seiner Zeit als Rennleiter in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft holte er für BMW gleich auf Anhieb den Titel. Und auch mit dem LMP1-Programm von Porsche konnte der Formel-1-Teamchef einige Erfolge erzielen. Zu seinen besten Platzierungen gehören unter anderem:

2015: FIA WEC World Champion – Porsche LMP1-Programm

2016: FIA WEC World Champion – Porsche LMP1-Programm

2017: FIA WEC World Champion – Porsche LMP1-Programm

2015: 1. Platz beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans – Porsche

2016: 1. Platz beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans – Porsche

2019: 4. Platz in der Formel 1 – McLaren

2020: 3. Platz in der Formel 1 – McLaren

Andreas Seidl hat weiterhin große Pläne für McLaren. Seine Zuversicht, dass es das Team zurück an die Spitze schaffen kann, ist und war ausschlaggebend für das Comeback der McLaren-Formel-1-Mannschaft.