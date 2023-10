Formel 1 in Mexiko im Live-Ticker: Ricciardo mit unfassbarem Comeback

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 fährt heute in Mexiko-Stadt. Die Startaufstellung sorgte für Überraschung, besonders bei Ricciardo-Fans! Das Rennen hier im Live-Ticker.

Mexiko-Stadt – Eigentlich sollte es das Formel-1-Wochenende für Red-Bull-Fahrer Sergio Perez werden. Doch ausgerechnet sein größter Konkurrent um das Cockpit für 2024 stiehlt ihm bei seinem Heim-Grand-Prix die Show!

Startaufstellung beim Großen Preis von Mexiko

1. Leclerc 2. Sainz 3. Verstappen 4. Ricciardo 5. Perez 6. Hamilton 7. Piastri 8. Russell 9. Bottas 10. Zhou 11. Gasly 12. Hülkenberg 13. Alonso 14. Albon 15. Ocon 16. Magnussen 17. Stroll 18. Norris 19. Tsunoda 20. Sargeant

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Ricciardo sorgt für Überraschung beim Qualifying

Das stärkste Team war am Samstag (28.10) definitiv Ferrari. Die erste Startreihe gehört beim Rennen am Sonntag Charles Leclerc und Carlos Sainz, gefolgt von Max Verstappen auf P3. Danach wird es jedoch interessant, Daniel Ricciardo fährt überraschenderweise auf Startplatz vier. Es ist erst das zweite Rennen, das der Australier nach seiner Handverletzung bestreiten kann und schon schlägt er seinen vielleicht größten Konkurrenten: Sergio Perez.

Der Mexikaner hatte es in dieser Formel-1-Saison nicht leicht. Oft verpasste er den Einzug in Q3, beim Rennen schaffte er es in letzter Zeit auch nicht mehr aufs Podium und den zweiten Platz in der Fahrer-WM könnte Perez noch verlieren. Red Bull ist nicht gerade dafür bekannt, sich an Fahrer zu binden, die nicht abliefern. Sollte er den Platz in der Fahrer-WM wirklich verlieren, wird Daniel Ricciardo als sein Ersatz spekuliert. In den letzten vier Rennen der Saison kann noch einiges passieren.

Daniel Ricciardo feiert seinen vierten Startplatz in Mexiko. © IMAGO/ Michael Potts

Großer Preis von Mexiko: Verstappen reist mit Sicherheitspersonal an

Bereits beim Rennen in Austin (22.10) hat sich bei der Podiumsfeier gezeigt, dass Max Verstappen nicht unbedingt ein gern gesehener Gast ist. Die Interviews und die Pokal-Übergabe wurden von Buh-Rufen der Fans an der Strecke begleitet, Verstappen schien das nicht besonders interessiert zu haben. Zugeschrieben wurden diese Buh-Rufe Fans von seinem Teamkollegen Perez. Deswegen hat Red Bull im Vorfeld des GP in Mexiko für mehr Sicherheitspersonal für Verstappen gesorgt.

Max Verstappen beim Großen Preis von Mexiko 2023. © IMAGO/Steven Tee/ LAT Images

„Max will das eigentlich nicht und ist entspannt. Aber wir haben Verantwortung für ihn. Deshalb wollen wir nur auf Nummer sicher gehen“, erzählte Helmut Marko dem f1-insider. Verstappen kann den Trubel um ihn nicht so ganz nachvollziehen: „Ich bin am Dienstag nach Mexiko gekommen, und überall bin ich sehr herzlich empfangen worden. Ich bin hier, um meinen Job zu machen, aber ich erwarte keine Schwierigkeiten.“ Auch bei diesem GP hat er gute Chancen auf den Sieg, wo Perez landet wird sich zeigen – die Stimmung der Fans wird wohl zum Großteil davon abhängig sein. (lhe)