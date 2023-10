Formel 1 in Mexiko jetzt im Live-Ticker: Magnussen schlägt heftig ein – Rote Flagge

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 fährt heute in Mexiko-Stadt. Sergio Perez haut sich selbst direkt nach dem Start raus! Das Rennen hier im Live-Ticker.

Runde 34/71: ROTE FLAGGE! Das Rennen wird unterbrochen, die Fahrer müssen in die Box und die Strecke räumen, die Barriere muss repariert werden, das wird wohl eine Weile dauern. Gut für Leclerc - der kann sich jetzt einen neuen Frontflügel holen.

Gridpositionen beim Großen Preis von Mexiko

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Hamilton 4. Sainz 5. Ricciardo 6. Piastri 7. Russell 8. Tsunoda 9. Hülkenberg 10. Norris 11. Gasly 12. Albon 13. Zhou 14. Ocon 15. Sargeant 16. Bottas 17. Stroll 18. Alonso DNF Magnussen DNF Perez

Runde 33/71: GELBE FLAGGE! KEVIN MAGNUSSEN IST EINGESCHLAGEN! DER HAAS BRENNT UND MUSS GELÖSCHT WERDEN UND ES SIEHT FAST SO AUS, ALS WÄRE BEI DEM HAAS HINTEN WAS GEBROCHEN, ALS ER ÜBER DEN CURB GEFAHREN IST! Wie ärgerlich für Ferrari, gerade kam Leclerc zum Boxenstopp und jetzt kann Verstappen ganz in Ruhe reinfahren und sich neue Reifen holen und die Führung bleibt bei ihm.

Runde 31/71: Red Bull und Ferrari sind auf verschiedenen Strategien. Während Red Bull ganz klar eine Zwei-Stopp-Strategie fährt, versucht es Ferrari mit einem Ein-Stopper. Aber ob das funktioniert? Hat es in Austin auch nicht unbedingt, wenn wir uns an das Rennen letzte Woche erinnern.

Runde 29/71: Verstappen hat‘s an Sainz vorbeigeschafft, ohne große Probleme. Acht Sekunden trennen ihn jetzt von Leclerc auf P1. Norris und Bottas liefern sich einen spannenden Kampf um P9!

Runde 25/71: Ricciardo macht - seinem vielleicht zukünftigen Teamkollegen - Verstappen direkt Platz, als dieser an ihm vorbei will. Und der Niederländer schießt nach vorne! Gleich wird er bei Sainz anklopfen und bis Leclerc ist es dann auch nicht mehr weit.

Großer Preis von Mexiko: Hamilton mit guten Chancen aufs Podium

Runde 24/71: Hülkenberg kommt jetzt das erste Mal in die Box - Gasly wird sich freuen, dass er keinen Weg mehr an dem Deutschen vorbei finden muss. Hamilton kommt jetzt ebenfalls rein und versucht einen Undercut gegen Sainz.

Runde 22/71: Verstappen war beim Boxenstopp und hat seinen ersten Platz an Leclerc abgegeben, kämpft sich aber schnell wieder nach vorne. Hamilton kämpft mit Sainz um den zweiten Platz, aber der Spanier verteidigt nicht nur sich, sondern auch Leclerc!

Runde 17/71: Leclerc und Verstappen trennen jetzt schon über Sekunden und der Reifenverschleiß von Ferrari ist bekanntlich sehr hoch. Das könnte Mercedes, ganz besonders Hamilton zugutekommen. Der Brite hat echte Chancen auf ein Podium in Mexiko!

Runde 15/71: Nico Hülkenberg hält quasi das ganze Mittelfeld auf. Der Haas ist auf den Geraden extrem stark und schwer zu überholen. Gasly kommt einfach nicht vorbei und zwischen Russell und Hülkenberg liegen schon acht Sekunden!

Runde 11/71: Hamilton hat es jetzt an Ricciardo vorbeigeschafft und sein Kollege George Russell versucht das gleiche bei Oscar Piastri, der Australier lässt sich jedoch nicht so leicht überholen.

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Rennleitung schaut sich Leclercs Frontflügel nochmal an

Runde 9/71: Für Leclerc könnte der kaputte Frontflügel doch noch ein Nachspiel haben, die Rennleitung untersucht den Vorfall unter dem Aspekt vom „Fahren in unsicheren Bedingungen“. Sein abgefallenes Teil hat nämlich ein virtuelles Saftey-Car ausgelöst.

Runde 7/71: Gewinner des Starts ist übrigens nicht nur Verstappen, sondern auch Hülkenberg. Der hat es mittlerweile auf P8 geschafft! Und Daniel Ricciardo kämpft gegen Lewis Hamilton um seinen vierten Platz. Noch ist da nichts entschieden.

Runde 6/71: Perez ist jetzt doch aus dem Auto ausgestiegen, der Red-Bull-Fahrer wird nicht mehr weitermachen können und das Ganze spricht nicht für ihn. Hamilton kann jetzt Punkte gutmachen und Perez auf die zweite Position in der Weltmeisterschaft näher kommen!

Runde 5/71: Wir haben das virtuelle Safety-Car, nachdem ein Teil von Leclercs Flügel auf die Strecke gefallen ist.

