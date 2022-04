Andreas Seidl: „Wir wollen jedes Rennwochenende kleine Schritte machen“

„Haben wir nicht kommen sehen“: McLaren-Boss Seidl über den Fehlstart in die Formel 1

Teilen

McLaren-Teamchef Andreas Seidl muss den bitteren Saisonauftakt analysieren. © Sebastian Gollnow/dpa

Schlechter hätte die Formel-1-Saison für McLaren kaum beginnen können. Teamchef Andreas Seidl erklärt, jetzt geplant ist.

München - Nur sechs WM-Punkte (durch Lando Norris) nach zwei Rennen, keiner durch Daniel Ricciardo – McLaren erlebte einen Fehlstart in die Formel-1-Saison. Das Interview mit Teamchef Andreas Seidl (46), einem gebürtigen Passauer.

Herr Seidl, eigentlich wollten Sie in diesem Jahr um Podiumsplätze mitkämpfen. Jetzt müssen Sie erklären, warum sie hinterherfahren.



Seidl: Das ist Part of the Game. Das Wochenende in Bahrain war ganz klar eine Enttäuschung, weil wir zu Beginn der neuen Ära mit unserem Auto von Anfang an konkurrenzfähig sein wollten. Jetzt müssen wir unsere Schwächen analysieren und uns überlegen, wie wir so schnell wie möglich den Anschluss finden können. Der siebte Platz von Saudi-Arabien war da ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.



Apropos: War es nach dem Raketenangriff richtig, dort zu fahren?



Seidl: Ja, ich denke schon. Ohne ins Detail zu gehen: Wir haben Verantwortung auch für unsere vielen Mitarbeiter, die vor Ort waren. Deshalb haben wir alle die für uns beste Entscheidung getroffen.

Zum Sportlichen: Gibt es ein grundsätzliches Problem vom Auto her, sodass man über ein neues Fahrzeugdetail nachdenken muss? Oder ist es eher die Summe von kleineren Fehlern?



Seidl: Es gibt mehrere Gründe. Was uns beim ersten Rennwochenende gefehlt hat, war Grip, also Bodenhaftung. Teils von der Mechanik, teils von der Aerodynamik. Da waren wir im Vergleich zu den meisten anderen Teams im Hintertreffen. Das gilt es zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wenn es im Moment überhaupt etwas Positives zu sagen gibt, dann, dass es durch das neue Reglement wesentlich mehr Luft nach oben gibt, was die Weiterentwicklung betrifft. (Aktueller Stand der Fahrerwertung)

Andreas Seidl: „Wir wollen jedes Rennwochenende kleine Schritte machen“

Wie lange kann es dauern, bis Ihr Team den Anschluss hergestellt hat?



Seidl: Das ist schwierig zu sagen. Wir wollen jedes Rennwochenende kleine Schritte machen. Es ist nicht so einfach, schnelle Lösungen zu finden, auch weil wir uns in einem engen Zeitrahmen befinden, was Entwicklung betrifft.



Wie sehr sind Sie als Motivator gefragt, auch, was die Fahrer Lando Norris und Daniel Ricciardo angeht?



Seidl: Es ist eine neue Situation. Drei Jahre ging es stetig nach oben, jetzt gab es den Dämpfer, das haben wir nicht kommen sehen. Jetzt ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, diese Ruhe aufs Team zu übertragen, hinter den Mitarbeitern zu stehen. Was ich vorlebe: Diese Enttäuschung in positive Energie zu wandeln.



Wie sind die Fahrer mit dem ersten Rückschlag umgegangen?



Seidl: Klar waren sie auch enttäuscht. Ich ziehe aber meinen Hut davor, wie sie damit umgegangen sind. Sie fühlen sich als Teil des Teams, das zusammen gewinnt und verliert und beide geben genau wie ich positive Energien zurück nach dem Motto ­„Packen wir es zusammen an“.



Ein anderes Thema: Weltweit setzen Sportverbände klare Zeichen gegen Putins Krieg in der Ukraine. Muss von der Formel 1 nicht mehr kommen?



Seidl: Das sehe ich anders. Die Formel 1 hat zusammen mit der FIA bis auf Weiteres beschlossen, keine Rennen mehr in Russland zu fahren. Zweitens war es wichtig, wie die Teams direkt den Menschen in der Ukraine helfen konnten. Das haben wir mit der Spendeninitiative zusammen mit UNICEF gemacht. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Fans haben sich daran beteiligt.

Interview: Ralf Bach