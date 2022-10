Wo läuft die Formel 1 mit dem Großen Preis von Mexiko live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Regen dürfte die Formel 1 in Mexiko wohl nicht erwarten. © Then Chih Wey/XinHua/dpa

Nur noch drei Rennen stehen in der Formel 1 an, an diesem Wochenende geht es nach Mexiko. Alle Infos, wer den GP heute live im TV und Stream zeigt.

Mexiko City ‒ In der Formel 1 sind noch drei Rennen zu fahren. Die Fahrer-WM ist zwar bereits durch, jedoch geht es für einige Teams noch um wichtige Punkte. Jede Platzierung in der Konstrukteurs-WM bringt den Teams in der Königsklasse mehr Geld und Möglichkeiten ein. So kämpfen Alpine und McLaren noch um den vierten Platz und zwischen Alfa Romeo, Aston Martin, Haas und AlphaTauri werden noch die Plätze 6-9 vergeben.

Planungssicherheit hat lediglich Red Bull, das sich in Austin die Konstrukteursweltmeisterschaft sichern konnte. Zum ersten Mal seit 2013 wird Mercedes damit nicht an der Spitze der Tabelle stehen. Das Team aus Österreich rundete damit ein emotionales Wochenende ab. Erst am Freitag wurde bekannt, dass Team-Gründer und Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz verstorben ist. „Wir möchten ihn morgen stolz machen“, hatte Max Verstappen am Samstag angekündigt.

Formel 1 2022 Großer Preis von Mexiko Länge der Strecke: 4,304 km Runden: 71 Distanz: 305,584 km

Mick Schumacher erneut mit schlechtem Ergebnis in Austin

Zwischen Verstappen und RB scheint, anders als bei Haas und Mick Schumacher, alles zu passen. Für den deutschen Fahrer wurde zum wiederholten Male eine falsche Strategie eingesetzt, der Sohn des ehemaligen Serien-Weltmeisters landete nur auf dem 15. Platz, während es für Teamkollege Kevin Magnussen deutlich besser lief und für Punkte reichte.

Nachdem Williams angekündigt hat, mit Nachwuchsfahrer Logan Seargent als Ersatz für Nicholas Latifi in die neue Saison gehen zu wollen, bleibt für Schumacher nur noch der Haas-Sitz übrig. Ob das Team um Chef Günther Steiner mit dem 23-Jährigen noch verlängern will, steht allerdings in den Sternen. Der Südtiroler kritisierte seinen Fahrer, trotz einiger Fehler seines Ingenieurteams, immer wieder öffentlich. In den letzten drei Rennen wird wohl jede einzelne Platzierung für die Zukunft entscheidend sein.

Wer überträgt den Mexiko-GP heute live im TV?

Der Grand Prix aus Mexiko wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein. Um alle Sessions live verfolgen zu können, benötigen Sie ein gültiges Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky. Auf Sky Sport F1 werden die Trainings, das Qualifying und das Rennen gezeigt.

Sky wird vermutlich mit der gewohnten Crew aus Mittelamerika berichten. Peter Hardenacke leitet die Vorberichte an der Strecke mit Timo Glock, Sascha Roos kommentiert das Geschehen mit Experte Ralf Schumacher und Sandra Baumgartner führt die Interviews aus der Boxengasse.

Wo läuft die Formel 1 heute im Live-Stream?

Sollten Sie bereits Sky-Kunde sein, können Sie die Sessions ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go im Stream schauen. Wenn Sie kein Kunde sind, können Sie die Formel 1 über das jeweilige Paket beim Streamingdienst WOW buchen. Das Angebot kann monatlich oder jährlich gekündigt werden und ist auch auf Smart-TVs und Smartphones abrufbar.

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV Live-Stream 28. Oktober 2022 20.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 28. Oktober 2022 23.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 29. Oktober 2022 19.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 29. Oktober 2022 22.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, WOW 30. Oktober 2022 21.00 Uhr Rennen Sky Sport F1 Sky Go, WOW

Der Große Preis von Mexiko im Live-Ticker auf tz.de

Wenn Sie kein Sky-Abo abschließen möchten, aber trotzdem nichts verpassen wollen, können Sie sich den Live-Ticker auf tz.de aufmachen. Dort wird jede wichtige Szene des Rennen für Sie beschrieben. (ta)