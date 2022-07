Mexiko-Stadt: Die Formel 1 im Autódromo Hermanos Rodríguez

Ferrari im Training für den Grand Prix von Mexiko © Marco Ugarte / dpa

Der Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko ist eine Rennstrecke für unterschiedliche Fahrzeuge und Klassen, wo unter anderem die Formel 1 fährt.

Beim Autódromo Hermanos Rodríguez handelt es sich um eine Motorsportrennstrecke, die sich in Mexiko-Stadt befindet. Die permanente Rennstrecke gibt es seit 1959: Sie wurde am 20. Dezember desselben Jahres eröffnet. Zunächst trug sie de Namen Magdalena Mixhuca, wurde aber 1979 in Autódromo Hermanos Rodríguez umbenannt. Namensgeber sind seitdem die beiden Rodriguez-Brüder Pedro (31, † 1971) und Rodriguez (20, † 1962). Letzterer starb auf der Strecke bei einem schweren Unfall, der sich beim Training zum ersten Grand Prix von Mexiko ereignete. Als Kurs in der Formel 1 dient die Strecke seit 1963.

Allerdings gab es einen längeren Zeitraum, in dem der Kurs stillgelegt war, und zwar von 1970 bis 1986. Verantwortlich dafür waren schwere Sicherheitsmängel, die ein weiteres Betreiben des Autódromo Hermanos Rodríguez unmöglich machten. Es war ein umfangreicher Umbau erforderlich, bis eine Wiedereröffnung erfolgen konnte. So wurden beispielsweise die Auslaufzonen deutlich vergrößert und eine komplett neue Boxenanlage eingerichtet. Auch die bis dahin als sehr gefährlich geltende Zielgerade wurde deutlich entschärft. Die heutige Streckenführung des Autódromo Hermanos Rodríguez kam durch weitere Umbaumaßnahmen im Jahr 2006 zustande.

Der Rennkurs Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt im Profil

Die Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt verfügt über eine Länge von 4,305 Kilometern. Ursprünglich war die Rennstrecke fünf Kilometer lang, verkürzte sich aber im Zuge des Umbaus um einige hundert Meter. Auf dem Kurs sind insgesamt 17 Kurven vorhanden. Die Strecke dient nicht nur als F1-Kurs, sondern wird auch als Schauplatz für andere Motorsportevents genutzt. So war die Rennstrecke bereits Austragungsort von Rennen der NASCAR Nationwide Series. Außerdem wurde die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Mexiko ausgetragen.

Aufgrund seiner vielseitigen Nutzung stehen dem Autódromo Hermanos Rodríguez unterschiedliche Streckenführungen zur Auswahl. Der komplette Kurs wird als „Pista Completa“ bezeichnet, Beim etwa vier Kilometer langen „Circuito Nascar“ gibt es eine zusätzliche Schikane auf der Start-Ziel-Geraden. Die Variante „Circuito 3 Kilometros“ ist, wie der Name andeutet, deutlich verkürzt: Hier biegen die Fahrer direkt in der ersten Kurve scharf rechts ab und gelangen so rasch auf die Start-Ziel-Gerade.

Da es unterschiedliche Streckenführungen gibt und vielfältige Wettbewerbe auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez veranstaltet werden, existieren auch mehrere Streckenrekorde für die jeweilige Klasse. Das Verändern des Kurses für den bevorstehenden Wettbewerb gestaltet sich jeweils schnell und komfortabel und lässt sich in sehr kurzer Zeit erledigen.

Sieger und Rekorde auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt

Auch wenn der Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt Schauplatz für ganz unterschiedliche Motorsport-Events war und ist, ist die Rennstrecke doch in erster Linie durch seine Funktion als Formel-1-Kurs international bekannt. Auch wenn es mehrere Unterbrechungen gab, kehrte die Königsklasse des Motorsports immer wieder nach Mexiko-Stadt zurück. Zu den Siegern beim Grand Prix von Mexiko gehören unter anderem die folgenden Formel-1-Piloten:

Alain Prost für McLaren/Ferrari in den Jahren 1988 und 1990

Nico Rosberg für Mercedes im Jahr 2015

Lewis Hamilton für Mercedes in den Jahren 2016 und 2019

Max Verstappen für Red Bull in den Jahren 2017, 2018 und 2021

Rekordsieger auf der Strecke des Autódromo Hermanos Rodríguez ist Max Verstappen mit insgesamt drei Formel-1-Siegen. Den Streckenrekord in der Formel 1 hält auf dem mexikanischen Kurs aber der Fahrer Valtteri Bottas, der die 71 Runden auf der Strecke im Jahr 2021 in einer Zeit von einer Stunde und 17.774 Minuten zurücklegte. Im Jahr 2020 wurde der Grand Prix von Mexiko aufgrund der Covid-19-Pandemie wie viele weitere Großveranstaltungen im Motorsport ersatzlos abgesagt.