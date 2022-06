Michael Masi: Alle Infos zum ehemaligen FIA-Renndirektor der Formel 1

Michael Masi © Eleanor Hoad / IMAGO

Michael Masi gehörte zu den markanten Persönlichkeiten in der Führung der Formel 1. Zweifelhafte Entscheidungen wurden ihm zum Verhängnis.

Paris – Am 17. Februar 2022 um 15:55 Uhr gab der neu ernannte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem die Absetzung des umstrittenen Rennleiters der Formel 1 mit sofortiger Wirkung bekannt. Nach dem kontroversen Rennen in Abu Dhabi und der zweifelhaften Entscheidung bezüglich der Safety-Car-Runde verlor Michael Masi im Februar 2022 damit seinen Job als Renndirektor der Formel 1. Es folgte eine umfassende Umstrukturierung und die Einsetzung einer neuen Führung aus dem Rennleiter-Duo Ex-DTM-Rennleiter Niels Wittich und Ex-Rallye-Renndirektor Eduardo Freitas.

Michael Masi und die Formel 1: Karriere und Stationen bis zum Skandal

Er ist Leiter der eigenen Firma Michael Masi Enterprises Pty Ltd. Informationen zu seiner Familie hält der Manager zurück und schützt bewusst sein Privatleben. So geben einige Medien seinen Status als verheiratet an, andere als Single. Auf seiner Facebook-Seite deklarierte er am 12. Dezember 2021 eine neue Beziehung. Er arbeitete für ein Jahr als Konferenz- und Ausstellungsmanager bei einem australischen Vergnügungs-, Freizeit- und Erholungsverband und wechselte danach zur TEGA, die TouringCar Entrants Group Australia. Nach seinem Ausscheiden als Rennleiter der Formel 1 soll Michael Masi eine andere Position innerhalb der Formel 1 übernehmen, die bis Februar 2022 jedoch noch nicht bekannt war.

Die Karriere des Michael Masi im Überblick:

Patrician Brothers’ College in Fairfield, Sydney

Marketing-Studium an der TAFE NSW, Sydney

Stellvertretender Rennleiter der Rallye Australien und in der V8-Supercars-Serie

Mitorganisator und Ausbilder der Offiziellen für den ersten Grand Prix in Singapur 2008 und in Korea 2010

Stellvertretender Rennleiter in der Formel 2, der Formel 3 und der Formel E

ab 2019 Renndirektor der Formel 1

Februar 2022 Entlassung durch die Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Michael Masi: Das Ende als Rennleiter der Formel 1

Das letzte Rennen der Saison 2021 und die Entscheidung um die Fahrerweltmeisterschaft schienen auf den letzten Runden klar zugunsten von Lewis Hamilton und Mercedes auszufallen. Erst die nicht regelkonforme Entscheidung Masis der späten Safety-Car-Runde ermöglichte es dem Red Bull-Team, das Fahrzeug des Mitfavoriten Max Verstappen mit neuen Reifen auszustatten und dank verlangsamtem Tempo den Spitzenreiter zu überrunden, den er ansonsten nicht mehr erreicht hätte.

Noch wenige Wochen zuvor hatte der Rennleiter in einem ähnlichen Fall völlig anders entschieden. Nicht zuletzt aufgrund einiger weiterer nicht nachvollziehbarer Entscheidungen musste der Rennleiter seinen Hut nehmen. Gleichzeitig setzte die FIA auf eine umfassende Reform rund um die Rennleitung, um künftige Kontroversen dieser Art zu vermeiden.

Es fanden sich nicht wenige Meinungen, die dem Leiter der Formel 1 beistanden. Zahlreiche Insider unterstützten die fragliche Entscheidung des Ex-Rennleiters und waren der Meinung, dass es weniger um die Person Michael Masi ging. Dessen Absichten, die Entscheidung nur dem Können der beiden Fahrer zu überlassen, kollidierte in diesem Fall mit dem Regelwerk. Vielmehr geriet er im Machtkampf der beiden Rennställe Red Bull und Mercedes zwischen die Fronten und endete als Bauernopfer.

Michael Masi: Lebenslauf und Erfolge in der Formel 1

Über den australischen Motorsport-Funktionär mit italienischen Wurzeln war bis zum unheilvollen Lauf in Abu Dhabi im Dezember 2021 nur wenig bekannt. Ende der Siebziger in Sydney geboren, studierte er nach dem College den Bereich Asia-Pacific-Marketing. Bereits während der Schulzeit faszinierten ihn schnelle Autos und er arbeitete ehrenamtlich für zahlreiche Supertourenwagen-Teams. Erste Erfahrungen als Rennleiter sammelte er bei der V8-Supercars-Serie und der Rallye Australien.

Zur Formel 1 stieß er im Jahr 2018, als ihn die FIA zum stellvertretenden Rennleiter der Formel 2 und Formel 3 ernannte. Nebenbei assistierte er seinem Vorgänger, Charlie Whiting, im Amt als Rennleiter der Formel 1. Als dieser im Jahr 2019 plötzlich starb, ernannte die FIA Masi als Rennleitungs-Nachfolger und damit zum Koordinator für Logistik und Kontrolleur der Regeleinhaltungen rund um die Formel-1-Rennen.