Runde 4/71: Verstappen hat schon zwei Sekunden auf Leclerc rausgeholt. Der Monegasse hat nach seinem Zusammenstoß mit Perez seinen Frontflügel beschädigt, bleibt aber erstmal draußen. Und es sieht ganz so aus, als würde Red Bull versuchen wollen Perez nochmal auf die Strecke zu lassen!

Großer Preis von Mexiko: Perez schießt sich selbst ins Aus

Runde 1/71: UND ES GEHT LOS IN MEXIKO-STADT! VERSTAPPEN KOMMT UNFASSBAR GUT WEG UND KÄMPFT SICH DIREKT ZWISCHEN DIE BEIDEN FERRARI UND VON LINKS KOMMT DANN AUCH SERGIO PEREZ. BEIDE RED BULL NEHMEN LECLERC IN DIE MANGEL UND DANN GIBT‘S DIE BERÜHRUNG ZWISCHEN PEREZ UND LECLERC. BEIDE FLIEGEN KURZ RAUS FAHREN ABER ERSTMAL WEITER UND DANN IST ES DOCH DAS AUS FÜR PEREZ! DER MEXIKANER MUSS SEIN AUTO NACH DER ERSTEN RUNDE ABSTELLEN.

Update vom 29. Oktober, 20:54 Uhr: Noch sechs Minuten bis zum Rennstart. Kann Ferrari die Pole zum Sieg fahren? Wo wird Perez beim Heim-GP landen und kann Ricciardo im AlphaTauri mit den Top-Teams mithalten?

Update vom 29. Oktober, 20:37 Uhr: Verstappen startet zwar von Position drei, hat aber gute Chancen nach der ersten Kurve erster zu sein. So war das zumindest zwei Jahre zuvor in Mexiko. Damals überholt er direkt beide Mercedes, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas und gewann so das Rennen.

Update vom 29. Oktober, 20:12 Uhr: Nico Hülkenberg feiert heute ein ganz besonderes Jubiläum: Für den Deutschen ist es der 200. Grand-Prix in einem Formel-1-Auto, zur Feier des Tages hat sich Nico ein ganz besonderes Helmdesign mit alten Fotos überlegt!

Erstmeldung vom 29. Oktober, 19:11 Uhr: Lance Stroll wird aus der Boxengasse starten! Das Team musste nach der Sperrfrist noch an seinem Auto arbeiten.

Daniel Ricciardo feiert seinen vierten Startplatz in Mexiko. © IMAGO/ Michael Potts

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Ricciardo sorgt für Überraschung beim Qualifying

Mexiko-Stadt – Eigentlich sollte es das Formel-1-Wochenende für Red-Bull-Fahrer Sergio Perez werden. Doch ausgerechnet sein größter Konkurrent um das Cockpit für 2024 stiehlt ihm bei seinem Heim-Grand-Prix die Show! Das stärkste Team war am Samstag (28.10) definitiv Ferrari. Die erste Startreihe gehört beim Rennen am Sonntag Charles Leclerc und Carlos Sainz, gefolgt von Max Verstappen auf P3. Danach wird es jedoch interessant, Daniel Ricciardo fährt überraschenderweise auf Startplatz vier. Es ist erst das zweite Rennen, das der Australier nach seiner Handverletzung bestreiten kann und schon schlägt er seinen vielleicht größten Konkurrenten: Sergio Perez.

Der Mexikaner hatte es in dieser Formel-1-Saison nicht leicht. Oft verpasste er den Einzug in Q3, beim Rennen schaffte er es in letzter Zeit auch nicht mehr aufs Podium und den zweiten Platz in der Fahrer-WM könnte Perez sogar noch verlieren. Red Bull ist nicht gerade dafür bekannt, sich an Fahrer zu binden, die nicht abliefern. Sollte er den Platz in der Fahrer-WM wirklich verlieren, wird Daniel Ricciardo als sein Ersatz spekuliert. In den letzten vier Rennen der Saison kann noch einiges passieren.

Max Verstappen beim Großen Preis von Mexiko 2023. © IMAGO/Steven Tee/ LAT Images

Großer Preis von Mexiko: Verstappen reist mit Sicherheitspersonal an

Bereits beim Rennen in Austin (22.10) hat sich bei der Podiumsfeier gezeigt, dass Max Verstappen nicht unbedingt ein gern gesehener Gast ist. Die Interviews und die Pokal-Übergabe wurden von Buh-Rufen der Fans an der Strecke begleitet, Verstappen schien das nicht besonders interessiert zu haben. Zugeschrieben wurden diese Buh-Rufe Fans von seinem Teamkollegen Perez. Deswegen hat Red Bull im Vorfeld des GP in Mexiko für mehr Sicherheitspersonal für Verstappen gesorgt.

„Max will das eigentlich nicht und ist entspannt. Aber wir haben Verantwortung für ihn. Deshalb wollen wir nur auf Nummer sicher gehen“, erzählte Helmut Marko dem f1-insider. Verstappen kann den Trubel um ihn nicht so ganz nachvollziehen: „Ich bin am Dienstag nach Mexiko gekommen, und überall bin ich sehr herzlich empfangen worden. Ich bin hier, um meinen Job zu machen, aber ich erwarte keine Schwierigkeiten.“ Auch bei diesem GP hat er gute Chancen auf den Sieg, wo Perez landet wird sich zeigen – die Stimmung der Fans wird wohl zum Großteil davon abhängig sein. (lhe)